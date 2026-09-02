आर्थिक मोर्चे पर भारत की बड़ी छलांग, जापान की JCR ने बढ़ाई देश की क्रेडिट रेटिंग

India's Economic Growth Rate : आर्थिक मोर्चे पर भारत को बड़ी खुशखबरी मिली है. जापान क्रेडिट रेटिंग एजेंसी (JCR) ने भारत की फॉरेन करेंसी लॉन्ग-टर्म इश्यूअर रेटिंग और लोकल करेंसी लॉन्ग-टर्म इश्यूअर रेटिंग को BBB+ से बढ़ाकर A- (Stable) कर दिया है. एजेंसी ने इस अपग्रेड के पीछे भारत की मजबूत आर्थिक विकास दर, वित्तीय स्थिरता और बेहतर होते बैंकिंग सेक्टर को प्रमुख वजह बताया है.
JCR ने अपने नोट में कहा कि भारत की आर्थिक विकास दर करीब 7% के उच्च स्तर पर बनी हुई है. इसे निजी खपत और सरकारी निवेश से लगातार समर्थन मिल रहा है. एजेंसी के मुताबिक, भारत सरकार की नीतियों ने भी आर्थिक वृद्धि को मजबूती देने में अहम भूमिका निभाई है. इसमें डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर का विस्तार और गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स (GST) का लागू होना प्रमुख है. इन कदमों से देश का आर्थिक आधार पहले के मुकाबले मजबूत हुआ है.
JCR ने कहा कि वित्त वर्ष 2026 में भारत की अर्थव्यवस्था 7.7% की दर से बढ़ी, जबकि वित्त वर्ष 2027 में भी इसके 6% से ज्यादा की रफ्तार से बढ़ने का अनुमान है. एजेंसी के मुताबिक, इनकम टैक्स और GST में कटौती से भी आर्थिक गतिविधियों को सहारा मिल रहा है. हालांकि, मध्य पूर्व में बढ़ते तनाव के कारण खाद्य उत्पादों की कीमतों में इजाफा हुआ है, जिससे महंगाई पर दबाव बढ़ा है. इसके बावजूद महंगाई अभी भी भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) के निर्धारित लक्ष्य के भीतर बनी हुई है.
JCR ने भारत के बैंकिंग सेक्टर की मजबूत स्थिति की भी सराहना की है. एजेंसी के मुताबिक, देश में नॉन-परफॉर्मिंग लोन (NPL) रेश्यो 2% से नीचे आ गया है.
वित्त वर्ष 2027 की पहली तिमाही यानी अप्रैल-जून में भारत की GDP ग्रोथ 7.8% रही. पिछले साल की समान तिमाही में यह 6.9% थी यानी इस बार विकास दर में 0.9 प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई है. सबसे खास बात यह है कि यह आंकड़ा RBI के अनुमान से भी बेहतर रहा. अगस्त की शुरुआत में मौद्रिक नीति समिति (MPC) के फैसलों का ऐलान करते हुए RBI गवर्नर संजय मल्होत्रा ने वित्त वर्ष 2027 की पहली तिमाही के लिए GDP ग्रोथ का अनुमान 7% लगाया था.
PM नरेंद्र मोदी ने वित्त वर्ष 2026-27 की पहली तिमाही में भारत की 7.8% GDP ग्रोथ को लेकर खुशी जताई थी. उन्होंने इसे भारतीय अर्थव्यवस्था की मजबूती और लोगों के सामूहिक प्रयास का नतीजा बताया था. PM मोदी ने कहा था कि दुनिया में युद्ध, संकट और सप्लाई चेन में रुकावट के बावजूद भारत तेज गति से आगे बढ़ रहा है. प्रधानमंत्री ने इसे 'बहुत बड़ी उपलब्धि' बताते हुए कहा था कि भारत ने एक बार फिर निराशावादियों को गलत साबित किया है. उन्होंने इस बात पर भी जोर दिया कि भारत की मजबूत आर्थिक ग्रोथ ऐसे समय में हुई है जब दुनिया युद्ध, सप्लाई चेन में व्यवधान और कोविड-19 महामारी के बाद से जारी आर्थिक अनिश्चितता जैसी चुनौतियों से गुजर रही है.
अप्रैल-जून तिमाही में मजबूत GDP ग्रोथ के पीछे मैन्युफैक्चरिंग, सर्विसेज और निवेश गतिविधियों में तेजी को प्रमुख कारण माना जा रहा है. ऐसे में एक तरफ जहां जापान की JCR का रेटिंग अपग्रेड भारत की आर्थिक साख को मजबूत करता है. वहीं, 7.8% की GDP ग्रोथ देश की तेज आर्थिक रफ्तार का संकेत देती है.
(IANS के इनपुट के साथ)