Share Market Tips: शेयर बाजार में प‍िछले कुछ समय से जारी सुस्ती और एफपीआई (FPIs) की लगातार बिकवाली के बीच भी रिटेल निवेशकों का हौंसला बुलंद है. आम निवेशक बिना किसी हिचकिचाहट के हर महीने एसआईपी (SIP) के जरिये न‍िवेश कर रहे हैं. ग्‍लोबल ब्रोकरेज फर्म जेपी मॉर्गन की होलिया रिपोर्ट के अनुसार प‍िछले दो फाइनेंश‍ियल ईयर के दौरान दलाल स्ट्रीट का प्रदर्शन भले ही सुस्त रहा हो, लेकिन घरेलू निवेशकों की भागीदारी के चलते एसआईपी में पैसों का इनफ्लो रिकॉर्ड लेवल पर बना हुआ है. रिपोर्ट में बताया गया कि इस दौरान निफ्टी 50 ने महज 0.8 फीसदी और अमेरिकी डॉलर के लिहाज से माइनस 3.2 फीसदी का मामूली कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट (CAGR) दिया है. इसके बावजूद निवेशकों का भरोसा नहीं डगमगाया है.