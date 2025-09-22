Core Sector Growth: अगस्त में कोर इंडस्ट्रीज ने पकड़ी रफ्तार, आउटपुट 6.3% रहा, 15 महीनों में हुई सबसे ज्यादा ग्रोथ
Advertisement
trendingNow12932749
Hindi Newsबिजनेस

Core Sector Growth: अगस्त में कोर इंडस्ट्रीज ने पकड़ी रफ्तार, आउटपुट 6.3% रहा, 15 महीनों में हुई सबसे ज्यादा ग्रोथ

अगस्त 2025 में स्टील प्रोडक्शन में सबसे ज्यादा 14.2% की ग्रोथ हुई है. सीमेंट प्रोडक्शन में 6.1% की ग्रोथ हुई है. ग्रोथ में उछाल कोयला प्रोडक्शन में हुई ग्रोथ के कारण आया है कोयला प्रोडक्शन अगस्त में 11.4% बढ़ा, जबकि जुलाई में इसमें 12.3% की गिरावट आई थी.

Written By  Gaurav Singh|Last Updated: Sep 22, 2025, 07:27 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Core Sector Growth: अगस्त में कोर इंडस्ट्रीज ने पकड़ी रफ्तार, आउटपुट 6.3% रहा, 15 महीनों में हुई सबसे ज्यादा ग्रोथ

Core Sector Growth: देश की अर्थव्यवस्था में अहम किरदार निभाने वाली 8 कोर इंडस्ट्रीज (Eight Core Industries) की अगस्त में ग्रोथ में रफ्तार पकड़ ली है. अगस्त में 8 कोर इंडस्ट्रीज का आउटपुट 6.3% रहा है. जुलाई में ये आंकड़ा 3.7% था. अगस्त में 15 महीनों में सबसे ज्यादा ग्रोथ हुई है. ये आंकड़े कॉमर्स मिनिस्ट्री की ओर से जारी किए गए हैं.  इस्पात, कोयला और बिजली के अलावा भारत के आठ प्रमुख क्षेत्रों में उर्वरक, रिफाइनरी प्रोडक्ट्स, प्राकृतिक गैस, कच्चा तेल और इस्पात भी शामिल हैं. देश के कुल औद्योगिक उत्पादन (IIP) में इन आठ उद्योगों की हिस्सेदारी 40.27% है.

किस सेक्टर में दिखी सबसे ज्यादा ग्रोथ?

अगस्त 2025 में स्टील प्रोडक्शन में सबसे ज्यादा 14.2% की ग्रोथ हुई है. सीमेंट प्रोडक्शन में 6.1% की ग्रोथ हुई है. ग्रोथ में उछाल कोयला प्रोडक्शन में हुई ग्रोथ के कारण आया है कोयला प्रोडक्शन अगस्त में 11.4% बढ़ा, जबकि जुलाई में इसमें 12.3% की गिरावट आई थी.

Add Zee News as a Preferred Source

यह भी पढ़ें : इंडसइंड बैंक ने Viral दमानिया को बनाया नया CFO, तत्काल प्रभाव से होगी नियुक्ति

अगस्त कोर सेक्टर डेटा

  • अगस्त में 8 कोर इंडस्ट्रीज में 6.3% की ग्रोथ, जबकि जुलाई में ये 2% रही थी.
  • सीमेंट आउटपुट में 6.1% की ग्रोथ
  • इलेक्ट्रिसिटी आउटपुट में 3.1% की ग्रोथ
  • स्टील प्रोडक्शन में 14.2% की ग्रोथ
  • फर्टिलाइजर प्रोडक्शन में 4.6% की ग्रोथ
  • क्रूड ऑयल आउटपुट में 2.8% की गिरावट दर्ज की गई
  • नैचुरल गैस आउटपुट में 2.2% की गिरावट
  • कोयला उत्पादन में 11.4% की ग्रोथ

FAQs

सवाल: कोर इंडस्ट्रीज के अगस्त महीने के नतीजे कैसे रहे?

जवाब: अगस्त 2025 में आठ कोर इंडस्ट्रीज के उत्पादन में 6.3% की शानदार बढ़ोतरी हुई, जो अर्थव्यवस्था के लिए एक अच्छा संकेत है.

सवाल: किन उद्योगों का प्रदर्शन सबसे अच्छा रहा?

जवाब: स्टील और कोयला सेक्टर ने सबसे बेहतरीन प्रदर्शन किया. स्टील का उत्पादन 14.2% और कोयले का उत्पादन 11.4% बढ़ा.

