India's Exports Jump : भारत के मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट में मई महीने के दौरान मजबूत बढ़ोतरी दर्ज की गई है. वाणिज्य मंत्रालय द्वारा जारी आंकड़ों के मुताबिक, निर्यात सालाना आधार पर 18 प्रतिशत बढ़कर 45.2 बिलियन डॉलर पर पहुंच गया है. प्रमुख क्षेत्रों में मजबूत डिमांड और वैश्विक ऊर्जा कीमतों में तेजी के कारण पेट्रोलियम उत्पादों के निर्यात में ग्रोथ इसका मुख्य कारण रही है.
मई में देश का आयात भी 20.62 प्रतिशत बढ़कर 73.41 बिलियन डॉलर हो गया है. हालांकि, आयात में बढ़ोतरी के बावजूद भारत का व्यापार घाटा (ट्रेड डेफिसिट) अप्रैल के 28.38 बिलियन डॉलर से मामूली घटकर 28.21 बिलियन डॉलर रह गया है.
अर्थशास्त्रियों ने अनुमान लगाया था कि मई में भारत का व्यापार घाटा 28.72 बिलियन अमेरिकी डॉलर रहेगा, जबकि अप्रैल में ये 28.38 बिलियन अमेरिकी डॉलर था. ये अनुमान रायटर्स के एक सर्वे पर आधारित था. सरकार द्वारा सोमवार को जारी आंकड़ों के मुताबिक, मई में वस्तु निर्यात (मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट्स) बढ़कर 45.2 बिलियन अमेरिकी डॉलर हो गया. ये अप्रैल में 43.56 बिलियन अमेरिकी डॉलर था.
वहीं, मर्चेंडाइज इम्पोर्ट्स भी बढ़कर 73.41 बिलियन अमेरिकी डॉलर पर पहुंच गया, जबकि अप्रैल में यह 71.94 बिलियन अमेरिकी डॉलर था. ये पिछले छह महीनों का उच्चतम स्तर था. निर्यात और आयात दोनों में ग्रोथ के बावजूद, मई में व्यापार घाटा 28.21 बिलियन अमेरिकी डॉलर रहा. ये अप्रैल के 28.38 बिलियन अमेरिकी डॉलर की तुलना में थोड़ा कम है.
भारत के सर्विस सेक्टर ने देश की बाहरी व्यापार स्थिति को मजबूत समर्थन देना जारी रखा है. मई 2026 में सर्विस सेक्टर का निर्यात अनुमानित 36.76 बिलियन डॉलर रहा, जबकि आयात 19.06 बिलियन डॉलर दर्ज किया गया है. भारत का कुल निर्यात अप्रैल-मई 2026 के दौरान 162.69 बिलियन डॉलर तक पहुंच गया है. ये पिछले वर्ष की समान अवधि की तुलना में 14.66 प्रतिशत की ग्रोथ को दर्शाता है.
अमेरिका और ईरान के बीच संभावित शांति समझौते की दिशा में हुई हालिया प्रगति से वैश्विक ऊर्जा कीमतों में नरमी और अंतरराष्ट्रीय व्यापार के सुचारु होने की उम्मीद बढ़ी है. वैश्विक तेल आपूर्ति के लिए अहम समुद्री मार्ग स्ट्रेट ऑफ होर्मुज के पूरी तरह खुलने से माल ढुलाई, बीमा और ऊर्जा लागत में कमी आ सकती है. इसका सीधा लाभ भारतीय उद्योगों और कारोबारियों को मिलेगा. इससे निर्यात प्रतिस्पर्धा और आर्थिक गतिविधियों को और बल मिलने की संभावना है.