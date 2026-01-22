Advertisement
trendingNow13082524
Hindi NewsबिजनेसShare market: ठंडे पड़े ट्रंप तो दहाड़ उठा भारत का शेयर बाजार, खबर सुनते ही गोता लगा रहे सेंसेक्स ने लगाई 800 अंकों की छलांग

Share market: ठंडे पड़े ट्रंप तो दहाड़ उठा भारत का शेयर बाजार, खबर सुनते ही गोता लगा रहे सेंसेक्स ने लगाई 800 अंकों की छलांग

Stock Market Update:  बीते चार कारोबारी दिनों से शेयर बाजार लगातार गोता लगा रहा था. सेंसेक्स हर दिन लुढ़क रहा था, लेकिन दावोस में अमेरिकी राष्ट्रपति के बयान के बाद भारतीय शेयर बाजार में जबरदस्त तेजी लौट आई है. सेंसेक्स 800 अंक तक उछल गया. सुबह Sensex ने 800 अंक चढ़कर तिगड़ी ओपनिंग ली.

Written By  Bavita Jha |Last Updated: Jan 22, 2026, 10:47 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Share market: ठंडे पड़े ट्रंप तो दहाड़ उठा भारत का शेयर बाजार, खबर सुनते ही गोता लगा रहे सेंसेक्स ने लगाई 800 अंकों की छलांग

Share Market: बीते चार कारोबारी दिनों से शेयर बाजार लगातार गोता लगा रहा था. सेंसेक्स हर दिन लुढ़क रहा था, लेकिन दावोस में अमेरिकी राष्ट्रपति के बयान के बाद भारतीय शेयर बाजार में जबरदस्त तेजी लौट आई है. सेंसेक्स 800 अंक तक उछल गया. सुबह Sensex ने 800 अंक चढ़कर तिगड़ी ओपनिंग ली. वहीं NSE Nifty ने भी तगड़ी छलांग लगा दी. BSE Sensex 800 अंक चढ़कर 82,459 अंकों पर खुला. नहीं निफ्टी 250 अंकों की बढ़त के साथ 25,412 पर खुला .  सुबह 10 बजे सेंसेक्स 670.84 अंक की बढ़त के साथ 82,604.34 अंक पर कारोबार कर रहा है.  

बुधवार को शेयर बाजार का हाल कैसा रहा 
  
भारतीय शेयर बाजार बुधवार को गिरावट के साथ बंद हनुआ था, सेंसेक्स 270.84 अंक या 0.33 प्रतिशत की गिरावट के साथ 81,909.63 और निफ्टी 75 अंक या 0.30 प्रतिशत की कमजोरी के साथ 25,157.50 पर था. बाजार को नीचे खींचने का काम कंज्यूमर ड्यूरेबल्स, डिफेंस, पीएसयू बैंक और फाइनेंशियल सर्विसेज इंडेक्स ने किया, इन सभी में 1.66 प्रतिशत से लेकर 0.87 प्रतिशत की कमी देखी गई.  

आज क्यों चढ़ा भारतीय शेयर बाजार  

Add Zee News as a Preferred Source

स्विट्जरलैंड के दावोस में वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में पहुंचे अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बयानों ने आज शेयर बाजार का जोश हाई कर दिया. अमेरिकी राष्ट्रपति ने एक और भारत के साथ ट्रेड डील को लेकर सकारात्मक संकेत दिए तो वहीं ग्रीनलैंड पर उन्होंने बड़ा यूटर्न ले लिया. डोनाल्ड ट्रंप ने ग्रीनलैंड के मुद्दे पर यूरोपीय यूनियन के देशों पर दी गई टैरिफ वाली धमकी वापस ले ली है. उन्होंने कहा कि अमेरिकी ग्रीनलैंड पर हमला नहीं करेगा. वहीं उन्होंने एक बार फिर से ट्रेड डील को लेकर पॉजिटिव सिग्नल दिए.   Silver Price: चांदी पर सच साबित हुई पहली भविष्यवाणी, रॉबर्ट कियोसाकी ने अब खोल दी चीन की खतरनाक पोल, सिल्वर पर दुनिया के लिए अलर्ट

