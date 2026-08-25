/पहाड़ों के बीच दौड़ेगी भारत की पहली बुलेट ट्रेन, ठाणे-पालघर में तेज हुआ निर्माण, रेल मंत्री ने बताया पूरा प्लान

India's First Bullet Train : भारत की पहली बुलेट ट्रेन परियोजना अब तेजी से आकार ले रही है. महाराष्ट्र के ठाणे और पालघर जिलों के अलग-अलग भौगोलिक इलाकों में मुंबई-अहमदाबाद हाई-स्पीड रेल कॉरिडोर पर बड़े पैमाने पर सिविल निर्माण और सुरंग बनाने का काम आगे बढ़ रहा है. केंद्र सरकार की ओर से देश के रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर को आधुनिक बनाने और हाई-स्पीड रेल तकनीक को बढ़ावा देने की दिशा में इस परियोजना को अहम माना जा रहा है. केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने निर्माण कार्य का वीडियो सोशल मीडिया प्लेटफार्म इंस्टाग्राम पर शेयर किया है. इसमें इस महत्वाकांक्षी परियोजना के बड़े पैमाने पर चल रहे काम की झलक मिलती है. रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने इस वीडियो के माध्यम से निर्माण कार्य से जुड़ी सभी अपडेट को दिखा दिया है.