भारतीय पर्यटकों के लिए बड़ी खबर, सिंगापुर, श्रीलंका, कतर और भूटान के बाद अब जापान में भी चलेगा UPI

एक बार नया सिस्टम लागू होने के बाद भारतीय पर्यटक जापान में QR कोड स्कैन कर UPI ऐप जैसे फोनपे, गूगल पे या Paytm से सीधे पेमेंट कर पाएंगे. इससे कैश लेनदेन या विदेशी कार्ड से छुटकारा मिल जायेगा.

Oct 19, 2025, 11:11 AM IST
UPI in Japan : जापान जाने वाले भारतीय पर्यटक जल्द ही यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस (UPI) ऐप के जरिए डिजिटल पेमेंट कर सकेंगे. नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया (NPCI) की इंटरनेशनल यूनिट NPCI इंटरनेशनल पेमेंट्स लिमिटेड (NIPL) ने जापान की कंपनी NTT DATA जापान  के साथ एक MoU पर हस्ताक्षर किए हैं. भारतीय यात्रियों को विदेश में भी डिजिटल पेमेंट का ऑप्शन मिलेगा.

कैश लेनदेन या विदेशी कार्ड से छुटकारा मिलेगा

इस MoU के तहत जापान के मर्चेंट लोकेशंस पर यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफ़ेस (UPI) को स्वीकार करने की तैयारी की जा रही है. ये कदम ऐसे समय उठाया गया है जब जापान में भारत से आने वाले पर्यटकों की संख्या में लगातार ग्रोथ हो रही है. ट्रैवल एंड लीजर की रिपोर्ट के अनुसार, जनवरी से अगस्त 2025 के बीच 2,08,000 से अधिक भारतीय पर्यटकों ने जापान की यात्रा की. 

यह भी पढ़ें : धनतेरस पर 1,000,000,000,000 रुपये का कारोबार, गुलजार हुआ बाजार

इन देशों में पहले से है UPI सर्विस

ये पहली बार होगा जब पूर्वी एशिया में UPI सर्विस शुरू की जाएंगी. वर्तमान में, भारतीय यात्री फ्रांस, संयुक्त अरब अमीरात, नेपाल, मॉरीशस, पेरू, सिंगापुर, श्रीलंका, कतर और भूटान जैसे देशों में भुगतान के लिए UPI का इस्तेमाल कर सकते हैं.

जापान में शॉपिंग को आसान बनाएगा UPI

NTT DATA के हेड मसानोरी कुरिहारा ने कहा कि ये निर्णय भारतीय टूरिस्ट्स के लिए शॉपिंग को आसान बनाएगा और जापान के दुकानदारों के लिए बिजनेस में नए मौके खोलेगा. NIPL के MD & CEO रितेश शुक्ला ने बताया कि ये MoU भारत और जापान के बीच डिजिटल पेमेंट्स को और भी बेहतर करेगा और UPI को एक ग्लोबल पेमेंट सिस्टम के रूप में आगे बढ़ाएगा.

