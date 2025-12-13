5 साल में 3000% की रैली! सोमवार को इस मल्टीबैगर स्मॉल-कैप स्टॉक पर रहेगी नजर; जानिए क्यों?

Multibagger small-cap stock A-1 Limited: सोमवार यानी 15 दिसंबर को मल्टीबैगर स्मॉल-कैप स्टॉक A-1 लिमिटेड सुर्खियों में रह सकता है. A-1 लिमिटेड ने प्रमुख घरेलू कंपनियों के साथ कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड की सप्लाई के लिए एक त्रिपक्षीय समझौते की घोषणा की है. A-1 लिमिटेड ने शुक्रवार को मार्केट ट्रेडिंग के बाद घोषणा की कि वो गुजरात नर्मदा वैली फर्टिलाइजर्स एंड केमिकल्स (GNFC) और सोलर इंडस्ट्रीज इंडिया के बीच 10,000 मीट्रिक टन कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड के सप्लायर के तौर पर काम करेगा.

GNFC, एक प्रमुख राष्ट्रीय फर्टिलाइजर और केमिकल्स कंपनी है. ये कंपनी कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड का प्रोडक्शन करेगी. इसकी सप्लाई सोलर इंडस्ट्रीज को की जाएगी और A-1 लिमिटेड डीलर के तौर पर काम करेगी. कंपनी ने बताया कि ये कॉन्ट्रैक्ट नवंबर 2025 से मार्च 2026 तक का है.

कंपनी ने कहा, 'ये समझौता औद्योगिक रसायन सप्लाई चेन में कंपनी की मौजूदगी को और मजबूत करता है और राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिष्ठित कंपनियों के साथ इसके लगातार जुड़ाव को बनाए रखता है. ये समझौता वॉल्यूम विजिबिलिटी को बढ़ाता है और स्पेशलिटी केमिकल्स सेगमेंट में एक भरोसेमंद डिस्ट्रीब्यूशन और मार्केटिंग पार्टनर के रूप में A-1 लिमिटेड की भूमिका को मजबूत करता है.'

A-1 लिमिटेड शेयर प्राइस ट्रेंड

त्रिपक्षीय समझौते की घोषणा से पहले स्मॉल-कैप स्टॉक ₹1864.05 के अपने 5% अपर प्राइस बैंड पर बंद हुआ था. A-1 लिमिटेड का स्टॉक बढ़कर ₹1864.05 के उच्च स्तर पर पहुंच गया. इस बढ़ोतरी के बावजूद A-1 लिमिटेड के शेयर की कीमत में इस हफ्ते 14% की गिरावट आई है. पिछले महीने, स्टॉक के रिटर्न में थोड़ी कमी देखी गई है जबकि ये छोटी और लंबी अवधि में मल्टीबैगर बना हुआ है.

A-1 लिमिटेड के शेयर की कीमत तीन महीनों में 105%, छह महीनों में 239% और 2025 में अब तक 363% बढ़ी है. पूरे साल के लिए स्टॉक में बढ़त 387% रही है. वहीं, पिछले 5 सालों में इसका रिटर्न 3063% रहा है.