 

निवेशकों का बढ़ा भरोसा  

ट्रंप के बयान से भारत और अमेरिका के बीच ट्रेड डील की बातचीत के दरवाजे फिर से खुल गए हैं. माना जा रहा है कि जल्द ही ये डील फाइनल हो जाएगी. ट्रंप के ताजा बयान से निवेशकों का भरोसा बढ़ा. बाजार का सेंटीमेंट पॉजिटिव हुआ, जिसने शेयर बाजार की गिरावट पर ब्रेक लगा दिया है. ट्रंप के ग्रीनलैंड पर ताजा बयान से एशियाई बाजारों में बी तेजी नजर आई. 

About the Author
author img
Bavita Jha

बवीता झा  
Zee News Hindi ( Digital) में  बतौर चीफ सब एडिटर कार्यरत. बिजनेस जगत की खबरों की पेचीदगियों को सरल भाषा में लिखना और अपने पाठकों से कनेक्ट करने में खास रूचि. ग्लोबल ट्रेड, शेयर बाज...और पढ़ें

TAGS

Bombay stock market index

Trending news

एयरपोर्ट के स्टाफ ने कराई फजीहत, जांच के बहाने विदेशी महिला से की छेड़खानी
bengaluru news
एयरपोर्ट के स्टाफ ने कराई फजीहत, जांच के बहाने विदेशी महिला से की छेड़खानी
'पिकनिक मनाने नहीं गए हैं मेरे पति...', संजय राउत पर भड़कीं अमृता फडणवीस
Devendra Fadnavis
'पिकनिक मनाने नहीं गए हैं मेरे पति...', संजय राउत पर भड़कीं अमृता फडणवीस
सर्दी अभी जा नहीं रही! करवट लेगा मौसम; इन राज्यों में बरसेगा 'कुदरत का कहर'
weather news
सर्दी अभी जा नहीं रही! करवट लेगा मौसम; इन राज्यों में बरसेगा 'कुदरत का कहर'
जिस आईआईटी में पढ़ना सपना होता है, वहां 5 साल में 65 छात्रों ने सुसाइड क्यों किया?
IIT News
जिस आईआईटी में पढ़ना सपना होता है, वहां 5 साल में 65 छात्रों ने सुसाइड क्यों किया?
शिंदे सेना ने राज ठाकरे का सपोर्ट लेकर कर दिया बड़ा खेला, भाजपा के सपने चकनाचूर
maharastra politics
शिंदे सेना ने राज ठाकरे का सपोर्ट लेकर कर दिया बड़ा खेला, भाजपा के सपने चकनाचूर
1500 KM रेंज, रडार से बचकर हमला, भारत की हाइपरसोनिक मिसाइल बनेगी दुश्मनों का काल
DNA
1500 KM रेंज, रडार से बचकर हमला, भारत की हाइपरसोनिक मिसाइल बनेगी दुश्मनों का काल
आस्था आई नियम के अंदर, बिहार में सरस्वती पूजा के लिए प्रशासन क्यों मांग रही लाइसेंस?
DNA
आस्था आई नियम के अंदर, बिहार में सरस्वती पूजा के लिए प्रशासन क्यों मांग रही लाइसेंस?
अश्लील वीडियो विवाद के बाद रामचंद्र राव निलंबित, उमेश कुमार डीसीआरई के अतिरिक्त DGP
karnataka
अश्लील वीडियो विवाद के बाद रामचंद्र राव निलंबित, उमेश कुमार डीसीआरई के अतिरिक्त DGP
असम के कोकराझार में हिंसा, बोडो और आदिवासी झड़प में 2 की मौत; इलाके में सेना तैनात
Assam News in hindi
असम के कोकराझार में हिंसा, बोडो और आदिवासी झड़प में 2 की मौत; इलाके में सेना तैनात
सबरीमाला मंदिर सोना चोरी मामले पर केरल HC की कड़ी टिप्पणी, आरोपियों की जमानत खारिज
Sabarimala temple
सबरीमाला मंदिर सोना चोरी मामले पर केरल HC की कड़ी टिप्पणी, आरोपियों की जमानत खारिज