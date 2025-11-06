Advertisement
trendingNow12990355
Hindi Newsबिजनेस

भारतीयों के दम पर चल रही है दुनिया, OECD ने माना, ग्लोबल ग्रोथ में सबसे आगे भारत

रिपोर्ट के अनुसार, अस्पतालों और केयर होम्स से लेकर टेक्नोलॉजी हब तक, भारतीय वर्कर्स OECD देशों में अहम रोजगार खाई को भर रहे हैं.

Written By  Gaurav Singh|Last Updated: Nov 06, 2025, 05:54 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

भारतीयों के दम पर चल रही है दुनिया, OECD ने माना, ग्लोबल ग्रोथ में सबसे आगे भारत

OECD Report : भारतीय प्रोफेशनल्स अब  ग्लोबल लेबर मोबिलिटी के केंद्र में हैं. आर्थिक सहयोग और विकास संगठन (OECD) की International Migration Outlook 2025 रिपोर्ट के मुताबिक, एडवांस्ड अर्थव्यवस्थाओं में लगातार बढ़ती कौशल की कमी को पूरा करने में भारतीय सबसे बड़ी भूमिका निभा रहे हैं. रिपोर्ट के अनुसार, अस्पतालों और केयर होम्स से लेकर टेक्नोलॉजी हब तक, भारतीय वर्कर्स OECD देशों में अहम रोजगार खाई को भर रहे हैं.

OECD देशों में 2023 में 6 लाख भारतीय पहुंचे 

साल 2023 में करीब 6 लाख भारतीय OECD देशों में प्रवास कर गए हैं ये पिछले साल की तुलना में 8% की बढ़ोतरी है. इसके साथ ही, भारत नए प्रवासियों का सबसे बड़ा सोर्स देश बन गया है. OECD का कहना है कि अब वैश्विक प्रवासन सिर्फ कम वेतन वाले श्रमिकों पर नहीं, बल्कि कुशल और अर्ध-कुशल पेशेवरों पर आधारित हो गया है, जिनमें भारत सबसे आगे है.

Add Zee News as a Preferred Source

स्वास्थ्य क्षेत्र में भारत की अग्रणी भूमिका

रिपोर्ट में बताया गया है कि OECD सदस्य देशों में काम कर रहे विदेशी प्रशिक्षित डॉक्टरों के शीर्ष तीन और नर्सों के शीर्ष दो स्रोत देशों में भारत शामिल है. 2021 से 2023 के बीच OECD देशों में काम करने वाले हर 10 में से 4 डॉक्टर और हर 3 में से 1 नर्स एशिया से थे- जिनमें भारत का योगदान सबसे अधिक रहा. ब्रिटेन का हेल्थ एंड केयर वर्कर वीजा और आयरलैंड का इंटरनेशनल मेडिकल ग्रेजुएट ट्रेनिंग इनिशिएटिव जैसे कार्यक्रम भारतीय स्वास्थ्य पेशेवरों को प्रशिक्षण और रोजगार के अवसर दे रहे हैं.

नई राहें और द्विपक्षीय समझौते

स्वास्थ्य के अलावा, भारतीय कामगारों की मौजूदगी अब एज्ड केयर, निर्माण (कंस्ट्रक्शन) और टेक्नोलॉजी जैसे क्षेत्रों में भी तेजी से बढ़ रही है. ऑस्ट्रेलिया के Aged केयर इंडस्ट्री लेबर एग्रीमेंट और भारत–ग्रीस के बीच 2024 में हुए नए प्रवासन समझौते से स्पष्ट है कि दुनिया भर की सरकारें अब भारतीय प्रतिभा को संगठित तरीके से आकर्षित करने की दिशा में काम कर रही हैं.

कड़े नियमों के बावजूद बढ़ती मांग

कई देशों ने हाल ही में वीज़ा नियमों को सख्त किया है और नियोक्ताओं की जवाबदेही बढ़ाई है, जैसे पोलैंड में अनिवार्य अनुबंध जमा करना, लातविया में वेतन मानक तय करना और फिनलैंड में सत्यापन प्रणाली लागू करना- फिर भी भारतीय श्रमिकों की मांग में कमी नहीं आई है. इन सख्त नियमों ने प्रवासन को और पारदर्शी व कौशल आधारित बना दिया है, जिसमें भारत की पकड़ और मज़बूत हुई है.