सवाल: इन आठ कोर इंडस्ट्रीज का प्रदर्शन इतना महत्वपूर्ण क्यों है?

जवाब: क्योंकि देश के कुल औद्योगिक उत्पादन (IIP) में इन आठ उद्योगों की हिस्सेदारी 40.27% है. इनकी ग्रोथ का मतलब है कि देश के पूरे औद्योगिक क्षेत्र को मजबूती मिलती है.

सवाल: अगस्त का प्रदर्शन पिछले महीने के मुकाबले कैसा है?

जवाब: अगस्त में 6.3% की ग्रोथ जुलाई के 3.7% की ग्रोथ से काफी बेहतर है. इससे पता चलता है कि औद्योगिक गतिविधियों में तेजी आ रही है.

About the Author
author img
Gaurav Singh

ज़ी न्यूज़ में सीनियर सब-एडिटर हैं और वर्तमान में बिजनेस व फाइनेंशियल न्यूज कवर करते हैं. उत्तर प्रदेश से ताल्लुक रखने वाले गौरव ने अपने करियर की शुरुआत डिजिटल मीडिया से की और पिछले 6 वर्षों से लगा...और पढ़ें

TAGS

Core sector growth

Trending news

पंजाब के लोगों को मान सरकार की बड़ी सौगात, सभी को मिलेगा 10 लाख तक का कैशलेस इलाज
Punjab news in hindi
पंजाब के लोगों को मान सरकार की बड़ी सौगात, सभी को मिलेगा 10 लाख तक का कैशलेस इलाज
कितनी खतरनाक है पाकिस्तान की Fatah-1 मिसाइल, जिसके अवशेष कश्मीर की डल झील में मिले?
Fatah-1 Missile
कितनी खतरनाक है पाकिस्तान की Fatah-1 मिसाइल, जिसके अवशेष कश्मीर की डल झील में मिले?
दशहरा एक धर्म का नहीं... मुस्लिम के उद्घाटन पर बवाल तो सिद्धारमैया ने BJP को सुनाया
Karnataka News
दशहरा एक धर्म का नहीं... मुस्लिम के उद्घाटन पर बवाल तो सिद्धारमैया ने BJP को सुनाया
H1B Visa Fee Hike: एच1बी वीजा की फीस बढ़ना भारत के लिए अच्छी खबर, जानिए क्यों
H1B visa
H1B Visa Fee Hike: एच1बी वीजा की फीस बढ़ना भारत के लिए अच्छी खबर, जानिए क्यों
कौन हैं अमरीन सेखों, जो बनीं हिमाचल के मंत्री विक्रमादित्य सिंह की नई दुल्हन
Vikramaditya Singh
कौन हैं अमरीन सेखों, जो बनीं हिमाचल के मंत्री विक्रमादित्य सिंह की नई दुल्हन
एयर इंडिया एक्सप्रेस में हड़कंप, यात्री ने उड़ान के बीच कॉकपिट में घुसने की कोशिश
Air India Express
एयर इंडिया एक्सप्रेस में हड़कंप, यात्री ने उड़ान के बीच कॉकपिट में घुसने की कोशिश
दुर्गा पूजा पंडाल में दिखा भाषाई प्रेम, 'बांग्ला' को समर्पित थीम ने खींचा सबका ध्यान
kolkata
दुर्गा पूजा पंडाल में दिखा भाषाई प्रेम, 'बांग्ला' को समर्पित थीम ने खींचा सबका ध्यान
GST सुधार से मध्यम वर्ग को बड़ी राहत, स्कूल किट से लेकर अन्य जरूरी उत्पाद सस्ते हुए
GST
GST सुधार से मध्यम वर्ग को बड़ी राहत, स्कूल किट से लेकर अन्य जरूरी उत्पाद सस्ते हुए
साइबर ठगों का शिकार हुई सांसद की पत्नी, मुंबई साइबर पुलिस बनकर ऐंठ लिए 14 लाख
Digital Arrest Scam
साइबर ठगों का शिकार हुई सांसद की पत्नी, मुंबई साइबर पुलिस बनकर ऐंठ लिए 14 लाख
'यह हमारी धरती की संस्कृति..,' बानू मुश्ताक ने किया मैसूर दशहरा उत्सव का शुभारंभ
Banu Mushtaq
'यह हमारी धरती की संस्कृति..,' बानू मुश्ताक ने किया मैसूर दशहरा उत्सव का शुभारंभ
;