Water Metro: अब सड़कों नहीं, नदियों के रास्ते होगा सफर! 18 शहरों में शुरू होगी वॉटर मेट्रो सर्विस

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India’s 18-City Water Metro Expansion Plan: देश के करोड़ों लोगों के लिए जो रोजाना घंटों ट्रैफिक जाम में फंसे रहते हैं, आने वाले समय में राहत सड़क या अंडरग्राउंड मेट्रो से नहीं बल्कि पानी के रास्ते मिल सकती है. केंद्र सरकार देश के 18 शहरों में वाटर मेट्रो सेवा शुरू करने की तैयारी कर रही है. इस योजना के तहत गुवाहाटी, श्रीनगर, पटना, वाराणसी, अयोध्या और प्रयागराज जैसे शहरों को पहले चरण में शामिल किया गया है. इसकी जानकारी केंद्रीय बंदरगाह, जहाजरानी और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने दी है. अगर योजना तय समय पर आगे बढ़ती है तो इन शहरों के लोगों को जल्द ही सड़क ट्रैफिक से बचते हुए इलेक्ट्रिक या हाइब्रिड फेरी के जरिए सफर करने का विकल्प मिल सकता है.
सरकार ने वाटर मेट्रो प्रोजेक्ट को दो फेज में बांटा है.
फेज-I में शामिल शहर
गुवाहाटी
श्रीनगर
पटना
वाराणसी
अयोध्या
प्रयागराज
फेज-II में शामिल शहर
बाकी शहरों के नाम अभी सार्वजनिक नहीं किए गए हैं.
इनलैंड वाटरवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया (IWAI) और कोच्ची मेट्रो रेल द्वारा 18 में से 17 शहरों की फिजिबिलिटी स्टडी पूरी की जा चुकी है. श्रीनगर, पटना, गुवाहाटी, वाराणसी और अयोध्या की रिपोर्ट को मंजूरी भी मिल चुकी है यानी योजना कागजों से आगे बढ़कर जमीन पर उतरने की दिशा में पहुंच चुकी है.
सरकार इस प्रोजेक्ट को केवल पर्यटन या मनोरंजन के लिए नहीं बल्कि एक नियमित पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम के रूप में विकसित करना चाहती है. इसके तहत स्टैंडर्ड इलेक्ट्रिक या हाइब्रिड बोट्स चलेंगी आधुनिक टर्मिनल बनाए जाएंगे टिकटिंग सिस्टम होगा. बस, मेट्रो और अन्य ट्रांसपोर्ट से कनेक्टिविटी दी जाएगी. कोच्चि वाटर मेट्रो इसका सबसे बड़ा उदाहरण है, जहां एयर-कंडीशंड इलेक्ट्रिक बोट्स और साफ-सुथरे जेट्टी लोगों को रोजमर्रा की यात्रा का नया विकल्प दे रहे हैं.
वाटर मेट्रो प्रोजेक्ट की सबसे बड़ी खासियत ये है कि इसमें अलग से ट्रैक, टनल या एलिवेटेड कॉरिडोर बनाने की जरूरत नहीं होती. नदी और झील जैसी मौजूदा जलमार्गों का इस्तेमाल किया जाता है. इससे भूमि अधिग्रहण की जरूरत कम होती है. निर्माण लागत घटती है. प्रोजेक्ट जल्दी तैयार हो सकता है. सरकार का दावा है कि इलेक्ट्रिक और हाइब्रिड फेरी इस्तेमाल होने से ऑपरेशन कॉस्ट भी कम होगी. केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल के मुताबिक, ये सिस्टम शहरों में ट्रैफिक कम करने के साथ पर्यावरण के लिए भी बेहतर विकल्प साबित होगा.
सरकार वाटर मेट्रो को ग्रीन ट्रांसपोर्ट के रूप में पेश कर रही है. इलेक्ट्रिक और हाइब्रिड फेरी के इस्तेमाल से डीजल बसों और निजी वाहनों की तुलना में कम प्रदूषण होगा.
इसके जरिए:
कार्बन उत्सर्जन घटेगा
ईंधन की बचत होगी
शहरों में ट्रैफिक लोड कम होगा
सरकार ने ड्राफ्ट नेशनल वाटर मेट्रो पालिसी 2026 तैयार कर ली है, इसे राज्यों और अन्य मंत्रालयों के साथ चर्चा के लिए भेजा गया है. इसके अलावा अभी फंडिंग मॉडल तय होना बाकी है. सुरक्षा मानक तय किए जाएंगे. टर्मिनल डिजाइन फाइनल होंगे, मौजूदा ट्रांसपोर्ट सिस्टम से इंटीग्रेशन होगा. इसी के आधार पर अलग-अलग शहरों में प्रोजेक्ट की रफ्तार तय होगी.
वाटर मेट्रो अगले महीने शुरू नहीं होने जा रही, लेकिन इसकी तैयारी तेजी से आगे बढ़ रही है. पटना, वाराणसी और गुवाहाटी जैसे शहरों में जहां सड़कें पहले से दबाव में हैं और नदियां बड़ी संख्या में मौजूद हैं. वहां यह सिस्टम आने वाले वर्षों में यात्रा का बड़ा विकल्प बन सकता है. संभव है कि 2030 तक लोगों का रोज का सफर सड़क नहीं बल्कि पानी के रास्ते तय हो.