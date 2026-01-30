Rupee vs Dollar: RBI के सपोर्ट के बावजूद रुपया क्यों गिर रहा है? जानिए पूरी डिटेल

Rupee vs Dollar : 30 जनवरी को भारतीय रुपया दबाव में रहा और दोपहर 12:30 बजे अमेरिकी डॉलर के मुकाबले 91.90 पर ट्रेड कर रहा था. लगातार कैपिटल आउटफ्लो, इंपोर्ट से जुड़ी डॉलर की मजबूत मांग और कमजोर ग्लोबल संकेतों के कारण ये करेंसी सितंबर 2022 के बाद से अपने सबसे खराब मंथली प्रदर्शन की ओर बढ़ रही थी. भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा अस्थिरता को रोकने के लिए लगातार हस्तक्षेप के बावजूद रुपया इस महीने अब तक लगभग 2.3 प्रतिशत गिर गया है. ये पहले 91.9850 के रिकॉर्ड निचले स्तर पर पहुंच गया था.

RBI का सपोर्ट

रुपया पूरे सेशन में 92 प्रति डॉलर के निशान के करीब रहा. केंद्रीय बैंक यानी RBI के हस्तक्षेप ने बड़ी गिरावट को रोकने में मदद की है. ऑफशोर मार्केट रुपये के लिए चेतावनी के संकेत दे रहा है. नॉन-डिलीवरेबल फॉरवर्ड मार्केट में कीमतें बताती हैं कि करेंसी अभी भी दबाव में है और अगर हालात नहीं सुधरे तो ये और गिर सकती है. 92 प्रति डॉलर का निशान एक स्पष्ट दबाव को दर्शाता है. इस पर ट्रेडर और इंपोर्टर बहुत करीब से नजर रख रहे हैं. ये एक ऐसा आंकड़ा है जिस पर ट्रेडर, इंपोर्टर और ट्रेजरी डेस्क बारीकी से नजर रख रहे हैं.

कैपिटल आउटफ्लो

भारतीय शेयरों में विदेशी निवेशकों की लगातार बिकवाली ने डॉलर की डिमांड को हाई रखा है, जिससे दिन-ब-दिन बाजार से लिक्विडिटी धीरे-धीरे कम हो रही है. इसके अलावा, बैंक बुलियन इंपोर्ट को फंड करने के लिए डॉलर खरीद रहे हैं. इससे दबाव बढ़ रहा है और डिमांड-सप्लाई संतुलन और भी बिगड़ रहा है. एक्सपोर्टर इस झटके को कम करने के लिए आगे नहीं आए हैं.

रुपये में गिरावट सिर्फ भारत की कहानी नहीं है

ये गिरावट सिर्फ भारत की कहानी नहीं है. पूरे एशिया में करेंसी गिरते इक्विटी बाजारों के साथ फिसल रही हैं. ये इस बात का संकेत है कि निवेशक विश्व स्तर पर जोखिम से पीछे हट रहे हैं. जब तक कैपिटल फ्लो में सुधार नहीं होता या रिस्क लेने की भूख वापस नहीं आती, तब तक स्थिरता मिलना मुश्किल रहेगा. इस महीने रुपये में गिरावट तब भी हुई जब डॉलर इंडेक्स नरम पड़ा. इससे ये पता चलता है कि डॉलर की मजबूती के बजाय लोकल कारण इस चाल को चला रहे हैं.

कैसे बढ़ी रुपये की मुश्किलें?

कच्चे तेल की कीमतों में तेज बढ़ोतरी ने रुपये की मुश्किलें बढ़ा दी हैं. मिडिल ईस्ट में बढ़ते तनाव के बीच तेल कई सालों में सबसे ज्यादा मंथली बढ़त की ओर बढ़ रहा है. इससे भारत के इंपोर्ट बिल और करंट अकाउंट आउटलुक के बारे में चिंताएं बढ़ रही हैं. करेंसी पर दबाव के साथ अब फोकस 1 फरवरी को आने वाले यूनियन बजट पर शिफ्ट हो रहा है. निवेशक इससे ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि सरकार फिस्कल डिसिप्लिन पर कितनी मजबूती से टिकी रहती है.