महिलाओं और युवा प्रोफेशनल्स की बढ़ती भागीदारी

OECD रिपोर्ट बताती है कि अंतरराष्ट्रीय नौकरी बाजार में भारतीय महिलाओं की भागीदारी भी तेजी से बढ़ रही है, खासकर केयरगिविंग और शिक्षा के क्षेत्र में. वहीं, नई पीढ़ी के भारतीय ग्रैजुएट्स, जो अंतरराष्ट्रीय शिक्षा पूरी करने के बाद विदेशों में काम कर रहे हैं, स्वास्थ्य, IT और रिसर्च सेक्टर की वृद्धि में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं.

About the Author
author img
Gaurav Singh

ज़ी न्यूज़ में सीनियर सब-एडिटर हैं और वर्तमान में बिजनेस व फाइनेंशियल न्यूज कवर करते हैं. उत्तर प्रदेश से ताल्लुक रखने वाले गौरव ने अपने करियर की शुरुआत डिजिटल मीडिया से की और पिछले 6 वर्षों से लगा...और पढ़ें

TAGS

OECD report

Trending news

बर्फ से ढकी कश्मीर घाटी, गुलमर्ग में जमी कई इंच बर्फ; IMD ने जारी किया अलर्ट
Kashmir First Snowfall
बर्फ से ढकी कश्मीर घाटी, गुलमर्ग में जमी कई इंच बर्फ; IMD ने जारी किया अलर्ट
चीन-PAK के साथ महाभारत हुई तो अब जंग में 'विष्णु' और 'अभिमन्यु' भी उतरेंगे
DNA
चीन-PAK के साथ महाभारत हुई तो अब जंग में 'विष्णु' और 'अभिमन्यु' भी उतरेंगे
गोवा के बीच पर पाकिस्तान जिंदाबाद! क्या अब यहां भी पहुंच गया PAK प्रेमी गैंग
DNA
गोवा के बीच पर पाकिस्तान जिंदाबाद! क्या अब यहां भी पहुंच गया PAK प्रेमी गैंग
ऑपरेशन सिंदूर के 6 महीने बाद कश्मीर में फिर 'साजिश' का साया; ISI ने बनाया प्लान
India Pakistan News in Hindi
ऑपरेशन सिंदूर के 6 महीने बाद कश्मीर में फिर 'साजिश' का साया; ISI ने बनाया प्लान
माउंट एवरेस्ट से नीचा, फिर भी अजेय; आखिर क्यों कोई नहीं चढ़ पाया कैलाश पर्वत पर?
Mount Kailash
माउंट एवरेस्ट से नीचा, फिर भी अजेय; आखिर क्यों कोई नहीं चढ़ पाया कैलाश पर्वत पर?
पेड़ से बांध दो BJP नेताओं को और...TMC विधायक असीमा के बयान से गरमाई बंगाल की सियासत
west bengal news in hindi
पेड़ से बांध दो BJP नेताओं को और...TMC विधायक असीमा के बयान से गरमाई बंगाल की सियासत
RJD के टिकट पर लड़ रहे खेसारी का मुंबई में टूटेगा 'घर', मिला अवैध निर्माण का नोटिस
Khesari Lal Yadav
RJD के टिकट पर लड़ रहे खेसारी का मुंबई में टूटेगा 'घर', मिला अवैध निर्माण का नोटिस
J-K के स्कूलों में वंदे मातरम अनिवार्य करने पर घमासान, मुस्लिम बोले- ये गैर इस्लामिक
Vande Mataram
J-K के स्कूलों में वंदे मातरम अनिवार्य करने पर घमासान, मुस्लिम बोले- ये गैर इस्लामिक
'स्वयंभू बाबा' के जाल में फंसा IT इंजीनियर, करोड़ों का लगा चूना, 7 सालों तक चला खेल
Pune News
'स्वयंभू बाबा' के जाल में फंसा IT इंजीनियर, करोड़ों का लगा चूना, 7 सालों तक चला खेल
दिल्ली में प्रदूषण का तांडव, कई इलाकों में हालात 'गंभीर', चीन बोला- हम मदद को तैयार
Delhi air pollution
दिल्ली में प्रदूषण का तांडव, कई इलाकों में हालात 'गंभीर', चीन बोला- हम मदद को तैयार