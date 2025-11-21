डॉलर के मुकाबले रुपया पिटा, अब तक की सबसे बड़ी ऐतिहासिक गिरावट, जानिए क्या हैं कारण?

Advertisement
इस साल विदेशी निवेशक (FPIs) भारतीय शेयर बाजार से 16.5 अरब डॉलर निकाल चुके हैं. भारी विदड्रॉल के चलते रुपये पर अतिरिक्त दबाव बन रहा है, जिससे यह एशिया की सबसे कमजोर प्रमुख मुद्राओं में से एक बन गया है.

Written By  Gaurav Singh|Last Updated: Nov 21, 2025, 03:33 PM IST
Indian Rupee vs Dollar:  भारतीय रुपया (Indian Rupee) शुक्रवार को डॉलर के मुकाबले 89.45 के नए रिकॉर्ड निचले स्तर पर पहुंच गया है. ये अब तक का सबसे कमजोर लेवल है. इससे पहले रुपये ने सितंबर के अंत में और इसी महीने की शुरुआत में 88.80 का पिछला ऐतिहासिक लो छुआ था. आज रुपये में 0.1% की अतिरिक्त गिरावट दर्ज की गई है. 

फेड रेट कट की उम्मीदें फींकी

रुपये पर सबसे बड़ा दबाव फेडरल रिजर्व द्वारा ब्याज दरों में कटौती की उम्मीदों के कमजोर पड़ने से आया है. निवेशकों में जोखिम लेने की इच्छा घटी है, जिससे उभरते बाजारों की मुद्राओं पर दबाव बढ़ रहा है.

अमेरिका-भारत व्यापार गतिरोध ने बढ़ाई मुश्किलें

अमेरिका और भारत के बीच चल रहे व्यापार विवाद और अगस्त के अंत में लागू हुए तेज अमेरिकी टैरिफ के कारण भी रुपये पर लगातार दबाव बना हुआ है. इन टैरिफों ने भारतीय निर्यात पर नकारात्मक असर डाला है.

विदेशी निवेशक निकाल चुके हैं 16.5 अरब डॉलर

RBI ने कम किया हस्तक्षेप

पिछले कुछ सेशन में 88.80 के लेवल की रक्षा करने वाली RBI ने आज हस्तक्षेप कम कर दिया, जिससे रुपये की गिरावट और तेज हो गई. एक निजी बैंक के ट्रैडर ने बताया कि 88.80 का स्तर टूटते ही मार्केट वॉल्यूम अचानक बढ़ गया, क्योंकि आयातकों की हेजिंग मांग बढ़ी और निर्यातकों की ओर से गतिविधि कमजोर रही. अमेरिका ने आयात शुल्क और वीजा फीस बढ़ाने जैसे कदम उठाए हैं, जिससे भारतीय IT और निर्यात कंपनियों पर दबाव बढ़ा है. इसका असर विदेशी मुद्रा बाजार पर भी साफ दिख रहा है. इसके अलावा, अमेरिका में ब्याज दरों में बढ़ोतरी और डॉलर की मजबूती ने भी रुपये पर असर डाला है. विदेशी पोर्टफोलियो निवेशक (FPI) लगातार भारतीय बाजार से पूंजी निकाल रहे हैं, जिससे रुपये की मांग कम हो रही है और गिरावट और गहरी हो रही है.

 

