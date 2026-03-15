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ईरान जंग के झटके से SBI के डूबे ₹89000 करोड़, HDFC बैंक को लगा ₹61715 करोड़ का फटका

ईरान की जंग की वजह से भारतीय शेयर बाजार में भूचाल आया हुआ है. सेंसेक्स और निफ्टी लगातार नीचे खिसक रहे हैं. सेसेक्स टूट रहा है, कंपनियों के शेयर डूब रहे हैं और इसका असर मार्केट कैपिटलाइजेशन पर पड़ रहा है.

Written By  Bavita Jha |Last Updated: Mar 15, 2026, 04:13 PM IST
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ईरान जंग के झटके से SBI के डूबे ₹89000 करोड़, HDFC बैंक को लगा ₹61715 करोड़ का फटका

Indian Share Market: ईरान की जंग की वजह से भारतीय शेयर बाजार में भूचाल आया हुआ है. सेंसेक्स और निफ्टी लगातार नीचे खिसक रहे हैं. सेसेक्स टूट रहा है, कंपनियों के शेयर डूब रहे हैं और इसका असर मार्केट कैपिटलाइजेशन पर पड़ रहा है. शेयर बाजार में बढ़ते दबाव के चलते देश की 10 सबसे बड़ी कंपनियों का मार्केट कैपिटलाइजेशन बीते हफ्ते 4.48 लाख करोड़ रुपए गिर गया.  

देश की 10 सबसे बड़ी कंपनियों को भारी नुकसान 

मार्केट कैपिटलाइजेशन के लिहाज से भारतीय शेयर बाजार की 10 सबसे बड़ी कंपनियों को बीते हफ्ते भारी नुकसान हुआ. इन कंपनियों का मार्केट कैप 4.48 लाख करोड़ रुपये नीचे गिर गया. इसमें सबसे ज्यादा नुकसान देश की सबसे बड़ी सरकारी बैंक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और निजी सेक्टर के सबसे बड़े बैंक HDFC को हुआ. SBI की वैल्यूएशन 89306 करोड़ रुपए गिर गया. वहीं एचडीएफसी का मार्केट कैप 61715 करोड़ रुपये फिसल गया.  

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एसबीआई, एचडीएफसी को कितना घटा

एसबीआई का मार्केटकैप फिसलकर 9.66 लाख करोड़ रुपये और HDFC बैंक का मार्केट कैप  12.57 लाख करोड़ पर आ गया. बाजार में ईरान युद्ध की वजह से भारी बिकवाली है. लिस्ट में तीसरी नंबर बजाज फाइनेंस का रहा. इसके अलावा बीते हफ्ते टेक कंपनी टीसीएस, ICICI बैंक, भारती एयरटेल, रिलायंस इंडस्ट्रीज, LIC, इंफोसिस और HUL को बड़ा घाटा हुआ.  

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Bavita Jha

बवीता झा  
Zee News Hindi ( Digital) में  बतौर चीफ सब एडिटर कार्यरत. बिजनेस जगत की खबरों की पेचीदगियों को सरल भाषा में लिखना और अपने पाठकों से कनेक्ट करने में खास रूचि. ग्लोबल ट्रेड, शेयर बाज...और पढ़ें

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