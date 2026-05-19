मंदिरों के तहखाने में रखा 4000 टन सोना, क्या सरकार करेगी जब्त? गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम पर वित्त मंत्रालय का आया जवाब

New Gold Import Rule in India: भारत में सोने से जुड़े कई नियमों में बदलाव कर दिया गया है. सोने के आयात पर शुल्क बढ़ाने से लेकर लिमिट तय कर दी गई है. इस बीच खबर आई कि सरकार मंदिरों में रखे सोने को मोनेटाइजेशन स्कीम से जोड़ सकती है. अब इस पर वित्त मंत्रालय ने जवाब दिया है.
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Temple Gold Monetisation Scheme: बीते कुछ दिनों से सोना चर्चा का केंद्र बना हुआ है. सरकार ने सोने के आयात से लेकर उसके इंपोर्ट ड्यूटी में कई बदलाव किए हैं . खुद प्रधानमंत्री ने देशवासियों से अपील की है कि वो सालभर सोना नहीं खरीदें. युद्ध की वजह सोने के आयात पर सरकार को भारी भरकम विदेशी मुद्रा खर्च करना पड़ता है. साल 2025 में सरकार ने 800 टन सोने का आयात किया. विश्व का दूसरा सबसे बड़ा गोल्ड आयातक देश भारत ने 72 अरब डॉलर खर्च किया था. सोने के आयात कम कम करने के लिए गोल्ड से जुड़े नियमों में ताबड़तोड़ बदलाव होने लगे. सोशल मीडिया पर खबर वायरल होने लगी कि सरकार भारत के मंदिरों और घरों में रखे सोने को अर्थव्यवस्था से जोड़ सकती है. इसके लिए बुलियन बैंक बनाए जा सकते हैं. अब इन खबरों को वित्त मंत्री ने सफाई दी है.
वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल की रिपोर्ट के मुताबिक भारतीय मंदिरों के पास 4000 से 5000 टन सोने का भंडार है. वहीं भारतीय घरों में 25 से 30000 टन सोना है. घरों और मंदिरों में रखे सोने का कोई रिकॉर्ड नहीं है. यानी ये भारतीय इकोनॉमी में शामिल नहीं है. इन गोल्ड की कीमत 10,000 अरब डॉलर से अधिक की है. अगर ये सोना भारतीय अर्थव्यवस्था से जुड़ जाए यानी सरकारी रिकॉर्ड में आ जाएं तो भारत दुनिया का सबसे बड़ा गोल्ड रिजर्व वाला देश बन जाएगा. इस बीच खबर आने लगी कि सरकार मंदिरों के सोने को मोनिटाइजेशन से जोड़ सकती है. सरकार मंदिरों में रखे गए सोने के बदले उन्हें गोल्ड बॉन्ड जारी करने की योजना बना रही है.
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दावा किया गया कि इंडिया ज्वैलर्स एंड गोल्डस्मिथ फेडरेशन ने इसे लेकर कॉमर्स मिनिस्टर पीयूष गोयल के पास प्रस्ताव भेजा है. जिसमें कहा गया है कि घरों और मंदिरों में निष्क्रिय पड़े सोने को रेगुलेटेड सिस्टम में लाया जाना चाहिए, ताकि सोने का आयात कम किया जा सके. इसके लिए बुलियन बैंक बनाने का प्रस्ताव रखा गया. अब इस पर वित्त मंत्रालय से सफाई दी. वित्त मंत्रालय ने ऐसी खबरों को अफवाह बताया है. सरकार ने साफ कहा है कि देश के किसी भी मंदिर ट्रस्ट या धार्मिक संस्थान के सोने को लेकर कोई मोनेटाइजेशन स्कीम लाने का कोई प्रस्ताव नहीं है.
Clarification on false claims on monetisation of temple gold holdings
➡️Certain media reports and social media posts are circulating with claims that the Government of India is planning to issue gold bonds to temples in exchange for temple gold reserves or that a proposal has…
— PIB India (@PIB_India) May 19, 2026