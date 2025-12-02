भारतीय शेयर बाजार में बड़ी गिरावट! निवेशकों के ₹2 लाख करोड़ डूबे, क्या है बड़ी वजह?

Stock Market Crashes : भारतीय शेयर बाजार में मंगलवार को लगातार दूसरे दिन गिरावट जारी रही है. इस बीच, निवेशकों का ध्यान अब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (RBI) की तीन दिन की मॉनेटरी पॉलिसी मीटिंग पर होगा, जो कल शुरू होगी और जिसका नतीजा 5 दिसंबर को आएगा. BSE सेंसेक्स 504 पॉइंट या 0.59% गिरकर 85,138 पर आ गया है. जबकि निफ्टी 50 144 पॉइंट या 0.55% गिरकर 26,032 पर बंद हुआ. कारोबार के दौरान BSE पर लिस्टेड सभी कंपनियों का मार्केट कैपिटलाइजेशन ₹1.82 लाख करोड़ घटकर ₹472.59 लाख करोड़ हो गया. मार्केट में गिरावट आई लेकिन वे बेंचमार्क से बेहतर परफॉर्म करने में कामयाब रहे, क्योंकि BSE स्मॉलकैप इंडेक्स 0.49% और BSE मिडकैप 0.14% गिरा है.

गिरावट के पीछे क्या वजह है?

जियोजित इन्वेस्टमेंट्स के रिसर्च हेड विनोद नायर ने कहा, 'रुपये के कमजोर होने और FII के लगातार निकलने की चिंताओं के बीच घरेलू बाजारों में प्रॉफिट बुकिंग जारी रही. इस बीच SEBI के नियमों के मुताबिक NSE के सेक्टोरल इंडेक्स में बड़े बदलाव से बड़े बैंकिंग शेयरों में गिरावट आई. US-भारत ट्रेड बातचीत को लेकर अनिश्चितता से निवेशक परेशान हो सकते है.'

निफ्टी के टॉप गेनर्स

आज निफ्टी 50 के पंद्रह स्टॉक हरे निशान पर बंद हुए, जिसमें एशियन पेंट्स सबसे अच्छा परफॉर्मर रहा, UBS के अपग्रेड के बाद 3.15% बढ़ा. इस बीच, डॉ रेड्डीज लैब्स, मारुति, भारती एयरटेल, SBI लाइफ और ट्रेंट भी 1%-0.5% बढ़े.

निफ्टी के टॉप लूजर्स

दूसरी तरफ, इंडिगो सबसे खराब परफॉर्मर रहा क्योंकि इसमें 1.6% की गिरावट आई. ICICI बैंक, RIL, HDFC बैंक, एक्सिस बैंक और अदानी एंटरप्राइजेज जैसे दूसरे इंडेक्स हैवीवेट भी 1% से ज़्यादा गिरकर गहरे लाल निशान पर बंद हुए.

फार्मा को छोड़कर, सभी इंडेक्स नीचे बंद हुए

निफ्टी फार्मा को छोड़कर सभी बड़े सेक्टोरल इंडेक्स कटौती के साथ बंद हुए. NSE द्वारा इंडेक्स वेट में बदलाव के बीच निफ्टी बैंक इंडेक्स (0.68% नीचे) और निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज (0.90% नीचे) सबसे खराब परफॉर्मर रहे. ऑटो, IT, मेटल और रियल्टी भी कटौती के साथ बंद हुए.