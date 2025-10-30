शादी के सीजन में होगा ₹6,500,000,000,000 का धंधा, मार्केट में लौटेगी रौनक, CAIT का अनुमान

Indian Wedding Season : शादी के सीजन में देशभर में जबरदस्त आर्थिक रौनक देखने को मिलेगी. कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स (CAIT) की एक रिपोर्ट के मुताबिक, 1 नवंबर से 14 दिसंबर 2025 के बीच होने वाला शादी का सीजन ₹6.5 लाख करोड़ के रिकॉर्ड कारोबार तक पहुंच सकता है. ये आंकड़ा पिछले सीजन की तुलना में करीब 10% अधिक है. बीते सीजन में 48 लाख शादियां हुई थीं और लगभग ₹5.90 लाख करोड़ का व्यापार हुआ था. इस बार CAIT का अनुमान है कि 46 लाख शादियां पूरे देश में होंगी.

दिल्ली में 4.8 लाख शादियां होने का अनुमान

CAIT के महासचिव और दिल्ली के सांसद प्रवीन खंडेलवाल ने बताया कि ये स्टडी 15 अक्टूबर से 25 अक्टूबर 2025 के बीच देश के 75 प्रमुख शहरों में की गयी है. रिपोर्ट के मुताबिक, दिल्ली अकेले लगभग ₹1.8 लाख करोड़ के व्यापार का केंद्र बनेगी. यहां करीब 4.8 लाख शादियां होने का अनुमान है. CAIT का कहना है कि इस बार के सीजन में ज्वेलरी, कपड़ा, होटल, केटरिंग, गिफ्ट आइटम्स, ट्रैवल और डेकोरेशन इंडस्ट्री में खासा उछाल देखने को मिलेगा.

कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स (CAIT) की रिपोर्ट के मुताबिक, भारत की शादी से जुड़ी अर्थव्यवस्था (Wedding Economy) देश के घरेलू व्यापार की सबसे मजबूत नींव बनी हुई है। रिपोर्ट में कहा गया है कि ये क्षेत्र परंपरा, आधुनिकता और आत्मनिर्भरता को एक साथ जोड़ते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 'वोकल फॉर लोकल' विजन को और सशक्त बना रहा है.

रिकॉर्ड ₹6.5 लाख करोड़ के कारोबार की उम्मीद

CAIT के आंकड़ों के मुताबिक, बीते वर्षों में भारत की शादी इंडस्ट्री लगातार बढ़ी है.2023 में 38 लाख शादियां हुईं, जिनसे करीब ₹4.74 लाख करोड़ का कारोबार हुआ जबकि 2022 में 32 लाख शादियां संपन्न हुई थीं और उस समय लगभग ₹3.75 लाख करोड़ का व्यापार हुआ था. रिपोर्ट में ये भी कहा गया कि इस साल (2025) शादी के सीजन में रिकॉर्ड ₹6.5 लाख करोड़ के कारोबार की उम्मीद है, जो भारतीय बाजार के लिए एक नया मील का पत्थर साबित होगा.

इसी बीच PM गडगिल ज्वेलर्स (PN Gadgil Jewellers) ने भी शादी के मौसम में अपने प्रोडक्ट्स की बढ़ती डिमांड को देखते हुए मजबूत व्यापार ग्रोथ की उम्मीद जताई है. कंपनी के चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर सौरभ गडगिल ने कहा, 'हम शादी के सीजन को लेकर बेहद आशावादी हैं. ग्राहकों की सकारात्मक भावना के साथ हम इस मजबूत गति को बनाए रखने के लिए पूरी तरह तैयार हैं.