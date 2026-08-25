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पहाड़ों के बीच दौड़ेगी भारत की पहली बुलेट ट्रेन, ठाणे-पालघर में तेज हुआ निर्माण, रेल मंत्री ने बताया पूरा प्लान

भारत की पहली हाई-स्पीड रेल परियोजना महाराष्ट्र में तेजी से आगे बढ़ रही है. बुलेट ट्रेन कॉरिडोर पर 100 किलोमीटर से अधिक पियर (पिलर) का निर्माण पूरा हो चुका है.

Written ByGaurav Singh
Published: Aug 25, 2026, 08:27 PM IST|Updated: Aug 25, 2026, 08:30 PM IST
पहाड़ों के बीच दौड़ेगी भारत की पहली बुलेट ट्रेन, ठाणे-पालघर में तेज हुआ निर्माण, रेल मंत्री ने बताया पूरा प्लान
Image Credit: Photo Source: @ashwini.vaishnaw/Instagram

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Gaurav Singh

Gaurav Singh

जी न्यूज में सीनियर सब-एडिटर हैं और वर्तमान में बिजनेस व फाइनेंशियल न्यूज कवर करते हैं.  देश की राजनीति से लेकर दुनिया के बनते-बिगड़ते सत्ता समीकरणों और घटनाओं को कवर कर चुके हैं  पढ़ाई-लिखाई की बात करें तो UPTU से इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में ग्रेजुएशन किया है. उत्तर प्रदेश से ताल्लुक रखने वाले गौरव ने अपने करियर की शुरुआत डिजिटल मीडिया से की और पिछले 6 वर्षों से लगातार इस क्षेत्र में सक्रिय हैं. आप गौरव सिंह से Gaurav.Singh@India.Com पर ईमेल के जरिए सीधे जुड़ सकते हैं.

 

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