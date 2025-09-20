भारतीय टेक दिग्गजों की नई स्ट्रैटेजी! H-1B वीजा महंगा होने के बाद भी बिजनेस पर नहीं होगा बड़ा असर, जानिए कैसे
H-1B वीजा की बढ़ी फीस पहली नजर में भारतीय आईटी कंपनियों के लिए झटका लगता है, लेकिन हकीकत यह है कि इस फैसले का बहुत बड़ा असर भारतीय आईटी सेक्टर पर नहीं पड़ेगा. अगर वीजा की उपलब्धता घटती भी है तो कंपनी लोकल हायरिंग या काम को भारत शिफ्ट कर आसानी से बैलेंस बना लेती है.

Written By  Shivendra Singh|Edited By: Kriyanshu Saraswat|Last Updated: Sep 20, 2025, 09:00 PM IST
भारतीय टेक दिग्गजों की नई स्ट्रैटेजी! H-1B वीजा महंगा होने के बाद भी बिजनेस पर नहीं होगा बड़ा असर, जानिए कैसे

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने 20 सितंबर को बड़ा ऐलान करते हुए H-1B वीजा की फीस को कई गुना बढ़ाकर 1 लाख डॉलर (करीब 87 लाख डॉलर) कर दिया. पहली नजर में यह कदम भारतीय आईटी कंपनियों के लिए झटका लगता है, क्योंकि नॉर्थ अमेरिका इन कंपनियों की कमाई का सबसे बड़ा बाजार है. लेकिन हकीकत यह है कि इस फैसले का बहुत बड़ा असर भारतीय आईटी सेक्टर पर नहीं पड़ेगा. वजह साफ है कि भारत की दिग्गज कंपनियां बीते कुछ सालों से H-1B वीजा पर निर्भरता घटाने और लोकल हायरिंग को बढ़ाने पर फोकस कर रही हैं.

कंपनियां बड़ी संख्या में लोकल कर्मचारियों को हायर कर रहीं

टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज (TCS), इंफोसिस (Infosys), एचसीएलटेक (HCLTech), विप्रो (Wipro) और टेक महिंद्रा (Tech Mahindra) जैसी कंपनियां अब अमेरिका में बड़ी संख्या में लोकल कर्मचारियों को हायर कर रही हैं. इंफोसिस और टीसीएस दोनों ही अपने 50-60% से ज्यादा अमेरिकी कर्मचारियों को लोकल लेवल पर भर्ती कर चुके हैं. एचसीएलटेक और विप्रो की तो 80% से ज्यादा अमेरिकी वर्कफोर्स पूरी तरह लोकल है. यही वजह है कि H-1B वीजा फीस बढ़ने से इनका बिजनेस मॉडल खास प्रभावित नहीं होगा.

टीसीएस के सीईओ के. कृथिवासन का कहना है कि कंपनी को हर साल औसतन 3000 से 4000 H-1B वीजा मिलते हैं, जो कुल वर्कफोर्स के मुकाबले बहुत कम हैं. अगर वीजा की उपलब्धता घटती भी है तो कंपनी लोकल हायरिंग या काम को भारत शिफ्ट कर आसानी से बैलेंस बना लेती है.

बदलती स्ट्रैटेजी
इंफोसिस के सीईओ जयेश संगराजका ने भी हाल में बताया कि कंपनी के ऑन-साइट H-1B कर्मचारियों का रेशियो घटकर 24% रह गया है. विप्रो और एचसीएलटेक भी इसी तरह लोकल हायरिंग पर फोकस कर रहे हैं. टेक महिंद्रा ने नजदीकी डिलीवरी सेंटर्स और मजबूत लोकल टीम बनाकर H-1B पर निर्भरता घटाकर 30% से नीचे ला दी है.

H-1B की मांग अब भी बनी हुई
हालांकि, H-1B वीजा की मांग खत्म नहीं हुई है. USCIS के आंकड़े बताते हैं कि 2024 में H-1B वीजा आवेदनों की संख्या में 3.1% और अप्रूवल में 4% की बढ़ोतरी हुई. रिजेक्शन दर 32.5% गिर गई और अप्रूवल रेट 98.4% तक पहुंच गया, जो 2021 के बाद सबसे ऊंचा है. एक्सपर्ट्स का मानना है कि डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, क्लाउड और साइबर सिक्योरिटी जैसे सेक्टर्स में तेजी से बढ़ती मांग H-1B की अहमियत को बरकरार रखेगी. 

Shivendra Singh

ज़ी न्यूज़ में सीनियर सब-एडिटर हैं और वर्तमान में बिजनेस व फाइनेंशियल न्यूज कवर करते हैं.

H 1B visa

;