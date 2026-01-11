वैश्विक संकट का 2026 में भारतीय शेयर बाजार पर क्या होगा असर? जान लीजिए पूरी कहानी

Advertisement
वेनेजुएला -अमेरिका संकट, ईरान में अस्थिरता और भारत के रूसी तेल आयात के बारे में ट्रंप के हालिया बयानों से चिंता पैदा हो गई हैं. इस बात पर भी अनिश्चितता बढ़ गई है कि भारत पर 25% पेनल्टी टैरिफ कम किया जाएगा या लागू रहेगा.

Written By  Gaurav Singh|Last Updated: Jan 11, 2026, 08:35 PM IST
Indian Stock Market :  2026 की शुरुआत उम्मीद से अधिक अस्थिर रही है. सभी को उम्मीद थी कि H1FY26 की तुलना में बेहतर Q3 नतीजों की उम्मीद में जनवरी के महीने में घरेलू बाजार में कुछ तेजी आएगी. निफ्टी 50 2 जनवरी को 26,340 के नए हाई पर पहुंच गया था. लेकिन अप्रत्याशित जियोपॉलिटिकल घटनाओं ने माहौल को बिगाड़ दिया है. वेनेजुएला -अमेरिका संकट, ईरान में अस्थिरता और भारत के रूसी तेल आयात के बारे में ट्रंप के हालिया बयानों से चिंता पैदा हो गई हैं. इस बात पर भी अनिश्चितता बढ़ गई है कि भारत पर 25% पेनल्टी टैरिफ कम किया जाएगा या लागू रहेगा.

अमेरिका ने बढ़ायी भारत की चिंता

ट्रंप द्वारा रूसी अधिनियम को मंजूरी देने के बाद मार्केट की चिंताएं और बढ़ गईं हैं. खासकर रूसी तेल आयात में हालिया गिरावट को देखते हुए निवेशकों को उम्मीद थी कि भारत 2026 की शुरुआत में अमेरिका के साथ कम से कम एक शुरुआती व्यापार समझौता करेगा, जिससे 25% पेनल्टी टैरिफ हटाने का रास्ता साफ हो सकता है. लेकिन, अब अमेरिका रूसी तेल आयात करने वाले देशों पर 500% तक टैरिफ लगाने की तैयारी कर रहा है. इसके लागू होने की बारीकियों और भारत पर सीधे असर के बारे में अभी भी अनिश्चितता बनी हुई है. ये बिल दोनों सदनों में मंजूरी के लिए लंबित है. टैरिफ को लेकर यह लंबे समय तक बनी अनिश्चितता निर्यात-आधारित क्षेत्रों पर दबाव डाल रही है. खासकर उन क्षेत्रों पर जिनका अमेरिकी मार्केट्स में बड़ा हिस्सा है.

वेनेजुएला ​संकट

वेनेजुएला संकट का वैश्विक या घरेलू अर्थव्यवस्था पर असर होने की संभावना नहीं है क्योंकि इसकी आर्थिक स्थिति कमजोर है.  वेनेजुएला से अधिक तेल निर्यात से कच्चे तेल की कीमतों को नियंत्रित करने में मदद मिल सकती है, जिससे भारत और चीन जैसे प्रमुख आयातकों को फायदा होगा. लेकिन, निकट भविष्य में वेनेजुएला  में बदलाव और संभावित आपूर्ति में रुकावट से कुछ अनिश्चितता पैदा हो सकती है. अमेरिकी नीति में प्रतिबंधों से सीधे हस्तक्षेप की ओर एक महत्वपूर्ण बदलाव भू-राजनीतिक जोखिमों को बढ़ा रहा है. इसका ईरान और ग्रीनलैंड जैसे क्षेत्रों पर प्रभाव पड़ सकता है. 

ग्रीनलैंड को हासिल करने की दिलचस्पी!

इस बीच, अमेरिका ने रणनीतिक और सुरक्षा उद्देश्यों के लिए ग्रीनलैंड को हासिल करने में फिर से दिलचस्पी दिखाई है. अगले हफ्ते अमेरिकी और डेनिश अधिकारियों के बीच एक बैठक निर्धारित है. ये घटनाक्रम काफी ध्यान खींच रहा है क्योंकि यूरोपीय नाटो सदस्यों ने इस प्रस्ताव का कड़ा विरोध किया है. जबकि वाशिंगटन अपने प्रस्ताव को और अधिक आकर्षक बनाने की कोशिश कर रहा है. कुल मिलाकर, जियोपॉलिटिकल जोखिम 2026 में हाई लेवल पर पहुंच गए हैं. कीमती धातुओं जैसे सेफ-हेवन एसेट्स में तेजी आ रही है. जबकि इक्विटी पर लगातार दबाव बना हुआ है. ग्लोबल डिफेंस खर्च बढ़ रहा है. अमेरिका ने $1.5 ट्रिलियन का डिफेंस बजट प्रस्तावित किया है और यूरोपीय देश यूक्रेन संघर्ष और बदलते NATO कमिटमेंट्स के जवाब में खर्च बढ़ा रहे हैं.

डिफेंस सेक्टर के स्टॉक का दबदबा

डिफेंस सेक्टर के स्टॉक अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं और उनके मजबूत बने रहने की उम्मीद है. इसके उलट, टैरिफ से जुड़ी अनिश्चितताएं खत्म होने तक भारतीय बाजार सतर्क रुख अपना सकता है. बढ़ते जियोपॉलिटिकल जोखिमों के साथ घरेलू बाज़ार में मिला-जुला रुझान रहने की संभावना है.

