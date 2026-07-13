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2027 में दौड़ेगी भारत की पहली बुलेट ट्रेन, सूरत-बिलीमोरा सेक्शन से होगी हाई-स्पीड रेल की ऐतिहासिक शुरुआत

मुंबई-अहमदाबाद बुलेट ट्रेन कॉरिडोर का पहला चरण 2027 में होगा शुरू, बाकी रूट चरणबद्ध तरीके से होंगे चालू.

Written ByGaurav Singh
Published: Jul 13, 2026, 10:15 PM IST|Updated: Jul 13, 2026, 10:15 PM IST
2027 में दौड़ेगी भारत की पहली बुलेट ट्रेन, सूरत-बिलीमोरा सेक्शन से होगी हाई-स्पीड रेल की ऐतिहासिक शुरुआत
Image Credit: Social media/X/AI Source: ज़ी न्यूज़ डेस्क

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Gaurav Singh

Gaurav Singh

जी न्यूज में सीनियर सब-एडिटर हैं और वर्तमान में बिजनेस व फाइनेंशियल न्यूज कवर करते हैं.  देश की राजनीति से लेकर दुनिया के बनते-बिगड़ते सत्ता समीकरणों और घटनाओं को कवर कर चुके हैं  पढ़ाई-लिखाई की बात करें तो UPTU से इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में ग्रेजुएशन किया है. उत्तर प्रदेश से ताल्लुक रखने वाले गौरव ने अपने करियर की शुरुआत डिजिटल मीडिया से की और पिछले 6 वर्षों से लगातार इस क्षेत्र में सक्रिय हैं. आप गौरव सिंह से Gaurav.Singh@India.Com पर ईमेल के जरिए सीधे जुड़ सकते हैं.

 

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