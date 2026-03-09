Advertisement
trendingNow13134771
Hindi NewsबिजनेसUS-Iran War: मिडिल ईस्ट संकट से भारत के एक्सपोर्ट को लग सकता है बड़ा झटका? एक्सपोर्टर्स ने जताई $10 बिलियन नुकसान की आशंका

US-Iran War: मिडिल ईस्ट संकट से भारत के एक्सपोर्ट को लग सकता है बड़ा झटका? एक्सपोर्टर्स ने जताई $10 बिलियन नुकसान की आशंका

एक्सपोर्टर्स बता रहे हैं कि मिडिल ईस्ट में ऑर्डर कैंसल हो रहे हैं. मिडिल ईस्ट कई भारतीय सामानों के एक्सपोर्ट के लिए एक मुख्य जगह है. इस ट्रेड रूट पर डिलीवरी टाइमलाइन को लेकर अनिश्चितता बढ़ रही है. ये एक चिंता का विषय है. 

 

Written By  Gaurav Singh|Last Updated: Mar 09, 2026, 03:45 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Source : Canva
Source : Canva

US-Iran War:  मिडिल ईस्ट में संकट थमने का नाम नहीं ले रहा है. अमेरिका-ईरान की लड़ाई ने पूरी दुनिया में उथल-पुथल मचा कर रख दिया है. ट्रंप लगातार ऐक्शन ले रहे हैं और ईरान भी उनको लगातार जवाब दे रहा है. इनकी लड़ाई में कई देशों का बड़ा नुकसान हो रहा है. एक्सपोर्टर्स एसोसिएशन के मुताबिक, अगर मौजूदा जियोपॉलिटिकल तनाव और लॉजिस्टिक्स में रुकावटें जारी रहती हैं, तो भारत के एक्सपोर्ट को $8-10 बिलियन का नुकसान हो सकता है. एसोसिएशन का कहना है कि मिडिल ईस्ट में संघर्ष पहले से ही ऑर्डर, शिपिंग लागत और कार्गो मूवमेंट पर असर डाल रहा है. इंडस्ट्री के प्रतिनिधियों ने कहा कि अगर मौजूदा रुकावटें बनी रहती हैं, तो इसका असर मार्च शिपमेंट के साथ-साथ FY26 के कुल एक्सपोर्ट नंबरों पर भी दिख सकता है.

शिपिंग लागत में उछाल

एक्सपोर्टर्स ने कहा कि लॉजिस्टिक्स लागत तेजी से बढ़ी है. शिपिंग कंपनियां हर शिपमेंट पर $1,500 से $4,000 के बीच अतिरिक्त सरचार्ज लगा रही हैं. ये चार्ज इसलिए लगाए जा रहे हैं क्योंकि जहाज की सिक्योरिटी और जरूरी समुद्री रूटों पर ऑपरेशनल रुकावटों के कारण अपना रास्ता बदल रहे हैं या देरी का सामना कर रहे हैं. एसोसिएशन ने शिपिंग लाइनों से एक्सपोर्टर्स पर पूरा खर्च का बोझ डालने के बजाय इन सरचार्ज को कम करने का आग्रह किया है. एक्सपोर्टर्स ने कार्गो की सुरक्षित जगह और मूवमेंट पक्का करने के लिए अधिक क्लैरिटी और कोऑर्डिनेशन की भी मांग की है. खासकर उन इलाकों में जहां शिपिंग में रुकावटें आती हैं.

Add Zee News as a Preferred Source

ये भी पढ़ें : जंग के बीच सोना हुआ क्रैश, चांदी ₹1.51 लाख सस्ती, अभी और मचेगी उथल-पुथल 

ऑपरेशन में कई दिक्कतें सामने आईं

इंडस्ट्री के प्रतिनिधियों ने बैक-टू-टाउन कंटेनरों के लिए नो-ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट मिलने में देरी पर जोर दिया है. इससे पोर्ट पर कार्गो प्रोसेसिंग धीमी हो गई है. साथ ही, शिपिंग लाइनें कथित तौर पर भारी डिटेंशन चार्ज लगा रही हैं, इससे एक्सपोर्टर्स के लिए लॉजिस्टिक्स कॉस्ट और बढ़ रही है.

एक्सपोर्टर्स के लिए राहत की मांग

एक्सपोर्टर्स ने बैंकों द्वारा लगाए जा रहे पेनल्टी चार्ज और एक्सपोर्ट क्रेडिट स्कीम के तहत 2.75% के इंटरेस्ट सबवेंशन बेनिफिट्स पाने में आने वाली मुश्किलों को लेकर भी चिंता जताई है. इंडस्ट्री एसोसिएशन ने कहा कि ये मामला रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के सामने उठाया गया है. इसमें शिपमेंट और पेमेंट में रुकावटों से जूझ रहे एक्सपोर्टर्स के लिए क्लैरिटी और राहत की मांग की गई है.

About the Author
author img
Gaurav Singh

जी न्यूज में सीनियर सब-एडिटर हैं और वर्तमान में बिजनेस व फाइनेंशियल न्यूज कवर करते हैं.  देश की राजनीति से लेकर दुनिया के बनते-बिगड़ते सत्ता समीकरणों और घटनाओं को कवर कर चुके हैं  पढ़ाई-लिखाई की बा...और पढ़ें

TAGS

US-Iran War

Trending news

'जहां से मिलेगा सस्ता तेल, वहां से लेंगे', ईरान-इजरायल जंग के बीच जयशंकर की दो टूक
israel iran war
'जहां से मिलेगा सस्ता तेल, वहां से लेंगे', ईरान-इजरायल जंग के बीच जयशंकर की दो टूक
'बिना सवाल के बयान पढ़ना सही नहीं…, विदेश मंत्री जयशंकर पर क्यों भड़क उठे शशि थरूर?
Shashi Tharoor
'बिना सवाल के बयान पढ़ना सही नहीं…, विदेश मंत्री जयशंकर पर क्यों भड़क उठे शशि थरूर?
इथियोपिया बॉर्डर से अचानक लौटी इंडिगो फ्लाइट; दिल्ली से मैनचेस्टर जा रहा था विमान
Indigo flight
इथियोपिया बॉर्डर से अचानक लौटी इंडिगो फ्लाइट; दिल्ली से मैनचेस्टर जा रहा था विमान
जंग के बीच बंदरगाह पर फंसा लाखों टन बासमती चावल,युद्ध ने रोकी कारोबारियों की रफ्तार
jammu kashmir news
जंग के बीच बंदरगाह पर फंसा लाखों टन बासमती चावल,युद्ध ने रोकी कारोबारियों की रफ्तार
सभापति ने खरगे से हाथ जोड़ा... शोर के बीच ईरानी युद्धपोत पर जयशंकर ने क्या बताया?
india iran news
सभापति ने खरगे से हाथ जोड़ा... शोर के बीच ईरानी युद्धपोत पर जयशंकर ने क्या बताया?
नारी से नारायणी! मंगलाचरण से लेकर ऑपरेशन सिंदूर तक, भारतीय महिलाओं ने दिखाया दम
Droupadi Murmu
नारी से नारायणी! मंगलाचरण से लेकर ऑपरेशन सिंदूर तक, भारतीय महिलाओं ने दिखाया दम
ओम बिरला के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव, क्या है प्रक्रिया; कब-कब आया ये प्रस्ताव?
Lok Sabha
ओम बिरला के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव, क्या है प्रक्रिया; कब-कब आया ये प्रस्ताव?
दिल्ली से गोवा जा रही फ्लाइट के टॉयलेट में 'बीड़ी' पीते पकड़ा गया शख्स, केस दर्ज
akasa airlines
दिल्ली से गोवा जा रही फ्लाइट के टॉयलेट में 'बीड़ी' पीते पकड़ा गया शख्स, केस दर्ज
Budget Session Phase-2 Live:'पश्चिम एशिया के हालात पर चर्चा से क्या दिक्कत?', केंद्र पर राहुल गांधी ने साधा निशाना
Budget Session Phase 2 live
Budget Session Phase-2 Live:'पश्चिम एशिया के हालात पर चर्चा से क्या दिक्कत?', केंद्र पर राहुल गांधी ने साधा निशाना
आज लोकसभा में अपनी कुर्सी पर नहीं बैठ पाएंगे स्पीकर ओम बिरला, आखिर क्या है वजह?
om birla
आज लोकसभा में अपनी कुर्सी पर नहीं बैठ पाएंगे स्पीकर ओम बिरला, आखिर क्या है वजह?