बदलने वाला है आसमान का 'खेल', डुओपॉली तोड़ने के मिशन में मोदी सरकार, 3 नई एयरलाइंस को हरी झंडी

India's Civil Aviation Market : भारत का सिविल एविएशन मार्केट नए कॉम्पिटिशन के लिए तैयार है. दो नई एयरलाइंस अल हिंद एयर और फ्लाईएक्सप्रेस को केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्रालय से नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट (NOC) मिल गया है. इसके अलावा उत्तर प्रदेश की शंख एयर (जिसके पास पहले से ही NOC है) के 2026 में ऑपरेशन शुरू करने की उम्मीद है. सरकार के इस कदम से कुछ बड़े प्लेयर्स के दबदबे वाले इस सेक्टर में और कॉम्पिटिशन बढ़ेगा. ये अप्रूवल ऐसे समय में आए हैं जब सरकार दुनिया के सबसे तेजी से बढ़ते घरेलू एविएशन बाजार में भागीदारी बढ़ाने का नया इरादा दिखा रही है. फिलहाल, सिर्फ नौ शेड्यूल्ड घरेलू एयरलाइंस ऑपरेशनल हैं. अक्टूबर में रीजनल कैरियर फ्लाई बिग द्वारा शेड्यूल्ड फ्लाइट्स सस्पेंड करने के बाद यह संख्या और कम हो गई थी.

अल हिंद एयर को केरल स्थित अलहिंद ग्रुप प्रमोट कर रहा है. फ्लाईएक्सप्रेस कैरियर्स की लिस्ट में शामिल हो गई है. शंख एयर को पहले ही मंजूरी मिल चुकी है. इसके अगले साल कमर्शियल ऑपरेशन शुरू करने की उम्मीद है.

इंडिगो का दबदबा

इंडस्ट्री में साफ तौर पर दो कंपनियों के दबदबे को लेकर बढ़ती चिंता के बीच नए प्लेयर्स को लाने की कोशिश तेज हो गई है. इंडिगो और एयर इंडिया ग्रुप (जिसमें एयर इंडिया और एयर इंडिया एक्सप्रेस शामिल हैं) मिलकर घरेलू बाजार के 90 प्रतिशत से अधिक हिस्से पर कंट्रोल करते हैं. अकेले इंडिगो का मार्केट शेयर 65 प्रतिशत से अधिक है.

इंडिगो संकट से जागी सरकार

इस महीने की शुरुआत में इंडिगो में बड़े ऑपरेशनल दिक्कतों के बाद ये चिंताएं और बढ़ गईं, जिसका असर पूरे नेटवर्क पर पड़ा और तेजी से बढ़ते बाजार में एक ही कैरियर पर भारी निर्भरता के जोखिमों को उजागर किया.

नागरिक उड्डयन मंत्री के राममोहन नायडू ने मंगलवार को X पर एक पोस्ट में लेटेस्ट अप्रूवल की जानकारी दी है. उन्होंने कहा कि मंत्रालय ने शंख एयर, अल हिंद एयर और फ्लाईएक्सप्रेस की टीमों से मुलाकात की थी और बताया कि जहां शंख एयर के पास पहले से ही मंजूरी थी, वहीं अन्य दो कैरियर्स को इस हफ्ते NOC मिले हैं.

नायडू ने ये भी दोहराया कि भारतीय एविएशन जिस गति से बढ़ रहा है. उसे देखते हुए अधिक एयरलाइंस को प्रोत्साहित करना एक लगातार पॉलिसी का मकसद रहा है. उन्होंने UDAN जैसी सरकारी योजनाओं की ओर इशारा किया, जिनका मकसद रीजनल कनेक्टिविटी में सुधार करना है और जिन्होंने छोटे कैरियर्स को अपनी जगह बनाने में मदद की है. UDAN के तहत स्टार एयर, इंडिया वन एयर और फ्लाई91 जैसी एयरलाइंस ने कम सर्विस वाले रूट्स पर अपनी सर्विस बढ़ाई हैं. जिससे छोटे शहरों को राष्ट्रीय एविएशन नेटवर्क से जोड़ने में भूमिका निभाई है.

मंत्री ने कहा कि इस सेगमेंट में और ग्रोथ की गुंजाइश है. डायरेक्टोरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन के लेटेस्ट डेटा के मुताबिक, भारत की शेड्यूल एयरलाइंस में अभी इंडिगो, एयर इंडिया, एयर इंडिया एक्सप्रेस, सरकारी एलायंस एयर, अकासा एयर, स्पाइसजेट, स्टार एयर, फ्लाई91 और इंडियावन एयर शामिल हैं.