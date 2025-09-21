GST’s Gold Bonanza: आसमान छूती कीमतें के बीच क्या त्योहारी सीजन में भी गोल्ड खरीदेंगे भारतीय?
 आगामी त्योहारी सीजन के दौरान पारंपरिक सोने की खरीदारी मजबूत रहेगी या नहीं. क्या भारतीय आसमान छूती कीमतों पर सोना खरीदने के लिए दौड़ पड़ेंगे?

Written By  Gaurav Singh|Last Updated: Sep 21, 2025, 08:34 PM IST
GST’s Gold Bonanza : 2025 Gold के लिए एक शानदार साल रहा है. इस साल अब तक सोने की कीमत 40% से ज्यादा बढ़ चुकी है. भारतीयों में सोने के प्रति लंबे समय से गहरा लगाव रहा है. अब सिर्फ चीन ही नहीं, बल्कि भारत भी दुनिया में सोने का सबसे बड़ा उपभोक्ता है. भारत में सोने की कीमत 2025 में 1 लाख रुपये प्रति 10 ग्राम से अधिक हो गई है, जिससे ये संदेह पैदा हो गया है कि आगामी त्योहारी सीजन के दौरान पारंपरिक सोने की खरीदारी मजबूत रहेगी या नहीं. क्या भारतीय आसमान छूती कीमतों पर सोना खरीदने के लिए दौड़ पड़ेंगे?

भारतीय ज्यादा सोना कब खरीदते हैं?

अनुमान है कि भारतीय परिवारों के पास लगभग 24,000 टन सोना है, जो ग्लोबल केंद्रीय बैंकों के कुल सोने के भंडार से भी अधिक है. लेकिन, भारतीय लोग ज्यादा सोना कब खरीदते हैं? भारत में सोने की सालाना बिक्री का एक-तिहाई हिस्सा शादियों, दशहरा और दिवाली के मौसम में होता है.

भारत में सोने की कीमत

आज भारत में 24 कैरेट 1 ग्राम सोने की कीमत 11,021 रुपये है. पिछले साल इसी समय यह 7,633 रुपये थी. यहां तक कि 24 कैरेट 10 ग्राम सोने की कीमत भी पिछले साल की तुलना में 50% बढ़ गई है. सितंबर 2024 में MCX पर हाजिर सोने की कीमत 73,000 रुपये थी अब 24 कैरेट 10 ग्राम सोने की कीमत 1,09,388 रुपये हो गई है. वैश्विक बाजार में सोने की कीमत 3,700 डॉलर है, जो सितंबर 2023 की कीमत से दोगुनी है.

सोने की खरीदारी का रुझान

भारत में पहली बार सोने की कीमतें 1 लाख रुपये प्रति दस ग्राम से ऊपर पहुंच गई हैं, जिससे 2025 में एक दिलचस्प त्योहारी सीजन की शुरुआत हो रही है. वर्ल्ड गोल्ड कॉउंसिल की रिपोर्ट के मुताबिक, त्योहारी सीजन की शुरुआत के साथ भारत में सोने की डिमांड में तेजी के संकेत मिल रहे हैं, जिसका मुख्य कारण सिक्कों की फिजिकल इन्वेस्टमेंट डिमांड में ग्रोथ हुई है.

सोने की कीमतें क्यों बढ़ रही हैं

भारत में सोने की कीमत काफी हद तक वैश्विक कारकों से प्रभावित होती है. ग्लोबल कंडीशन 2022 में तब बदलने लगीं जब रूस ने यूक्रेन पर आक्रमण किया. फिर ईरान-इजराइल-फ़िलिस्तीन को लेकर मिडिल ईस्ट में तनाव शुरू हुआ. इन सभी कारणों की वजह से केंद्रीय बैंकों ने अधिक सोना खरीदना शुरू कर दिया, जिससे इसकी कीमत बढ़ गई.

