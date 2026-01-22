Share market: ठंडे पड़े ट्रंप तो दहाड़ उठा भारत का शेयर बाजार, खबर सुनते ही गोता लगा रहे सेंसेक्स ने लगाई 800 अंकों की छलांग

Share Market: बीते चार कारोबारी दिनों से शेयर बाजार लगातार गोता लगा रहा था. सेंसेक्स हर दिन लुढ़क रहा था, लेकिन दावोस में अमेरिकी राष्ट्रपति के बयान के बाद भारतीय शेयर बाजार में जबरदस्त तेजी लौट आई है. सेंसेक्स 800 अंक तक उछल गया. सुबह Sensex ने 800 अंक चढ़कर तिगड़ी ओपनिंग ली. वहीं NSE Nifty ने भी तगड़ी छलांग लगा दी. BSE Sensex 800 अंक चढ़कर 82,459 अंकों पर खुला. नहीं निफ्टी 250 अंकों की बढ़त के साथ 25,412 पर खुला . सुबह 10 बजे सेंसेक्स 670.84 अंक की बढ़त के साथ 82,604.34 अंक पर कारोबार कर रहा है.

बुधवार को शेयर बाजार का हाल कैसा रहा



भारतीय शेयर बाजार बुधवार को गिरावट के साथ बंद हनुआ था, सेंसेक्स 270.84 अंक या 0.33 प्रतिशत की गिरावट के साथ 81,909.63 और निफ्टी 75 अंक या 0.30 प्रतिशत की कमजोरी के साथ 25,157.50 पर था. बाजार को नीचे खींचने का काम कंज्यूमर ड्यूरेबल्स, डिफेंस, पीएसयू बैंक और फाइनेंशियल सर्विसेज इंडेक्स ने किया, इन सभी में 1.66 प्रतिशत से लेकर 0.87 प्रतिशत की कमी देखी गई.

आज क्यों चढ़ा भारतीय शेयर बाजार

स्विट्जरलैंड के दावोस में वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में पहुंचे अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बयानों ने आज शेयर बाजार का जोश हाई कर दिया. अमेरिकी राष्ट्रपति ने एक और भारत के साथ ट्रेड डील को लेकर सकारात्मक संकेत दिए तो वहीं ग्रीनलैंड पर उन्होंने बड़ा यूटर्न ले लिया. डोनाल्ड ट्रंप ने ग्रीनलैंड के मुद्दे पर यूरोपीय यूनियन के देशों पर दी गई टैरिफ वाली धमकी वापस ले ली है. उन्होंने कहा कि अमेरिकी ग्रीनलैंड पर हमला नहीं करेगा. वहीं उन्होंने एक बार फिर से ट्रेड डील को लेकर पॉजिटिव सिग्नल दिए.

निवेशकों का बढ़ा भरोसा

ट्रंप के बयान से भारत और अमेरिका के बीच ट्रेड डील की बातचीत के दरवाजे फिर से खुल गए हैं. माना जा रहा है कि जल्द ही ये डील फाइनल हो जाएगी. ट्रंप के ताजा बयान से निवेशकों का भरोसा बढ़ा. बाजार का सेंटीमेंट पॉजिटिव हुआ, जिसने शेयर बाजार की गिरावट पर ब्रेक लगा दिया है. ट्रंप के ग्रीनलैंड पर ताजा बयान से एशियाई बाजारों में बी तेजी नजर आई.