आर्थिक मोर्चे पर भारत की बड़ी छलांग, जापान की JCR ने बढ़ाई देश की क्रेडिट रेटिंग

PM नरेंद्र मोदी ने वित्त वर्ष 2026-27 की पहली तिमाही में भारत की 7.8% GDP ग्रोथ को लेकर खुशी जताई थी. उन्होंने इसे भारतीय अर्थव्यवस्था की मजबूती और लोगों के सामूहिक प्रयास का नतीजा बताया था. PM मोदी ने कहा था कि दुनिया में युद्ध, संकट और सप्लाई चेन में रुकावट के बावजूद भारत तेज गति से आगे बढ़ रहा है. प्रधानमंत्री ने इसे 'बहुत बड़ी उपलब्धि' बताते हुए कहा था कि भारत ने एक बार फिर निराशावादियों को गलत साबित किया है. उन्होंने इस बात पर भी जोर दिया कि भारत की मजबूत आर्थिक ग्रोथ ऐसे समय में हुई है जब दुनिया युद्ध, सप्लाई चेन में व्यवधान और कोविड-19 महामारी के बाद से जारी आर्थिक अनिश्चितता जैसी चुनौतियों से गुजर रही है.