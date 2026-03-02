Stock Market Down: ईरान संकट के बीच गिरावट के साथ खुला शेयर बाजार, निफ्टी-सेंसेक्स 1% से ज्यादा टूटे, सभी निफ्टी स्टॉक में भारी दबाव

Stock Market Down : ईरान-इजरायल और अमेरिका के बीच बढ़ते सैन्य तनाव का असर भारतीय शेयर बाजार पर साफ दिखाई दिया है. शेयर मार्केट की हफ्ते की शुरुआत गिरावट के साथ हुई है. सेंसेक्स 2,743 अंक यानी करीब 3.38% लुढ़ककर 78,543 के लेवल पर खुला, जबकि निफ्टी 519 अंक या 2.06% टूटकर 24,659 पर आ गया था. बैंक निफ्टी में भी 1,300 अंकों से ज्यादा की गिरावट दर्ज की गई है.

हालांकि, शुरुआती झटके के बाद बाजार कुछ संभला. कारोबार के दौरान सेंसेक्स लगभग 1,000 अंक यानी 1.21% की गिरावट के साथ 80,282 के आसपास ट्रेड करता नजर आया, जबकि निफ्टी करीब 300 अंक नीचे फिसलकर 24,900 के स्तर से नीचे बना है. इसी बीच कच्चे तेल की कीमतों में भी 10% से अधिक उतार-चढ़ाव देखा गया. एनालिस्ट का मानना है कि अगर वेस्ट एशिया में संघर्ष और गहराता है तो बाजारों पर दबाव और बढ़ सकता है. साथ ही, वैश्विक सप्लाई प्रभावित होने की स्थिति में कच्चा तेल 100 डॉलर प्रति बैरल तक पहुंचने की आशंका भी जताई जा रही है.

रुपये पर दबाव

तेल की बढ़ती कीमतों और खाड़ी देशों को एक्सपोर्ट पर असर पड़ने से रुपये पर दबाव है. एशियाई शेयर 1.2% गिरे, जबकि US बेंचमार्क के लिए इक्विटी-इंडेक्स फ्यूचर्स 0.6% गिरे हैं. इसी बीच ब्रेंट 13% तक बढ़ गया है. सोना बढ़कर $5,325 प्रति औंस के आसपास ट्रेड कर रहा था. हालांकि ये सेशन के सबसे ऊंचे लेवल से नीचे था.

इंडिगो का स्टॉक 6.8% गिरा

इंडिगो एयरलाइंस की पेरेंट कंपनी इंटरग्लोब एविएशन के शेयर शुरुआती ट्रेड में लगभग 7% गिर गए, क्योंकि मिडिल ईस्ट विवाद के कारण फ्लाइट कैंसिल हो गईं और एयरस्पेस बंद हो गया है.