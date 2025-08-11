भारतीय शेयर बाजार ने न‍िकाल दी ट्रंप के टैर‍िफ की हवा, इन आंकड़ों को देखकर शर्मा जाएगा अमेर‍िका
AMFI: म्यूचुअल फंड में एसआईपी के जरिये जुलाई में रिकॉर्ड 28,464 करोड़ रुपये का न‍िवेश हुआ. एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड्स इन इंडिया के आंकड़ों के अनुसार लगातार दूसरे महीने SIP इनवेस्‍टमेंट ने रिकॉर्ड बनाया है. 

Written By  Kriyanshu Saraswat|Last Updated: Aug 11, 2025, 10:00 PM IST
Donald Trump Tariff Hike: अमेर‍िका के राष्‍ट्रपत‍ि डोनाल्‍ड ट्रंप ने 30 जुलाई की शाम भारत पर 25 फीसदी टैर‍िफ लगाने का ऐलान क‍िया. वह यहीं नहीं रुके और कुछ द‍िन बाद उन्‍होंने रूस से तेल खरीदने को लेकर नाराजगी जाह‍िर की. इसके साथ ही एक्‍सट्रा 25% टैरिफ लगाने की भी बात कही. इस तरह भारतीय न‍िर्यात पर अमेर‍िका की तरफ से कुल 50% टैरिफ लागू हो गया. कुछ ही द‍िन के अंतर पर जब ट्रंप ने 50 प्रत‍िशत टैर‍िफ लगाने का ऐलान क‍िया तो न‍िवेशकों के मन में यही आया क‍ि इसका असर बाजार पर देखा जाएगा और शेयर मार्केट में बड़ी ग‍िरावट आ सकती है. हालांक‍ि कई जानकारों ने इसको लेकर अपनी प्रत‍िक्र‍िया में कहा था क‍ि बाजार पर इसका असर नहीं होगा.

भारतीय बाजार ने डरना छोड़ द‍िया

सहयोगी चैनल जी ब‍िजनेस के मैनेज‍िंग एड‍िटर अन‍िल स‍िंघवी ने भी कहा था क‍ि ट्रंप की तरफ से लगाए गए टैर‍िफ का भारतीर बाजार पर ज्‍यादा असर देखने को नहीं म‍िलेगा. उन्‍होंने बताया था बाजार ने ट्रंप की धमकी को पहले ही इग्‍नोर कर द‍िया था और बाजार ने डरना छोड़ द‍िया है. इसका असर सोमवार के कारोबारी सत्र में भी देखने को म‍िला और सेंसेक्‍स 700 अंक से ज्‍यादा चढ़कर बंद हुआ. यूएस की तरफ से लगाए गए टैर‍िफ का बाजार पर कोई खास असर नहीं द‍िख रहा. यह हम नहीं एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड्स इन इंडिया (AMFI) की तरफ से जारी आंकड़ों से भी साफ हुई है.

जुलाई में हुआ म्यूचुअल फंड का र‍िकॉर्ड इनवेस्‍टमेंट
जी हां, ट्रंप ने पहले से ही 1 अगस्‍त से टैर‍िफ लागू करने का ऐलान कर रखा था. इसके बावजूद भी जुलाई महीने में म्यूचुअल फंड के जर‍िये र‍िकॉर्ड इनवेस्‍टमेंट हुआ है. म्यूचुअल फंड में एसआईपी (SIP) के जरिये जुलाई में रिकॉर्ड 28,464 करोड़ रुपये का न‍िवेश हुआ. एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड्स इन इंडिया (AMFI) के आंकड़ों के अनुसार लगातार दूसरे महीने SIP इनवेस्‍टमेंट ने रिकॉर्ड बनाया है. जून के महीने में न‍िवेश का आंकड़ा 27,000 करोड़ रुपये था, जो क‍ि जुलाई के महीने में और ज्‍यादा बढ़ गया.

ट्रंप की धमकी और टैर‍िफ हुआ बेअसर
इन आंकड़ों से यही साफ हो रहा है क‍ि भारतीय शेयर बाजार पर ट्रंप की धमकी और उनके टैर‍िफ का कोई असर नहीं हो रहा. इक्‍व‍िटी म्यूचुअल फंड में जुलाई के दौरान 42,672 करोड़ रुपये का न‍िवेश हुआ. यह जून के 23,568 करोड़ रुपये के आंकड़े से करीब दोगुना है. इस बढ़ोतरी में एसआईपी (SIP) के र‍िकॉर्ड इनवेस्‍टमेंट का बड़ा योगदान रहा. इसके अलावा 30 नए फंड ऑफर (NFO) से 30,416 करोड़ रुपये जुटाए गए जो अब तक का सबसे ज्यादा मंथली आंकड़ा है. इनवेस्‍टर्स ने इस दौरान मिड-कैप और स्मॉल-कैप फंड को ज्‍यादा पसंद क‍िया गया.

मिड-कैप में भी आया र‍िकॉर्ड पैसा
मिड-कैप फंड में 5,182.5 करोड़ रुपये और स्मॉल-कैप में 6,484.4 करोड़ रुपये का इनवेस्‍ट क‍िया गया. इसके अलावा लार्ज-कैप फंड में महज 2,125 करोड़ रुपये आए. सेक्टोरल / थीमैटिक फंड्स ने 9,426 करोड़ रुपये के इनवेस्‍टमेंट के साथ इक्‍व‍िटी कैटेगरी में पहला नंबर हास‍िल क‍िया. सात नए फंड्स ने 7,404 करोड़ रुपये जुटाए. फ्लेक्सी-कैप फंड्स में 7,654 करोड़ रुपये और लार्ज-मिड कैप फंड्स में 5,035 करोड़ रुपये का इनवेस्‍टमेंट हुआ. हालांकि, ELSS से 368 करोड़ रुपये की निकासी हुई. म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री  का एयूए (AUM) जुलाई में बढ़कर 75.36 लाख करोड़ रुपये हो गया. जून में यह 74.40 लाख करोड़ और मई में 72.19 लाख करोड़ रुपये था.

इक्‍व‍िटी फंड्स में लगातार 53 महीने से इनवेस्‍टमेंट बढ़ रहा है. रिटेल निवेशकों की ह‍िस्‍सेदारी भी इसमें बढ़ी है. जुलाई में कुल म्यूचुअल फंड फोलियो 24.13 करोड़ से बढ़कर 24.57 करोड़ हो गया. गोल्ड ईटीएफ (ETF) में जुलाई के महीने में 1,256 करोड़ रुपये का निवेश हुआ. यह जून के 2,080.9 करोड़ रुपये से कम है. अन्य ETF में 4,476 करोड़ रुपये का इनवेस्‍टमेंट हुआ. ओपन-एंडेड डेट फंड्स में 1,06,801 करोड़ रुपये और ल‍िक्‍व‍िड फंड्स में 39,354 करोड़ रुपये का इनवेस्‍टमेंट हुआ. 

About the Author
author img
क्रियांशु सारस्वत

ज़ी हिंदी डिजिटल में बिजनेस एडिटर के रूप में कार्यरत. ब‍िजनेस, पर्सनल फाइनेंस और टैक्‍सेशन से जुड़े टॉप‍िक पर खास पकड़. पाठकों की रुच‍ि को ध्‍यान में रखकर ल‍िखने में महारथ हास‍िल. 2009 में अमर उजाल...और पढ़ें

