Advertisement
trendingNow13051982
Hindi Newsबिजनेसबदलने वाला है आसमान का खेल, डुओपॉली तोड़ने के मिशन में मोदी सरकार, 3 नई एयरलाइंस को हरी झंडी

बदलने वाला है आसमान का 'खेल', डुओपॉली तोड़ने के मिशन में मोदी सरकार, 3 नई एयरलाइंस को हरी झंडी

अल हिंद एयर को केरल स्थित अलहिंद ग्रुप प्रमोट कर रहा है. फ्लाईएक्सप्रेस कैरियर्स की लिस्ट में शामिल हो गई है. शंख एयर को पहले ही मंजूरी मिल चुकी है. इसके अगले साल कमर्शियल ऑपरेशन शुरू करने की उम्मीद है.

Written By  Gaurav Singh|Last Updated: Dec 24, 2025, 04:07 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

बदलने वाला है आसमान का 'खेल', डुओपॉली तोड़ने के मिशन में मोदी सरकार, 3 नई एयरलाइंस को हरी झंडी

India's Civil Aviation Market : भारत का सिविल एविएशन मार्केट नए कॉम्पिटिशन के लिए तैयार है. दो नई एयरलाइंस अल हिंद एयर और फ्लाईएक्सप्रेस को केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्रालय से नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट (NOC) मिल गया है. इसके अलावा उत्तर प्रदेश की शंख एयर (जिसके पास पहले से ही NOC है) के 2026 में ऑपरेशन शुरू करने की उम्मीद है. सरकार के इस कदम से कुछ बड़े प्लेयर्स के दबदबे वाले इस सेक्टर में और कॉम्पिटिशन बढ़ेगा. ये अप्रूवल ऐसे समय में आए हैं जब सरकार दुनिया के सबसे तेजी से बढ़ते घरेलू एविएशन बाजार में भागीदारी बढ़ाने का नया इरादा दिखा रही है. फिलहाल, सिर्फ नौ शेड्यूल्ड घरेलू एयरलाइंस ऑपरेशनल हैं. अक्टूबर में रीजनल कैरियर फ्लाई बिग द्वारा शेड्यूल्ड फ्लाइट्स सस्पेंड करने के बाद यह संख्या और कम हो गई थी.

अल हिंद एयर को केरल स्थित अलहिंद ग्रुप प्रमोट कर रहा है. फ्लाईएक्सप्रेस कैरियर्स की लिस्ट में शामिल हो गई है. शंख एयर को पहले ही मंजूरी मिल चुकी है. इसके अगले साल कमर्शियल ऑपरेशन शुरू करने की उम्मीद है.

इंडिगो का दबदबा

Add Zee News as a Preferred Source

इंडस्ट्री में साफ तौर पर दो कंपनियों के दबदबे को लेकर बढ़ती चिंता के बीच नए प्लेयर्स को लाने की कोशिश तेज हो गई है. इंडिगो और एयर इंडिया ग्रुप (जिसमें एयर इंडिया और एयर इंडिया एक्सप्रेस शामिल हैं) मिलकर घरेलू बाजार के 90 प्रतिशत से अधिक हिस्से पर कंट्रोल करते हैं. अकेले इंडिगो का मार्केट शेयर 65 प्रतिशत से अधिक है.

ये भी पढ़ें : अगर 31 दिसंबर की डेडलाइन मिस की तो क्या होगा? जानिए कहां अटक गया टैक्स रिफंड ?

इंडिगो संकट से जागी सरकार 

इस महीने की शुरुआत में इंडिगो में बड़े ऑपरेशनल दिक्कतों के बाद ये चिंताएं और बढ़ गईं, जिसका असर पूरे नेटवर्क पर पड़ा और तेजी से बढ़ते बाजार में एक ही कैरियर पर भारी निर्भरता के जोखिमों को उजागर किया.

नागरिक उड्डयन मंत्री के राममोहन नायडू ने मंगलवार को X पर एक पोस्ट में लेटेस्ट अप्रूवल की जानकारी दी है. उन्होंने कहा कि मंत्रालय ने शंख एयर, अल हिंद एयर और फ्लाईएक्सप्रेस की टीमों से मुलाकात की थी और बताया कि जहां शंख एयर के पास पहले से ही मंजूरी थी, वहीं अन्य दो कैरियर्स को इस हफ्ते NOC मिले हैं.

