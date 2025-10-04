सरकार का दावा- 6 साल में 17 करोड़ नए रोजगार, बेरोजगारी अब सिर्फ 3.2%

छह साल में 16.83 करोड़ नई नौकरियां पैदा हुईं हैं. इसके साथ बेरोजगारी दर भी 6% से घटकर 3.2% हो गई है. पिछले सात वर्षों में लगभग 1.56 करोड़ महिलाएं वर्क फोर्स में शामिल हुई हैं.
सरकार की युवा-केंद्रित नीतियों और विकसित भारत विजन के तहत भारत में रोजगार में ग्रोथ दर्ज की गई है. 2017-18 में 47.5 करोड़ लोग रोजगार में थे, जो अब बढ़कर 2023-24 में 64.33 करोड़ हो गए हैं. इसका मतलब है कि छह साल में 16.83 करोड़ नई नौकरियां पैदा हुईं हैं. ये आंकड़े श्रम और रोजगार मंत्रालय ने जारी किये हैं. इसके साथ बेरोजगारी दर भी 6% से घटकर 3.2% हो गई है. पिछले सात वर्षों में लगभग 1.56 करोड़ महिलाएं वर्क फोर्स में शामिल हुई हैं.
लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट में इजाफा
पीरियॉडिक लेबर फोर्स सर्वे (PLFS) के मुताबिक, LFPR (लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट ) जून से अगस्त 2025 तक 54.2% से बढ़कर 55% हुआ है, जबकि WPR (वर्कर पापुलेशन रेश्यो) 51.2% से बढ़कर 52.2% पहुंच गया है. बता दें, ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में रोजगार बढ़ा है.
रोजगार के मोर्चे पर अच्छी खबर
सरकार के आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार, इस तिमाही के दौरान देश में औसतन 56.4 करोड़ लोग (15 वर्ष और उससे ऊपर उम्र के) रोजगार में थे, जिनमें से 39.7 करोड़ पुरुष और 16.7 करोड़ महिलाएं थीं. सेक्टोरल रुझानों पर नजर डालें तो अप्रैल-जून 2025 तिमाही में ग्रामीण क्षेत्रों में अधिकांश श्रमिक कृषि क्षेत्र से जुड़े थे. जबकि शहरी क्षेत्रों में सर्विस सेक्टर रोजगार का सबसे बड़ा सोर्स रहा है.
EPFO में नए सब्सक्राइबर
इसके अलावा, EPFO में नए सब्सक्राइबर भी 2018-19 के 61.12 लाख से बढ़कर 2024-25 में 1.29 करोड़ हो गए. सरकारी बयान के मुताबिक, ये रोजगार सृजन न केवल आर्थिक विकास बल्कि सामाजिक स्थिरता के लिए भी महत्वपूर्ण है. श्रम और रोजगार मंत्रालय के बयान में कहा गया है कि रोजगार का आर्थिक और सामाजिक दोनों तरह से महत्व है. रोजगार का उच्च स्तर एक मजबूत अर्थव्यवस्था का संकेत देता है. कंजम्पशन को प्रोत्साहित करता है और निरंतर विकास को बढ़ावा देता है.