Core Sector Growth: अगस्त में कोर इंडस्ट्रीज ने पकड़ी रफ्तार, आउटपुट 6.3% रहा, 15 महीनों में हुई सबसे ज्यादा ग्रोथ

Core Sector Growth: देश की अर्थव्यवस्था में अहम किरदार निभाने वाली 8 कोर इंडस्ट्रीज (Eight Core Industries) की अगस्त में ग्रोथ में रफ्तार पकड़ ली है. अगस्त में 8 कोर इंडस्ट्रीज का आउटपुट 6.3% रहा है. जुलाई में ये आंकड़ा 3.7% था. अगस्त में 15 महीनों में सबसे ज्यादा ग्रोथ हुई है. ये आंकड़े कॉमर्स मिनिस्ट्री की ओर से जारी किए गए हैं. इस्पात, कोयला और बिजली के अलावा भारत के आठ प्रमुख क्षेत्रों में उर्वरक, रिफाइनरी प्रोडक्ट्स, प्राकृतिक गैस, कच्चा तेल और इस्पात भी शामिल हैं. देश के कुल औद्योगिक उत्पादन (IIP) में इन आठ उद्योगों की हिस्सेदारी 40.27% है.

किस सेक्टर में दिखी सबसे ज्यादा ग्रोथ?

अगस्त 2025 में स्टील प्रोडक्शन में सबसे ज्यादा 14.2% की ग्रोथ हुई है. सीमेंट प्रोडक्शन में 6.1% की ग्रोथ हुई है. ग्रोथ में उछाल कोयला प्रोडक्शन में हुई ग्रोथ के कारण आया है कोयला प्रोडक्शन अगस्त में 11.4% बढ़ा, जबकि जुलाई में इसमें 12.3% की गिरावट आई थी.

Add Zee News as a Preferred Source

यह भी पढ़ें : इंडसइंड बैंक ने Viral दमानिया को बनाया नया CFO, तत्काल प्रभाव से होगी नियुक्ति

अगस्त कोर सेक्टर डेटा

अगस्त में 8 कोर इंडस्ट्रीज में 6.3% की ग्रोथ, जबकि जुलाई में ये 2% रही थी.

सीमेंट आउटपुट में 6.1% की ग्रोथ

इलेक्ट्रिसिटी आउटपुट में 3.1% की ग्रोथ

स्टील प्रोडक्शन में 14.2% की ग्रोथ

फर्टिलाइजर प्रोडक्शन में 4.6% की ग्रोथ

क्रूड ऑयल आउटपुट में 2.8% की गिरावट दर्ज की गई

नैचुरल गैस आउटपुट में 2.2% की गिरावट

कोयला उत्पादन में 11.4% की ग्रोथ

FAQs

सवाल: कोर इंडस्ट्रीज के अगस्त महीने के नतीजे कैसे रहे?

जवाब: अगस्त 2025 में आठ कोर इंडस्ट्रीज के उत्पादन में 6.3% की शानदार बढ़ोतरी हुई, जो अर्थव्यवस्था के लिए एक अच्छा संकेत है.

सवाल: किन उद्योगों का प्रदर्शन सबसे अच्छा रहा?

जवाब: स्टील और कोयला सेक्टर ने सबसे बेहतरीन प्रदर्शन किया. स्टील का उत्पादन 14.2% और कोयले का उत्पादन 11.4% बढ़ा.

सवाल: इन आठ कोर इंडस्ट्रीज का प्रदर्शन इतना महत्वपूर्ण क्यों है?

जवाब: क्योंकि देश के कुल औद्योगिक उत्पादन (IIP) में इन आठ उद्योगों की हिस्सेदारी 40.27% है. इनकी ग्रोथ का मतलब है कि देश के पूरे औद्योगिक क्षेत्र को मजबूती मिलती है.

सवाल: अगस्त का प्रदर्शन पिछले महीने के मुकाबले कैसा है?

जवाब: अगस्त में 6.3% की ग्रोथ जुलाई के 3.7% की ग्रोथ से काफी बेहतर है. इससे पता चलता है कि औद्योगिक गतिविधियों में तेजी आ रही है.