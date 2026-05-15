Rupee vs US Dollar: अबकी बार, 96 पार... US-डॉलर के मुकाबले रुपये में सबसे ज्यादा लुढ़का, जानें क्या हैं कारण?

Rupee vs US Dollar : अमेरिकी डॉलर के मुकाबले भारतीय रुपया शुक्रवार को रिकॉर्ड निचले स्तर पर बंद हुआ है. कच्चे तेल की कीमतों में तेज उछाल, ईरान युद्ध को लेकर बढ़ती चिंताओं और महंगाई के दबाव के बीच रुपया पहली बार 96 प्रति डॉलर के लेवल के पार फिसल गया. हालांकि बाद में भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) के संभावित हस्तक्षेप से इसमें कुछ रिकवरी देखने को मिली. इंटरबैंक विदेशी मुद्रा बाजार में रुपया 95.86 प्रति डॉलर पर खुला और कारोबार के दौरान 96.14 के ऐतिहासिक निचले स्तर तक पहुंच गया. ये पिछले बंद स्तर की तुलना में 50 पैसे की गिरावट थी. बाद में रुपया 95.86 (प्रावधिक) पर बंद हुआ, ये गुरुवार के मुकाबले 22 पैसे कमजोर रहा.

रुपया डॉलर के मुकाबले 6 प्रतिशत से ज्यादा टूटा

इस साल अब तक रुपया डॉलर के मुकाबले 6 प्रतिशत से ज्यादा टूट चुका है. वहीं पिछले छह कारोबारी सेशंस में इसमें करीब 2 प्रतिशत की गिरावट दर्ज की गई है. मार्केट एनालिस्ट का कहना है कि ईरान युद्ध और वेस्ट एशिया में बढ़ते तनाव के कारण कच्चे तेल की कीमतें तेजी से बढ़ी हैं. इसका सीधा असर भारतीय मुद्रा पर पड़ा है.

डॉलर मजबूत, कच्चा तेल महंगा

फॉरेक्स ट्रेडर्स के मुताबिक वैश्विक अनिश्चितता, शेयर बाजारों में ऊंचे वैल्यूएशन और AI सेक्टर में सीमित निवेश अवसरों की वजह से विदेशी पूंजी प्रवाह प्रभावित हुआ है. इसके अलावा कमजोर नेट एफडीआई इनफ्लो और बढ़ती तेल कीमतों ने भारत के बैलेंस ऑफ पेमेंट्स और महंगाई को लेकर चिंता बढ़ा दी है. डॉलर इंडेक्स, ये अमेरिकी मुद्रा को छह प्रमुख मुद्राओं के मुकाबले मापता है. 0.34 प्रतिशत बढ़कर 99.15 पर पहुंच गया. अमेरिका के रिटेल सेल्स और लेबर मार्केट के मजबूत आंकड़ों के बाद यह उम्मीद कमजोर हुई है कि अमेरिकी फेडरल रिजर्व जल्द बड़े स्तर पर ब्याज दरों में कटौती करेगा.

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उधर ब्रेंट क्रूड ऑयल की कीमतें भी 3.14 प्रतिशत उछलकर 109.04 डॉलर प्रति बैरल पर पहुंच गईं.

RBI के दखल से मिल सकता है सहारा

मिराए एसेट शेयरखान के रिसर्च एनालिस्ट अनुज चौधरी ने कहा कि ऊंचे कच्चे तेल के दाम और महंगाई के कारण रुपये पर दबाव बना रह सकता है. मजबूत डॉलर और विदेशी निवेशकों की बिकवाली भी रुपये को कमजोर कर सकती है. हालांकि उन्होंने कहा कि RBI का हस्तक्षेप और सोना-चांदी पर आयात शुल्क बढ़ाने जैसे कदम रुपये को निचले स्तरों पर सहारा दे सकते हैं. उन्होंने अनुमान जताया कि डॉलर-रुपया स्पॉट रेट 95.60 से 96.20 के दायरे में रह सकता है.

शेयर बाजार में भी गिरावट

घरेलू शेयर बाजार में भी कमजोरी देखने को मिली. बीएसई सेंसेक्स 160.73 अंक गिरकर 75,237.99 पर बंद हुआ, जबकि निफ्टी 46.10 अंक टूटकर 23,643.50 पर आ गया. हालांकि, विदेशी संस्थागत निवेशकों (FII) ने गुरुवार को भारतीय शेयर बाजार में 187.46 करोड़ रुपये की खरीदारी की.

व्यापार घाटा बढ़ा

वाणिज्य सचिव राजेश अग्रवाल ने बताया कि अप्रैल में भारत का निर्यात सालाना आधार पर 13.78 प्रतिशत बढ़कर 43.56 अरब डॉलर रहा, जबकि आयात 10 प्रतिशत बढ़कर 71.94 अरब डॉलर पर पहुंच गया. इसके चलते व्यापार घाटा बढ़कर 28.38 अरब डॉलर हो गया.