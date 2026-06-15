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Trade Deficit: महंगे तेल और वैश्विक तनाव के बावजूद भारत ने किया बड़ा खेल, मई में 18% उछला एक्सपोर्ट

प्रमुख क्षेत्रों में मजबूत डिमांड और वैश्विक ऊर्जा कीमतों में तेजी के कारण पेट्रोलियम उत्पादों के निर्यात में ग्रोथ इसका मुख्य कारण रही है. मई में देश का आयात भी 20.62 प्रतिशत बढ़कर 73.41 बिलियन डॉलर हो गया है.

Written ByGaurav Singh
Published: Jun 15, 2026, 04:35 PM IST|Updated: Jun 15, 2026, 04:51 PM IST
Trade Deficit: महंगे तेल और वैश्विक तनाव के बावजूद भारत ने किया बड़ा खेल, मई में 18% उछला एक्सपोर्ट
Image Credit: Canva/AI

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Gaurav Singh

Gaurav Singh

जी न्यूज में सीनियर सब-एडिटर हैं और वर्तमान में बिजनेस व फाइनेंशियल न्यूज कवर करते हैं.  देश की राजनीति से लेकर दुनिया के बनते-बिगड़ते सत्ता समीकरणों और घटनाओं को कवर कर चुके हैं  पढ़ाई-लिखाई की बात करें तो UPTU से इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में ग्रेजुएशन किया है. उत्तर प्रदेश से ताल्लुक रखने वाले गौरव ने अपने करियर की शुरुआत डिजिटल मीडिया से की और पिछले 6 वर्षों से लगातार इस क्षेत्र में सक्रिय हैं. आप गौरव सिंह से Gaurav.Singh@India.Com पर ईमेल के जरिए सीधे जुड़ सकते हैं.

 

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