TCS, HCL, इंफोसिस...भारत के IT स्टॉक्स के पीछे पड़ा अमेरिका का नया AI 'भूत', ₹9000000 करोड़ डुबाने के बाद बाजार में मचा रहा तबाही !

Share Market 13 Feb 2026: शेयर बाजार नए डर के साये में है. मार्केट में AI का नया डर हावी हो गया है. कारोबारी हफ्ते के आखिरी दिन भी ये डर बाजार में बिकवाली की वजह बना. शुक्रवार, 13 फरवरी को भी भारतीय आईटी कंपनियों के शेयर बुरी तरह से क्रैश हो गए. बाजार खुलने के साथ ही TCS, HCL, INFOSYS, TECHM...समेत तमाम आईटी स्टॉक्स 5 से 6 फीसदी तक क्रैश हो गए. वहीं सेंसेक्स ने खुलने के साथ 866 अंक का गोता लगा लिया.

Market में डर का नया फेज ऑन

भारत का शेयर बाजार अमेरिका के नए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी AI टूल Anthropic के डर के साये में लगातार दवाब में है. सेंसेक्स आज 700-800 अंक तक फिसलकर ट्रेड कर रहा है. 9:45 बजे सेंसेक्स 791.08 अंक फिसलकर 82,883.68 पर कारोबार कर रहा है. सेंसेक्स ओपनिंग में करीब 700 अंक गिरकर 82,977 पर खुला तो निफ्टी-50 ने 220 अंकों का गोता लगाया और 25,580 के आसपास ट्रेड कर रहा था. बैंक निफ्टी में भी 200 अंकों तो निफ्टी मिडकैप सेलेक्ट इंडेक्स 1.2 फीसदी गिर गया. अमेरिका का ये AI भारत के लिए क्यों बना तबाही, ₹300000 Cr मिनटों में खाक, TCS, HCL, इंफोसिस आईटी कंपनियों में हड़कंप

आज आईटी शेयरों का हाल

Tata Consultancy Services Ltd7

2604.65 -147.25 (-5.35%)

Infosys Ltd5

1299.45 -87.75 (-6.33%)

HCL Technologies Ltd7

1410.40 -65.70 (-4.45%)

Tech Mahindra Ltd1

1497.75 -38.60 (-2.51%

अमेरिका के बाजार में भी AI का खौफ दिखा

अमेरिकी शेयर बाजार में भी AI टूल Anthropic का डर साफ दिखा. लगातार तीसरे दिन अमेरिका से लेकर एशियाई बाजारों में कमजोरी दिख रही है.नए एआई टूल्स की वजह से निवेशकों में खौफ का माहौल है. उन्हें डर है कि नया एआई टूल्स आईटी कंपनियों के काम को प्रभावित करेगा, उनके काम का स्कोप खत्म हो जाएगा, खासकर सब्सक्रिप्शन बेस्ड बिजनेस मॉडल पर असर दिखने वाला है. इस एआई टूल्स ने आईटी कंपनियों के पारंपरिक बिजनेस मॉडल को सीधे तौर पर चुनौती दे दी है, जिससे इन कंपनियों के मुनाफे पर असर दिखने का डर सता रहा है.

90 लाख करोड़ रुपये डूबे

अमेरिका बाजार में एआई के इस खौफ के चलते सिर्फ आईटी ही नहीं बल्कि ट्रकिंग, लॉजिस्टिक्स, रियल एस्टेट सेक्टर से जुड़े शेयर भी बुरी तरह से क्रैश हो गए. शेयरों की इस बिकवाली के चलते अमेरिका के शेयर बाजारों में आई भारी गिरावट ने निवेशकों के 1 ट्रिलियन डॉलर यानी 90 लाख रुपये खाक कर दिए. अमेरिकी बाजार में बिकवाली और एआई का खौफ शुक्रवार को एशियाई बाजारों से होते हुए भारतीय शेयर बाजार तक पहुंच गया. वॉल स्ट्रीट के साथ ऑस्ट्रेलिया का S&P/ASX, जापान का Nikkei, दक्षिण कोरिया में KOSPI धड़ाम हो गया. अमेरिका में तीनों इंडेक्स बुरी तरह से टूट गए. S&P 500, Nasdaq Composite में 2.03% तो Dow Jones Industrial Average 1.34% फिसल गया.

क्या है AI का खौफ

बाजार में आई इस तबाही की वजह अमेरिका का वो AI टूल्स है, जिसने आईटी कंपनियों के अस्तित्व पर सवाल उठा दिया है. माना जा रहा है कि Anthropic एआई आईटी कंपनियों के मौजूद के लिए खतरा बन सकता है. दावा किया जा रहा है कि ये टूल आईटी कंपनियों के काम को आसानी से और जल्दी के साथ-साथ कम खर्चे में कर सकता है. अगर ऐसा हुआ तो इस इंडस्ट्री की सेवाओं की मांग पर सीधा असर पड़ सकता है.जिसकी वजह से निवेशक डरे हुए हैं और आईटी शेयरों से अपने निवेश निकाल रहे हैं. भारत में टीसीएस, एचसीएस, इंफोसिस जैसी बड़ी-बड़ी कंपनियां भी इस डर से