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Hindi Newsबिजनेसभारतीयों को जर्मनी की सौगात; अब नहीं पड़ेगी ट्रांजिट वीजा की जरूरत, जानें कब से लागू होगा नियम?

भारतीयों को जर्मनी की सौगात; अब नहीं पड़ेगी ट्रांजिट वीजा की जरूरत, जानें कब से लागू होगा नियम?

दूतावास के बयान में कहा गया कि ये फैसला जर्मन चांसलर फ्रेडरिक मर्ज की जनवरी 2026 में भारत यात्रा के दौरान हुई चर्चाओं का एक महत्वपूर्ण परिणाम है. इससे दोनों देशों के बीच आर्थिक, व्यापारिक और सामाजिक संबंधों को और मजबूती मिलने की उम्मीद है.

|Last Updated: Jun 02, 2026, 06:56 PM IST
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Source : X/social media
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Travel Gets Easier: जर्मनी ने भारतीय नागरिकों को बड़ी राहत देते हुए एयरपोर्ट ट्रांजिट वीजा की अनिवार्यता समाप्त कर दी है. अब भारतीय यात्री जर्मनी के हवाई अड्डों पर लेओवर के दौरान बिना ट्रांजिट वीजा के किसी तीसरे देश की यात्रा कर सकेंगे. नई व्यवस्था 3 जून 2026 से लागू हो गई है. नई दिल्ली स्थित जर्मन दूतावास के मुताबिक, इस फैसले का नोटिफिकेशन 2 जून 2026 को जर्मनी के फेडरल लॉ गजट (Bundesgesetzblatt) में प्रकाशित किया गया था. दूतावास ने कहा कि ये निर्णय भारत और जर्मनी के बीच बढ़ते सहयोग और लोगों की आवाजाही को आसान बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है.

दूतावास के बयान में कहा गया कि ये फैसला जर्मन चांसलर फ्रेडरिक मर्ज की जनवरी 2026 में भारत यात्रा के दौरान हुई चर्चाओं का एक महत्वपूर्ण परिणाम है. इससे दोनों देशों के बीच आर्थिक, व्यापारिक और सामाजिक संबंधों को और मजबूती मिलने की उम्मीद है.

जनवरी में हुई थी अहम बैठक

13 जनवरी 2026 को भारत यात्रा पर आए जर्मन चांसलर फ्रेडरिक मर्ज और नरेंद्र मोदी के बीच व्यापक वार्ता हुई थी. दोनों नेताओं ने रणनीतिक, आर्थिक और तकनीकी क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर सहमति जताई थी. इस दौरान क्रिटिकल मिनरल्स और सेमीकंडक्टर क्षेत्र में सहयोग के लिए एक इंटेंट एग्रीमेंट और रक्षा औद्योगिक सहयोग को लेकर एक डिक्लेरेशन ऑफ इंटेंट पर हस्ताक्षर किए गए थे. इन समझौतों का उद्देश्य तकनीक, विनिर्माण और सुरक्षा क्षेत्रों में साझेदारी को और मजबूत बनाना है.

व्यापार और निवेश में रिकॉर्ड बढ़ोतरी

भारत और जर्मनी ने द्विपक्षीय व्यापार और निवेश में लगातार हो रही ग्रोथ पर संतोष जताया. दोनों देशों के बीच व्यापार 2024 में रिकॉर्ड स्तर पर पहुंचा था और 2025 में भी इसमें तेजी बनी रही. भारत के विदेश मंत्रालय के मुताबिक, दोनों देशों ने व्यापार, प्रौद्योगिकी, स्वास्थ्य, रिन्यूएबल एनर्जी और लोगों के बीच संपर्क बढ़ाने से जुड़े 19 समझौतों और कई नीतिगत घोषणाओं को अंतिम रूप दिया था.

क्या है ट्रांजिट वीजा?

ट्रांजिट वीजा एक अल्पकालिक परमिट है. ये यात्रियों को किसी देश से होकर गुजरने की अनुमति देता है, ताकि वे अपने फाइनल डेस्टिनेशन तक पहुंचने के लिए कुछ समय के लिए वहां रुक सकें. इस वीजा के लिए आगे की यात्रा का प्रमाण आवश्यक है और आपके दस्तावेजों से ये स्पष्ट होना चाहिए कि आप उस देश में लंबे समय तक नहीं रुकेंगे.

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