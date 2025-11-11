Rupee vs Dollar Today : रॉकस्टार बना रुपया! डॉलर के मुकाबले 16 पैसे चढ़कर 88.57 पर बंद हुआ

Rupee vs Dollar Today : मंगलवार यानी 11 नवंबर को रुपया अमेरिकी डॉलर के मुकाबले 16 पैसे बढ़कर 88.57 (प्रोविजनल) पर बंद हुआ है. फॉरेक्स ट्रेडर्स ने कहा कि घरेलू शेयर बाजारों में तेजी और अमेरिका के साथ व्यापार समझौते की उम्मीद को देखते हुए ये तेजी देखने को मिली है. अमेरिकी शटडाउन विधेयक पर प्रगति और अमेरिका-भारत व्यापार समझौते को लेकर सेंटीमेंट पॉजिटिव बना हुआ है.

हालांकि, कच्चे तेल की बढ़ती कीमतों और विदेशी पूंजी की निकासी ने निवेशकों की धारणा को प्रभावित किया. इंटरबैंक विदेशी मुद्रा बाजार में रुपया अमेरिकी मुद्रा के मुकाबले 88.69 पर खुला और दिन के कारोबार के दौरान 88.52 के हाई लेवल और 88.72 के लो लेवल को छुआ. घरेलू मुद्रा यानी रूपया 88.57 पर बंद हुआ, जो पिछले बंद भाव से 16 पैसे अधिक है. सोमवार को रुपया डॉलर के मुकाबले 88.73 पर बंद हुआ था.

मिराए एसेट शेयरखान के रिसर्च एनालिस्ट अनुज चौधरी ने कहा कि वैश्विक बाजारों में जोखिम उठाने की क्षमता बढ़ने और डॉलर के कमजोर होने से मंगलवार को रुपये में तेजी आई है. उन्होंने आगे कहा कि अमेरिकी सरकार के शटडाउन के खत्म होने की उम्मीदों ने वैश्विक बाजारों की धारणा को मजबूत किया.

Add Zee News as a Preferred Source

पॉजिटिव रुख बने रहने की उम्मीद

चौधरी ने आगे कहा कि वैश्विक बाजारों में तेजी और अमेरिकी डॉलर में कमजोरी के चलते रुपये के थोड़े पॉजिटिव रुख के साथ कारोबार करने की उम्मीद है. उन्होंने कहा, 'कच्चे तेल की ज्यादा कीमतें और आयातकों की डॉलर की डिमांड इस बढ़त को सीमित कर सकती है.'

बाजार में उतार-चढ़ाव

अमेरिकी सरकार के शटडाउन के खत्म होने के साथ ही बाजार में उतार-चढ़ाव बना रह सकता है. डॉलर-रुपये की हाजिर कीमत 88.30 से 88.80 के बीच रहने की उम्मीद है. ब्रेंट क्रूड वायदा कारोबार में 0.34 प्रतिशत बढ़कर 64.28 डॉलर प्रति बैरल पर पहुंच गया है. घरेलू शेयर बाजारों में सेंसेक्स 335.97 अंक बढ़कर 83,871.32 पर और निफ्टी 120.60 अंक चढ़कर 25,694.95 पर बंद हुआ है. एक्सचेंज के आंकड़ों के अनुसार, विदेशी संस्थागत निवेशकों (FII) ने सोमवार को 4,114.85 करोड़ रुपये के शेयर बेचे हैं.