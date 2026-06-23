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बाजार की सुस्ती के बीच भी घरेलू न‍िवेशकों का हौंसला बुलंद, SIP से जमकर आ रहा स्‍टॉक मार्केट में पैसा

SIP: मई 2026 में मंथली एसआईपी इनफ्लो सालाना बेस पर 48 फीसदी की भारी बढ़त के साथ 310 अरब रुपये के ऑल टाइम हाई लेवल पर पहुंच गया. जेपी मॉर्गन के अनुसार, इक्‍व‍िटी और बैलेंस्ड फंड में क्युमुलेटिव नेट इनफ्लो 9.43 लाख करोड़ दर्ज किया गया.

Written ByKriyanshu Saraswat
Published: Jun 23, 2026, 03:11 PM IST|Updated: Jun 23, 2026, 03:11 PM IST
बाजार की सुस्ती के बीच भी घरेलू न‍िवेशकों का हौंसला बुलंद, SIP से जमकर आ रहा स्‍टॉक मार्केट में पैसा

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Kriyanshu Saraswat

Kriyanshu Saraswat

ज़ी हिंदी डिजिटल में बिजनेस एडिटर के रूप में कार्यरत. ब‍िजनेस, पर्सनल फाइनेंस और टैक्‍सेशन से जुड़े टॉप‍िक पर खास पकड़. पाठकों की रुच‍ि को ध्‍यान में रखकर ल‍िखने में महारथ हास‍िल. 2009 में अमर उजाला के साथ कर‍ियर की शुरुआत. प‍िछले 16 साल में अमर उजाला, दैनिक जागरण, ह‍िन्‍दुस्‍तान और टाइम्‍स इंटरनेट जैसे प्रत‍िष्‍ठ‍ित संस्‍थानों में काम का लंबा अनुभव. इस दौरान ऑटो, टेक्‍नोलॉजी और लाइफ स्‍टाइल लीड के तौर पर भी काम क‍िया. यूपी से ताल्‍लुक रखने वाले क्र‍ियांशु ने पत्रकार‍िता में पोस्ट ग्रेजुएट हैं.

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