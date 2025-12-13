Advertisement
trendingNow13039682
Hindi Newsबिजनेस5 साल में 3000% की रैली! सोमवार को इस मल्टीबैगर स्मॉल-कैप स्टॉक पर रहेगी नजर; जानिए क्यों?

5 साल में 3000% की रैली! सोमवार को इस मल्टीबैगर स्मॉल-कैप स्टॉक पर रहेगी नजर; जानिए क्यों?

A-1 लिमिटेड ने शुक्रवार को मार्केट ट्रेडिंग के बाद घोषणा की कि वो गुजरात नर्मदा वैली फर्टिलाइजर्स एंड केमिकल्स (GNFC) और सोलर इंडस्ट्रीज इंडिया के बीच 10,000 मीट्रिक टन कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड के सप्लायर के तौर पर काम करेगा.

Written By  Gaurav Singh|Last Updated: Dec 13, 2025, 04:11 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

5 साल में 3000% की रैली! सोमवार को इस मल्टीबैगर स्मॉल-कैप स्टॉक पर रहेगी नजर; जानिए क्यों?

Multibagger small-cap stock A-1 Limited:  सोमवार यानी 15 दिसंबर को मल्टीबैगर स्मॉल-कैप स्टॉक A-1 लिमिटेड सुर्खियों में रह सकता है. A-1 लिमिटेड ने प्रमुख घरेलू कंपनियों के साथ कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड की सप्लाई के लिए एक त्रिपक्षीय समझौते की घोषणा की है. A-1 लिमिटेड ने शुक्रवार को मार्केट ट्रेडिंग के बाद घोषणा की कि वो गुजरात नर्मदा वैली फर्टिलाइजर्स एंड केमिकल्स (GNFC) और सोलर इंडस्ट्रीज इंडिया के बीच 10,000 मीट्रिक टन कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड के सप्लायर के तौर पर काम करेगा.

GNFC, एक प्रमुख राष्ट्रीय फर्टिलाइजर और केमिकल्स कंपनी है. ये कंपनी कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड का प्रोडक्शन करेगी. इसकी सप्लाई सोलर इंडस्ट्रीज को की जाएगी और A-1 लिमिटेड डीलर के तौर पर काम करेगी. कंपनी ने बताया कि ये कॉन्ट्रैक्ट नवंबर 2025 से मार्च 2026 तक का है.

कंपनी ने कहा, 'ये समझौता औद्योगिक रसायन सप्लाई चेन में कंपनी की मौजूदगी को और मजबूत करता है और राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिष्ठित कंपनियों के साथ इसके लगातार जुड़ाव को बनाए रखता है. ये समझौता वॉल्यूम विजिबिलिटी को बढ़ाता है और स्पेशलिटी केमिकल्स सेगमेंट में एक भरोसेमंद डिस्ट्रीब्यूशन और मार्केटिंग पार्टनर के रूप में A-1 लिमिटेड की भूमिका को मजबूत करता है.'

Add Zee News as a Preferred Source

यह भी पढ़ें : पेंशनर्स के लिए बड़ा अपडेट, 7वां वेतन आयोग खत्म होने के बाद DR का क्या होगा?

A-1 लिमिटेड शेयर प्राइस ट्रेंड

त्रिपक्षीय समझौते की घोषणा से पहले स्मॉल-कैप स्टॉक ₹1864.05 के अपने 5% अपर प्राइस बैंड पर बंद हुआ था. A-1 लिमिटेड का स्टॉक बढ़कर ₹1864.05 के उच्च स्तर पर पहुंच गया. इस बढ़ोतरी के बावजूद A-1 लिमिटेड के शेयर की कीमत में इस हफ्ते 14% की गिरावट आई है. पिछले महीने, स्टॉक के रिटर्न में थोड़ी कमी देखी गई है जबकि ये छोटी और लंबी अवधि में मल्टीबैगर बना हुआ है.

