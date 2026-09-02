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आर्थिक मोर्चे पर भारत की बड़ी छलांग, जापान की JCR ने बढ़ाई देश की क्रेडिट रेटिंग

JCR ने भारत की मजबूत आर्थिक ग्रोथ, वित्तीय स्थिरता और बैंकिंग सेक्टर की बेहतर स्थिति को रेटिंग अपग्रेड की प्रमुख वजह बताया है. वहीं, अप्रैल-जून तिमाही में 7.8% GDP ग्रोथ RBI के 7% अनुमान से कहीं ज्यादा रही.

Written ByGaurav Singh
Published: Sep 02, 2026, 03:31 PM IST|Updated: Sep 02, 2026, 03:31 PM IST
आर्थिक मोर्चे पर भारत की बड़ी छलांग, जापान की JCR ने बढ़ाई देश की क्रेडिट रेटिंग
Image Credit: Social media/X/AI

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Gaurav Singh

Gaurav Singh

जी न्यूज में सीनियर सब-एडिटर हैं और वर्तमान में बिजनेस व फाइनेंशियल न्यूज कवर करते हैं.  देश की राजनीति से लेकर दुनिया के बनते-बिगड़ते सत्ता समीकरणों और घटनाओं को कवर कर चुके हैं  पढ़ाई-लिखाई की बात करें तो UPTU से इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में ग्रेजुएशन किया है. उत्तर प्रदेश से ताल्लुक रखने वाले गौरव ने अपने करियर की शुरुआत डिजिटल मीडिया से की और पिछले 6 वर्षों से लगातार इस क्षेत्र में सक्रिय हैं. आप गौरव सिंह से Gaurav.Singh@India.Com पर ईमेल के जरिए सीधे जुड़ सकते हैं.

 

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