नायडू ने ये भी दोहराया कि भारतीय एविएशन जिस गति से बढ़ रहा है. उसे देखते हुए अधिक एयरलाइंस को प्रोत्साहित करना एक लगातार पॉलिसी का मकसद रहा है. उन्होंने UDAN जैसी सरकारी योजनाओं की ओर इशारा किया, जिनका मकसद रीजनल कनेक्टिविटी में सुधार करना है और जिन्होंने छोटे कैरियर्स को अपनी जगह बनाने में मदद की है. UDAN के तहत स्टार एयर, इंडिया वन एयर और फ्लाई91 जैसी एयरलाइंस ने कम सर्विस वाले रूट्स पर अपनी सर्विस बढ़ाई हैं. जिससे छोटे शहरों को राष्ट्रीय एविएशन नेटवर्क से जोड़ने में भूमिका निभाई है.

मंत्री ने कहा कि इस सेगमेंट में और ग्रोथ की गुंजाइश है. डायरेक्टोरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन के लेटेस्ट डेटा के मुताबिक, भारत की शेड्यूल एयरलाइंस में अभी इंडिगो, एयर इंडिया, एयर इंडिया एक्सप्रेस, सरकारी एलायंस एयर, अकासा एयर, स्पाइसजेट, स्टार एयर, फ्लाई91 और इंडियावन एयर शामिल हैं.

About the Author
author img
Gaurav Singh

जी न्यूज में सीनियर सब-एडिटर हैं और वर्तमान में बिजनेस व फाइनेंशियल न्यूज कवर करते हैं.  देश की राजनीति से लेकर दुनिया के बनते-बिगड़ते सत्ता समीकरणों और घटनाओं को कवर कर चुके हैं  पढ़ाई-लिखाई की बा...और पढ़ें

TAGS

Civil Aviation Market

Trending news

'ये कैसा न्याय है...,' कुलदीप सेंगर को मिली जमानत से भड़के राहुल गांधी
Unnao rape case
'ये कैसा न्याय है...,' कुलदीप सेंगर को मिली जमानत से भड़के राहुल गांधी
2 दिन दिल्ली में रहता हूं तो इंफेक्शन हो जाता है... गडकरी का प्रदूषण पर बड़ा बयान
Nitin Gadkari
2 दिन दिल्ली में रहता हूं तो इंफेक्शन हो जाता है... गडकरी का प्रदूषण पर बड़ा बयान
जम्मू कश्मीर में गोली लगने से गई जवान की जान, जांच में जुटी टीम
jammu kashmir news
जम्मू कश्मीर में गोली लगने से गई जवान की जान, जांच में जुटी टीम
भारत की बढ़ती ताकत के कायल हुए माल्टा के राजदूत, बोले- पीएम मोदी से प्रभावित हूं
India Malta Relations
भारत की बढ़ती ताकत के कायल हुए माल्टा के राजदूत, बोले- पीएम मोदी से प्रभावित हूं
ट्रेन में सोते हुए पूर्व मंत्री का बैग गायब! 40 हजार नकद, सोना और फोन लूटा, फिर...
PK Sreemathi
ट्रेन में सोते हुए पूर्व मंत्री का बैग गायब! 40 हजार नकद, सोना और फोन लूटा, फिर...
बंटोगे तो पिटोगे...महाराष्ट्र में नया नारा, शिवसेना दफ्तर के बाहर किसने लगाया पोस्टर
Maharashtra
बंटोगे तो पिटोगे...महाराष्ट्र में नया नारा, शिवसेना दफ्तर के बाहर किसने लगाया पोस्टर
'यह डर का कल्चर है...',केरल में 'जय हिंद' पर मचा घमासान, BJP ने लेफ्ट सरकार को घेरा
Kerala News
'यह डर का कल्चर है...',केरल में 'जय हिंद' पर मचा घमासान, BJP ने लेफ्ट सरकार को घेरा
20 साल बाद उद्धव-राज हुए एक तो बीजेपी ने कसा तंज-जमानत और अपने नाम को बचाने आए हैं
uddhav thackeray
20 साल बाद उद्धव-राज हुए एक तो बीजेपी ने कसा तंज-जमानत और अपने नाम को बचाने आए हैं
‘सरदार पटेल होते तो…’ गडकरी के बयान पर इमरान मसूद ने किया पलटवार
Imran Masood statement
‘सरदार पटेल होते तो…’ गडकरी के बयान पर इमरान मसूद ने किया पलटवार
ठाकरे परिवार की राजनीति का रीसेट बटन... BMC चुनाव से पहले राज-उद्धव साथ आए
Raj Thackeray
ठाकरे परिवार की राजनीति का रीसेट बटन... BMC चुनाव से पहले राज-उद्धव साथ आए