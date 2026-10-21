/Core Sector Growth: अर्थव्यवस्था के लिए अच्छी खबर! सितंबर में कोर सेक्टर की ग्रोथ 7.9%, 30 महीने का रिकॉर्ड टूटा

हालांकि, सितंबर में उर्वरक, प्राकृतिक गैस और कच्चे तेल के उत्पादन में नकारात्मक वृद्धि दर्ज की गई. अगस्त 2026 के अंतिम सूचकांक को 119.2 से संशोधित कर 120.4 कर दिया गया है. इसके अनुसार, सालाना वृद्धि दर को भी 4.8 प्रतिशत से संशोधित कर 5.9 प्रतिशत कर दिया गया है. अप्रैल-सितंबर 2026 के दौरान प्रमुख उद्योगों के सूचकांक की संचयी वृद्धि दर अब 5.1 प्रतिशत रही, जबकि पिछले वर्ष की इसी अवधि में यह 2.5 प्रतिशत थी। यह बुनियादी ढांचा उद्योगों की वृद्धि में तेजी को दर्शाता है. उद्योग संवर्धन एवं आंतरिक व्यापार विभाग (डीपीआईआईटी) के आर्थिक सलाहकार कार्यालय ने इस साल जुलाई में पहली बार आधार वर्ष 2022-23 के साथ प्रमुख उद्योगों के सूचकांक (आईसीआई) की संशोधित श्रृंखला जारी की थी. इस नई श्रृंखला ने आधार वर्ष 2011-12 वाली पुरानी श्रृंखला का स्थान लिया है.