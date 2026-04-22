युद्धविराम पर ट्रंप के एकतरफा ऐलान से चमकेगा बाजार या ईरान की ना से लौटेगी मायूसी ? ग्लोबल मार्केट के संकेतों से समझिए

Indian Share Market 22 April: अमेरिका और ईरान युद्ध के बीच सस्पेंस की स्थिति बनी हुई है. अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एकतरफा फैसला लेते हुए सीजफायर को बढ़ाने का फैसला किया है. होर्मुज नाकेबंदी के बावजूद ट्रंप ने बिना किसी डेडनाइन के सीजफायर को बढ़ा दिया है, जो आप भारतीय बाजारों के लिए उत्साह की वजह बन सकता है. अमेरिका की ओर से सीजफायर के ऐलान ने संकेत दे दिए हैं कि वो बातचीत को तैयार है, हलांकि ईरान की ओ से पहल नहीं दिख रही है. ईरान होर्मुज खोलने के लिए तैयार नहीं है. अगर मार्केट की बात करें को ग्लोबल मार्केट के मिले संकेंतों और युद्ध पर सीजफायर के ऐलान का असर भारतीय शेयर बाजार के लिए पॉजिटिव रह सकता है.

आज चढ़ेगा या गिरेगा शेयर बाजार ?

मार्केट गुरु अनिल सिंघवी की माने तो सीजफायर के ऐलान से भारतीय बाजारों पर सकारात्मक असर होगा और बाजार मिलाजुला रह सकता है. अमेरिकी बाजार के बंद होने के बाद सीजफायर का ऐलान हुआ है. DOW Jones Futures में 233.23 अंकों की बढ़त देखने को मिली है. हालांकि S&P500, Nasdaq मामूली गिरावट के साथ बंद हुए हैं. अनिल सिंघवी के मुताबिक आज निफ्टी के लिए मजबूत सपोर्ट रेंज 24250-24400 के बीच रह सकता है. वहीं बैंक निफ्टी के लिए ऊपरी रेंज 57600 से 57775 के बीच रह सकता है.

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सेंसेक्स हरे निशान के साथ कर सकता है ओपनिंग

एशियाई बाजारों की बात करें तो GIFT NIFTY 144 अंक डाउन में है. Nikkei 225 166 अंकों की तेजी के साथ ट्रेड कर रहा है. कच्चे तेल की कीमतों में मामूली गिरावट आई है. क्रूड ऑयल 0.14 फीसदी गिरकर 98.33 डॉलर प्रति बैरल पर पहुंच गया है. वहीं ग्लोबल मार्केट में सोने की कीमत में 28 डॉलर की तेजी आई और कॉमैक्स गोल्ड 4,751 डॉलर प्रति औंस पर पहुंच गया है.

मंगलवार को कैसा रहा था बाजार

मंगलवार को भारतीय शेयर बाजार ने जबरदस्त वापसी की थी. सेंसेक्स 700 अंकों से अधिक उछला था. सेंसेक्स 0.96 फीसदी की तेजी के साथ 79,273 अंक पर क्लोज हुआ. बैंक निफ्टी में 1.39 फीसदी की तेजी आई. शेयर बाजार चढ़ने से 2,592 स्टॉक्स चढ़े थे, जबकि 963 शेयरों में कमजोरी दिखी.