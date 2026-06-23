Share Market Tips: शेयर बाजार में पिछले कुछ समय से जारी सुस्ती और एफपीआई (FPIs) की लगातार बिकवाली के बीच भी रिटेल निवेशकों का हौंसला बुलंद है. आम निवेशक बिना किसी हिचकिचाहट के हर महीने एसआईपी (SIP) के जरिये निवेश कर रहे हैं. ग्लोबल ब्रोकरेज फर्म जेपी मॉर्गन की होलिया रिपोर्ट के अनुसार पिछले दो फाइनेंशियल ईयर के दौरान दलाल स्ट्रीट का प्रदर्शन भले ही सुस्त रहा हो, लेकिन घरेलू निवेशकों की भागीदारी के चलते एसआईपी में पैसों का इनफ्लो रिकॉर्ड लेवल पर बना हुआ है. रिपोर्ट में बताया गया कि इस दौरान निफ्टी 50 ने महज 0.8 फीसदी और अमेरिकी डॉलर के लिहाज से माइनस 3.2 फीसदी का मामूली कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट (CAGR) दिया है. इसके बावजूद निवेशकों का भरोसा नहीं डगमगाया है.
फाइनेंशिलय ईयर 2024-25 और 2025-26 के दौरान विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों ने शेयर बाजार से जमकर प्रॉफिट बुकिंग की और करीब 36 बिलियन डॉलर (3.3 लाख करोड़ रुपये) के शेयर बेच डाले. बाजार के सामने खड़ी चुनौती के बावजूद देश के मिडिल क्लास ने एसआईपी का दामन थामे रखा. आंकड़ों के अनुसार मई 2026 में मंथली एसआईपी इनफ्लो सालाना बेस पर 48 फीसदी की भारी बढ़त के साथ 310 अरब रुपये के ऑल टाइम हाई लेवल पर पहुंच गया. जेपी मॉर्गन के अनुसार, इक्विटी और बैलेंस्ड फंड में क्युमुलेटिव नेट इनफ्लो 9.43 लाख करोड़ दर्ज किया गया. इससे यह साफ है कि भारतीय निवेशक अब बाजार के उतार-चढ़ाव से घबराने की बजाय लॉन्ग टर्म के फायदों पर नजर रख रहे हैं.
एनालिस्ट फर्म ने लगातार बढ़ रहे निवेश के पीछे सरकार के बेहतर टैक्स सिस्टम और मजबूत नीतिगत सपोर्ट को अहम कारण बताया. रिपोर्ट में उम्मीद जताई गई है कि भारतीय कैपिटल मार्केट के इकोसिस्टम में फंड का यह फ्लो आगे भी मजबूती से जारी रहेगा. आज के समय में एसआईपी घरेलू इक्विटी मार्केट के लिए सबसे बड़ा सहारा बन चुका है. कुल म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री के इनफ्लो में इसकी हिस्सेदारी सबसे बड़ी है. FY 2026 में कुल इक्विटी और बैलेंस्ड नेट इनफ्लो में एसआईपी का योगदान 77 फीसदी रहा है. एक्सपर्ट का कहना है कि भारतीय निवेशकों के बीच अब 'सेट-एंड-फॉरगेट' (निवेश करो और भूल जाओ) का नजरिया डेवलप हो रहा है.
निवेश के अलावा, जेपी मॉर्गन ने भारतीय एक्सचेंजों पर ट्रेडिंग पैटर्न में आए बदलाव का भी जिक्र किया. इंडेक्स ऑप्शंस, वीकली एक्सपायरी और एल्गोरिद्मिक (अल्गो) ट्रेडर्स के साथ-साथ रिटेल निवेशकों की बढ़ती दिलचस्पी के कारण एक्सचेंज का वॉल्यूम पिछले कुछ साल में काफी बढ़ गया. इंडस्ट्री का एवरेज डेली प्रीमियम टर्नओवर (ADPTV), जो वित्तीय वर्ष 2014 में महज 10 अरब रुपये था, वह वित्तीय वर्ष 2026 में बढ़कर 699 अरब रुपये पर पहुंच गया.
ब्रोकरेज फर्म का मानना है कि इस बढ़ते ट्रेंड से स्टॉक एक्सचेंजों और डिपॉजिटरीज को अपनी मजबूत प्राइसिंग पावर का फायदा मिलेगा. कम लागत वाले रिटेल ब्रोकर्स को बड़े पैमाने पर काम करने का फायदा होगा. हालांकि, एसेट मैनेजमेंट कंपनियों (AMCs) के लिए टोटल एक्सपेंस रेशियो (TER) पर नियामकीय बैन के कारण कुछ लिमिटेशन हो सकती हैं.