A-1 लिमिटेड के शेयर की कीमत तीन महीनों में 105%, छह महीनों में 239% और 2025 में अब तक 363% बढ़ी है. पूरे साल के लिए स्टॉक में बढ़त 387% रही है. वहीं, पिछले 5 सालों में इसका रिटर्न 3063% रहा है.

About the Author
author img
Gaurav Singh

जी न्यूज में सीनियर सब-एडिटर हैं और वर्तमान में बिजनेस व फाइनेंशियल न्यूज कवर करते हैं.  देश की राजनीति से लेकर दुनिया के बनते-बिगड़ते सत्ता समीकरणों और घटनाओं को कवर कर चुके हैं  पढ़ाई-लिखाई की बा...और पढ़ें

TAGS

Multibagger Small-Cap Stock

Trending news

'पत्नी जिंदा लाश बन गई...' गोवा नाइट क्लब डांसर का पति बोला, रो-रोकर 5 बुरा हाल
Goa Night Club Fire
'पत्नी जिंदा लाश बन गई...' गोवा नाइट क्लब डांसर का पति बोला, रो-रोकर 5 बुरा हाल
मेसी का कार्यक्रम करवाने वाला आयोजक हिरासत में, फैंस को मिलेगा रिफंड; सरकार का ऐलान
kolkata News
मेसी का कार्यक्रम करवाने वाला आयोजक हिरासत में, फैंस को मिलेगा रिफंड; सरकार का ऐलान
BJP की सहयोगी पार्टी के नेता ने जमकर की मौलाना मदनी की तारीफ; किस बात पर की तारीफ
Maulana Madani
BJP की सहयोगी पार्टी के नेता ने जमकर की मौलाना मदनी की तारीफ; किस बात पर की तारीफ
शिवराज पाटिल का ध्यान मुद्रा में बैठे हुए क्यों हुआ अंतिम संस्कार? खेत में दफनाए गए
shivraj patil news
शिवराज पाटिल का ध्यान मुद्रा में बैठे हुए क्यों हुआ अंतिम संस्कार? खेत में दफनाए गए
'मैं मेसी से माफी मांगती हूं...', कोलकाता में बवाल के बाद घिरीं सीएम ममता
Lionel Messi in India
'मैं मेसी से माफी मांगती हूं...', कोलकाता में बवाल के बाद घिरीं सीएम ममता
त्रिशूर में भाजपा की बड़ी जीत, मुस्लिम महिला उम्मीदवार ने कांग्रेस को हराकर चौंकाया
Kerala Local Body Election
त्रिशूर में भाजपा की बड़ी जीत, मुस्लिम महिला उम्मीदवार ने कांग्रेस को हराकर चौंकाया
महाराष्ट्र BJP ने 16 नेताओं को क्यों दिखाया बाहर का रास्ता! चुनाव के बीच लिया फैसला
BJP action
महाराष्ट्र BJP ने 16 नेताओं को क्यों दिखाया बाहर का रास्ता! चुनाव के बीच लिया फैसला
संसद भवन के हमले के पूरे हुए 24 साल, पीएम मोदी और सांसदों ने दी भावभीनी श्रद्धांजलि
parliament attack 2001 anniversary
संसद भवन के हमले के पूरे हुए 24 साल, पीएम मोदी और सांसदों ने दी भावभीनी श्रद्धांजलि
पति ने सांप से डसवाकर ली पत्नी की जान! दोस्तों के साथ मिलकर बुना ऐसा जाल...
Thane
पति ने सांप से डसवाकर ली पत्नी की जान! दोस्तों के साथ मिलकर बुना ऐसा जाल...
'बंगाल को बांग्लादेश बनाने की हो रही साजिश...', बाबरी मस्जिद को लेकर भड़के BJP नेता
Dilip Ghosh
'बंगाल को बांग्लादेश बनाने की हो रही साजिश...', बाबरी मस्जिद को लेकर भड़के BJP नेता