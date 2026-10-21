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Core Sector Growth: अर्थव्यवस्था के लिए अच्छी खबर! सितंबर में कोर सेक्टर की ग्रोथ 7.9%, 30 महीने का रिकॉर्ड टूटा

सितंबर में भारत के आठ प्रमुख बुनियादी उद्योगों की ग्रोथ रेट बढ़कर 7.9% पर पहुंच गई, ये 30 महीने का उच्चतम स्तर है. लौह अयस्क, बिजली, कोयला, रिफाइनरी उत्पाद, सीमेंट और इस्पात के बेहतर प्रदर्शन से ग्रोथ को मजबूती मिली.

Written ByGaurav Singh
Published: Oct 21, 2026, 09:09 PM IST|Updated: Oct 21, 2026, 09:09 PM IST
Core Sector Growth: अर्थव्यवस्था के लिए अच्छी खबर! सितंबर में कोर सेक्टर की ग्रोथ 7.9%, 30 महीने का रिकॉर्ड टूटा
Image Credit: Social media/X/AI

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Gaurav Singh

Gaurav Singh

जी न्यूज में सीनियर सब-एडिटर हैं और वर्तमान में बिजनेस व फाइनेंशियल न्यूज कवर करते हैं.  देश की राजनीति से लेकर दुनिया के बनते-बिगड़ते सत्ता समीकरणों और घटनाओं को कवर कर चुके हैं  पढ़ाई-लिखाई की बात करें तो UPTU से इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में ग्रेजुएशन किया है. उत्तर प्रदेश से ताल्लुक रखने वाले गौरव ने अपने करियर की शुरुआत डिजिटल मीडिया से की और पिछले 6 वर्षों से लगातार इस क्षेत्र में सक्रिय हैं. आप गौरव सिंह से Gaurav.Singh@India.Com पर ईमेल के जरिए सीधे जुड़ सकते हैं.

 

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