अमेजन, फ्लिपकार्ट की धमाकेदार सेल, पहले हफ्ते में ₹60,700 करोड़ की रिकॉर्ड कमाई, 29% की सालाना ग्रोथ

 इस बार प्रीमियम प्रोडक्ट्स की मांग तेजी से बढ़ी है. इसमें 20,000 रुपये से ऊपर के स्मार्टफोन, QLED और Mini-LED टीवी, प्रीमियम घड़ियां, ज्वेलरी और ब्यूटी प्रोडक्ट्स शामिल हैं.

Written By  Gaurav Singh|Last Updated: Sep 30, 2025, 12:11 PM IST
Festival season e-commerce sales : भारत में इस साल के फेस्टिव ई-कॉमर्स सीजन की शुरुआत जोरदार रही है. अमेजन और फ्लिपकार्ट ने अपने प्रमुख सेल इवेंट्स- ग्रेट इंडियन फेस्टिवल (GIF) और बिग बिलियन डेज (TBBD) में पहले हफ्ते में ₹60,700 करोड़ की रिकॉर्ड बिक्री की है. ये पिछले साल की तुलना में 29% अधिक है. ये भारतीय डिजिटल रिटेल सेक्टर का अब तक का सबसे मजबूत ओपनिंग है.

बिक्री में जबरदस्त उछाल

Datum इंटेलिजेंस के मुताबिक, इस साल की कुल फेस्टिव बिक्री ₹1.2 लाख करोड़ से अधिक होने का अनुमान है, जिसमें से आधे से अधिक पहले हफ्ते में ही हो चुके हैं. पिछले साल की तुलना में ये जबरदस्त ग्रोथ है, क्योंकि पिछले साल लगभग ₹1 लाख करोड़ की बिक्री हुई थी.

मोबाइल कैटेगरी ने ₹60,700 करोड़ की सेल

मोबाइल कैटेगरी ने ₹60,700 करोड़ के कुल बिक्री वैल्यू का 42% योगदान दिया. इसके अलावा, एप्लायंसेज और ग्रॉसरी कैटेगरी में भी 41% और 44% की सालाना ग्रोथ देखी गई है. GST 2.0 सुधारों, जल्दी एक्सेस डील्स और Gen Z खरीदारों की बढ़ती संख्या ने इन कैटेगरी  में डिमांड को बढ़ावा दिया है.

फ्लिपकार्ट ने पहले 48 घंटों में 606 मिलियन विजिट्स दर्ज की, जिसमें से एक-तिहाई विजिट्स Gen Z ग्राहकों से आईं, ये सामान्य से दोगुनी हैं. 

यह भी पढ़ें : एशियन डेवलपमेंट बैंक ने घटाया भारत का GDP ग्रोथ अनुमान, FY26 और FY27 में 6.5% रहने की कही बात, जानें क्या है आर्थिक सुस्ती की वजह?

टैक्स छूट का फायदा 

अमेजन इंडिया के वाइस प्रेसिडेंट सौरभ श्रीवास्तव ने बताया कि GST बचत उत्सव पहल को बहुत पॉजिटिव प्रतिक्रिया मिली है. सिर्फ पहले 48 घंटों में ही विक्रेताओं ने ग्राहकों को टैक्स छूट के रूप में करोड़ों रुपये का फायदा दिया. कंपनी ने ये भी कहा कि इस दौरान उन्होंने सबसे तेज डिलीवरी रिकॉर्ड की, जिसमें 80 लाख से अधिक प्रोडक्ट्स प्राइम मेंबर्स तक दो दिनों के भीतर पहुंचाए गए. इस बार प्रीमियम प्रोडक्ट्स की मांग तेजी से बढ़ी है. इसमें 20,000 रुपये से ऊपर के स्मार्टफोन, QLED और Mini-LED टीवी, प्रीमियम घड़ियां, ज्वेलरी और ब्यूटी प्रोडक्ट्स शामिल हैं.

मजबूत शुरुआत 

22 सितंबर को शुरू हुए Early-Access Days ने प्लेटफॉर्म को मजबूत शुरुआत दी. इस बार बिक्री की रफ्तार ओपनिंग वीकेंड के बाद भी धीमी नहीं हुई. अमेजन और फ्लिपकार्ट दोनों प्लेटफार्म पर लगातार ट्रैफिक देखने को मिला है. ये इस फेस्टिव सीजन में मजबूत और स्थायी खपत का संकेत है.

