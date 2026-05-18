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Hindi NewsबिजनेसBullet Train: भगवा रंग और एयरक्राफ्ट जैसा डिजाइन... सामने आई देश की पहली बुलेट ट्रेन की तस्वीर

Bullet Train: भगवा रंग और एयरक्राफ्ट जैसा डिजाइन... सामने आई देश की पहली बुलेट ट्रेन की तस्वीर

India Bullet Train First Look​: तस्वीर में ट्रेन का फ्रंट हिस्सा किसी एयरक्राफ्ट की तरह दिखाई दे रहा है. वहीं, ट्रेन पर दिया गया भगवा और काला स्ट्राइप डिजाइन इसे बेहद प्रीमियम और फ्यूचरिस्टिक लुक दे रहा है.

Written By  Gaurav Singh|Last Updated: May 18, 2026, 05:37 PM IST
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Source : X/Ministry of Railway
Source : X/Ministry of Railway

India's Bullet Train Revealed :  भारतीय रेलवे ने देश की पहली बुलेट ट्रेन का डिजाइन सार्वजनिक कर दिया है. रेलवे मंत्रालय ने राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली स्थित अपने कार्यालय के गेट नंबर-4 पर प्रस्तावित बुलेट ट्रेन की तस्वीर प्रदर्शित की है. इस तस्वीर के सामने आने के बाद देशभर में बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट को लेकर चर्चा तेज हो गई है. रेलवे के मुताबिक, ये हाई-स्पीड ट्रेन मुंबई-अहमदाबाद हाई स्पीड रेल (MAHSR) कॉरिडोर पर चलाई जाएगी. तस्वीर में ट्रेन का डिजाइन बेहद आधुनिक और एयरोडायनामिक दिखाई दे रहा है. इसमें भगवा रंग की झलक भी देखने को मिल रही है. ट्रेन का अगला हिस्सा किसी एयरक्राफ्ट की तरह डिजाइन किया गया है. इससे इसकी हाई-स्पीड क्षमता का अंदाजा लगाया जा सकता है.

508 किलोमीटर लंबा होगा कॉरिडोर

रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने फरवरी में लोकसभा को जानकारी दी थी कि 508 किलोमीटर लंबा मुंबई-अहमदाबाद हाई स्पीड रेल प्रोजेक्ट महाराष्ट्र, गुजरात और केंद्र शासित प्रदेश दादरा और नगर हवेली से होकर गुजरेगा. इस रूट पर कुल 12 स्टेशन बनाए जाएंगे, जिनमें मुंबई, ठाणे, विरार, बोइसर, वापी, बिलिमोरा, सूरत, भरूच, वडोदरा, आनंद, अहमदाबाद और साबरमती शामिल हैं.

कई स्टेशनों पर पूरा हो चुका है फाउंडेशन कार्य

रेलवे के अनुसार गुजरात में वापी, बिलिमोरा, सूरत, भरूच, आनंद, वडोदरा, अहमदाबाद और साबरमती स्टेशनों पर फाउंडेशन का काम पूरा हो चुका है. वहीं, महाराष्ट्र में ठाणे, विरार और बोइसर स्टेशनों पर निर्माण कार्य जारी है. बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स (BKC) स्टेशन पर खुदाई का काम लगभग पूरा होने की स्थिति में है. इसके अलावा समुद्र के नीचे बनने वाली सुरंग पर भी तेजी से काम चल रहा है. घनसोली और शिलफाटा के बीच 4.8 किलोमीटर लंबा अंडर-सी टनल सेक्शन तैयार किया जा चुका है.

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17 नदी पुल बनकर तैयार

मुंबई-अहमदाबाद बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट के तहत अब तक 17 नदी पुलों का निर्माण पूरा हो चुका है. गुजरात में नर्मदा, माही, ताप्ती और साबरमती जैसी बड़ी नदियों पर बनने वाले पुलों का काम भी अंतिम चरण में पहुंच गया है. वहीं, महाराष्ट्र में भी चार नदी पुलों पर निर्माण जारी है.

‘मेक इन इंडिया’ के तहत तैयार होगी ट्रेन

भारतीय रेलवे का कहना है कि यह परियोजना ‘मेक इन इंडिया’ पहल को मजबूत करेगी. चेन्नई स्थित इंटीग्रल कोच फैक्ट्री (ICF) और बेंगलुरु की बीईएमएल लिमिटेड (BEML) मिलकर स्वदेशी हाई-स्पीड ट्रेन सेट विकसित कर रही हैं. इन ट्रेनों की डिजाइन स्पीड 280 किलोमीटर प्रति घंटा होगी.

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Gaurav Singh

जी न्यूज में सीनियर सब-एडिटर हैं और वर्तमान में बिजनेस व फाइनेंशियल न्यूज कवर करते हैं.  देश की राजनीति से लेकर दुनिया के बनते-बिगड़ते सत्ता समीकरणों और घटनाओं को कवर कर चुके हैं  पढ़ाई-लिखाई की बा...और पढ़ें

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