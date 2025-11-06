भारतीयों के दम पर चल रही है दुनिया, OECD ने माना, ग्लोबल ग्रोथ में सबसे आगे भारत

OECD Report : भारतीय प्रोफेशनल्स अब ग्लोबल लेबर मोबिलिटी के केंद्र में हैं. आर्थिक सहयोग और विकास संगठन (OECD) की International Migration Outlook 2025 रिपोर्ट के मुताबिक, एडवांस्ड अर्थव्यवस्थाओं में लगातार बढ़ती कौशल की कमी को पूरा करने में भारतीय सबसे बड़ी भूमिका निभा रहे हैं. रिपोर्ट के अनुसार, अस्पतालों और केयर होम्स से लेकर टेक्नोलॉजी हब तक, भारतीय वर्कर्स OECD देशों में अहम रोजगार खाई को भर रहे हैं.

OECD देशों में 2023 में 6 लाख भारतीय पहुंचे

साल 2023 में करीब 6 लाख भारतीय OECD देशों में प्रवास कर गए हैं ये पिछले साल की तुलना में 8% की बढ़ोतरी है. इसके साथ ही, भारत नए प्रवासियों का सबसे बड़ा सोर्स देश बन गया है. OECD का कहना है कि अब वैश्विक प्रवासन सिर्फ कम वेतन वाले श्रमिकों पर नहीं, बल्कि कुशल और अर्ध-कुशल पेशेवरों पर आधारित हो गया है, जिनमें भारत सबसे आगे है.

स्वास्थ्य क्षेत्र में भारत की अग्रणी भूमिका

रिपोर्ट में बताया गया है कि OECD सदस्य देशों में काम कर रहे विदेशी प्रशिक्षित डॉक्टरों के शीर्ष तीन और नर्सों के शीर्ष दो स्रोत देशों में भारत शामिल है. 2021 से 2023 के बीच OECD देशों में काम करने वाले हर 10 में से 4 डॉक्टर और हर 3 में से 1 नर्स एशिया से थे- जिनमें भारत का योगदान सबसे अधिक रहा. ब्रिटेन का हेल्थ एंड केयर वर्कर वीजा और आयरलैंड का इंटरनेशनल मेडिकल ग्रेजुएट ट्रेनिंग इनिशिएटिव जैसे कार्यक्रम भारतीय स्वास्थ्य पेशेवरों को प्रशिक्षण और रोजगार के अवसर दे रहे हैं.

नई राहें और द्विपक्षीय समझौते

स्वास्थ्य के अलावा, भारतीय कामगारों की मौजूदगी अब एज्ड केयर, निर्माण (कंस्ट्रक्शन) और टेक्नोलॉजी जैसे क्षेत्रों में भी तेजी से बढ़ रही है. ऑस्ट्रेलिया के Aged केयर इंडस्ट्री लेबर एग्रीमेंट और भारत–ग्रीस के बीच 2024 में हुए नए प्रवासन समझौते से स्पष्ट है कि दुनिया भर की सरकारें अब भारतीय प्रतिभा को संगठित तरीके से आकर्षित करने की दिशा में काम कर रही हैं.

कड़े नियमों के बावजूद बढ़ती मांग

कई देशों ने हाल ही में वीज़ा नियमों को सख्त किया है और नियोक्ताओं की जवाबदेही बढ़ाई है, जैसे पोलैंड में अनिवार्य अनुबंध जमा करना, लातविया में वेतन मानक तय करना और फिनलैंड में सत्यापन प्रणाली लागू करना- फिर भी भारतीय श्रमिकों की मांग में कमी नहीं आई है. इन सख्त नियमों ने प्रवासन को और पारदर्शी व कौशल आधारित बना दिया है, जिसमें भारत की पकड़ और मज़बूत हुई है.

महिलाओं और युवा प्रोफेशनल्स की बढ़ती भागीदारी

OECD रिपोर्ट बताती है कि अंतरराष्ट्रीय नौकरी बाजार में भारतीय महिलाओं की भागीदारी भी तेजी से बढ़ रही है, खासकर केयरगिविंग और शिक्षा के क्षेत्र में. वहीं, नई पीढ़ी के भारतीय ग्रैजुएट्स, जो अंतरराष्ट्रीय शिक्षा पूरी करने के बाद विदेशों में काम कर रहे हैं, स्वास्थ्य, IT और रिसर्च सेक्टर की वृद्धि में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं.