US-Iran War: मिडिल ईस्ट संकट से भारत के एक्सपोर्ट को लग सकता है बड़ा झटका? एक्सपोर्टर्स ने जताई $10 बिलियन नुकसान की आशंका

US-Iran War: मिडिल ईस्ट में संकट थमने का नाम नहीं ले रहा है. अमेरिका-ईरान की लड़ाई ने पूरी दुनिया में उथल-पुथल मचा कर रख दिया है. ट्रंप लगातार ऐक्शन ले रहे हैं और ईरान भी उनको लगातार जवाब दे रहा है. इनकी लड़ाई में कई देशों का बड़ा नुकसान हो रहा है. एक्सपोर्टर्स एसोसिएशन के मुताबिक, अगर मौजूदा जियोपॉलिटिकल तनाव और लॉजिस्टिक्स में रुकावटें जारी रहती हैं, तो भारत के एक्सपोर्ट को $8-10 बिलियन का नुकसान हो सकता है. एसोसिएशन का कहना है कि मिडिल ईस्ट में संघर्ष पहले से ही ऑर्डर, शिपिंग लागत और कार्गो मूवमेंट पर असर डाल रहा है. इंडस्ट्री के प्रतिनिधियों ने कहा कि अगर मौजूदा रुकावटें बनी रहती हैं, तो इसका असर मार्च शिपमेंट के साथ-साथ FY26 के कुल एक्सपोर्ट नंबरों पर भी दिख सकता है.

शिपिंग लागत में उछाल

एक्सपोर्टर्स ने कहा कि लॉजिस्टिक्स लागत तेजी से बढ़ी है. शिपिंग कंपनियां हर शिपमेंट पर $1,500 से $4,000 के बीच अतिरिक्त सरचार्ज लगा रही हैं. ये चार्ज इसलिए लगाए जा रहे हैं क्योंकि जहाज की सिक्योरिटी और जरूरी समुद्री रूटों पर ऑपरेशनल रुकावटों के कारण अपना रास्ता बदल रहे हैं या देरी का सामना कर रहे हैं. एसोसिएशन ने शिपिंग लाइनों से एक्सपोर्टर्स पर पूरा खर्च का बोझ डालने के बजाय इन सरचार्ज को कम करने का आग्रह किया है. एक्सपोर्टर्स ने कार्गो की सुरक्षित जगह और मूवमेंट पक्का करने के लिए अधिक क्लैरिटी और कोऑर्डिनेशन की भी मांग की है. खासकर उन इलाकों में जहां शिपिंग में रुकावटें आती हैं.

ऑपरेशन में कई दिक्कतें सामने आईं

इंडस्ट्री के प्रतिनिधियों ने बैक-टू-टाउन कंटेनरों के लिए नो-ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट मिलने में देरी पर जोर दिया है. इससे पोर्ट पर कार्गो प्रोसेसिंग धीमी हो गई है. साथ ही, शिपिंग लाइनें कथित तौर पर भारी डिटेंशन चार्ज लगा रही हैं, इससे एक्सपोर्टर्स के लिए लॉजिस्टिक्स कॉस्ट और बढ़ रही है.

एक्सपोर्टर्स के लिए राहत की मांग

एक्सपोर्टर्स ने बैंकों द्वारा लगाए जा रहे पेनल्टी चार्ज और एक्सपोर्ट क्रेडिट स्कीम के तहत 2.75% के इंटरेस्ट सबवेंशन बेनिफिट्स पाने में आने वाली मुश्किलों को लेकर भी चिंता जताई है. इंडस्ट्री एसोसिएशन ने कहा कि ये मामला रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के सामने उठाया गया है. इसमें शिपमेंट और पेमेंट में रुकावटों से जूझ रहे एक्सपोर्टर्स के लिए क्लैरिटी और राहत की मांग की गई है.