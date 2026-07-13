/2027 में दौड़ेगी भारत की पहली बुलेट ट्रेन, सूरत-बिलीमोरा सेक्शन से होगी हाई-स्पीड रेल की ऐतिहासिक शुरुआत

Mumbai-Ahmedabad bullet train to begin in 2027 : भारत में हाई-स्पीड रेल यात्रा का सपना अब साकार होने जा रहा है. केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने घोषणा की है कि मुंबई-अहमदाबाद हाई-स्पीड रेल (MAHSR) परियोजना का पहला चरण 2027 में शुरू होगा. इस दौरान सूरत-बिलीमोरा सेक्शन देश का पहला ऑपरेशनल बुलेट ट्रेन रूट बनेगा.
रेल मंत्री के अनुसार, 508 किलोमीटर लंबे इस हाई-स्पीड रेल कॉरिडोर के बाकी हिस्सों को भी निर्माण कार्य पूरा होने के साथ चरणबद्ध तरीके से यात्रियों के लिए खोला जाएगा. इससे लोगों को पूरे प्रोजेक्ट के पूरा होने का इंतजार नहीं करना पड़ेगा और तैयार हो चुके सेक्शन पर जल्द यात्रा शुरू हो सकेगी.
रेल मंत्री ने बताया कि गुजरात का सूरत-बिलीमोरा सेक्शन सबसे पहले चालू होगा. यह भारत की पहली हाई-स्पीड बुलेट ट्रेन सेवा होगी, जिसकी शुरुआत वर्ष 2027 में होने की उम्मीद है.
सूरत-बिलीमोरा सेक्शन के बाद बुलेट ट्रेन कॉरिडोर को इस क्रम में शुरू किया जाएगा-
सूरत-बिलीमोरा
वापी-सूरत
वापी-अहमदाबाद
अहमदाबाद- ठाणे
अहमदाबाद- मुंबई
इस चरणबद्ध योजना का उद्देश्य यात्रियों को जल्द से जल्द हाई-स्पीड रेल सेवा का लाभ उपलब्ध कराना है.
रेल मंत्रालय के अनुसार, मुंबई-अहमदाबाद बुलेट ट्रेन परियोजना का करीब 80 प्रतिशत कार्य पूरा हो चुका है. 508 किलोमीटर लंबा यह कॉरिडोर भारत की पहली बुलेट ट्रेन परियोजना है. मुंबई और अहमदाबाद के बीच यात्रा समय में बड़ी कमी लाएगा. यह परियोजना जापान की शिंकांसेन हाई-स्पीड रेल तकनीक पर आधारित है, जिसे दुनिया की सबसे सुरक्षित और आधुनिक रेल प्रणालियों में गिना जाता है.
मुंबई और अहमदाबाद के बीच यात्रा समय में बड़ी कमी आएगी
हाई-स्पीड, सुरक्षित और आधुनिक रेल यात्रा का अनुभव मिलेगा
व्यापार, पर्यटन और निवेश को बढ़ावा मिलेगा
क्षेत्रीय कनेक्टिविटी मजबूत होगी
भारत की रेलवे प्रणाली आधुनिक तकनीक से लैस होगी
मुंबई-अहमदाबाद कॉरिडोर के अलावा केंद्र सरकार देश में हाई-स्पीड रेल नेटवर्क का विस्तार भी कर रही है. रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने हाल ही में हैदराबाद को केंद्र में रखते हुए तीन नए प्रस्तावित बुलेट ट्रेन कॉरिडोर की जानकारी दी. इन रूटों के जरिए हैदराबाद को पुणे, चेन्नई और बेंगलुरु से जोड़ने की योजना है.
भारत की पहली बुलेट ट्रेन सेवा 2027 में सूरत-बिलीमोरा सेक्शन से शुरू होगी. इसके बाद पूरे मुंबई-अहमदाबाद हाई-स्पीड रेल कॉरिडोर को चरणबद्ध तरीके से चालू किया जाएगा. इस परियोजना के पूरा होने के बाद देश में हाई-स्पीड रेल युग की शुरुआत होगी और यात्रियों को तेज, सुरक्षित व विश्वस्तरीय यात्रा का नया अनुभव मिलेगा.