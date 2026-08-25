/पहाड़ों के बीच दौड़ेगी भारत की पहली बुलेट ट्रेन, ठाणे-पालघर में तेज हुआ निर्माण, रेल मंत्री ने बताया पूरा प्लान

India's First Bullet Train : भारत की पहली बुलेट ट्रेन परियोजना अब तेजी से आकार ले रही है. महाराष्ट्र के ठाणे और पालघर जिलों के अलग-अलग भौगोलिक इलाकों में मुंबई-अहमदाबाद हाई-स्पीड रेल कॉरिडोर पर बड़े पैमाने पर सिविल निर्माण और सुरंग बनाने का काम आगे बढ़ रहा है. केंद्र सरकार की ओर से देश के रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर को आधुनिक बनाने और हाई-स्पीड रेल तकनीक को बढ़ावा देने की दिशा में इस परियोजना को अहम माना जा रहा है. केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने निर्माण कार्य का वीडियो सोशल मीडिया प्लेटफार्म इंस्टाग्राम पर शेयर किया है. इसमें इस महत्वाकांक्षी परियोजना के बड़े पैमाने पर चल रहे काम की झलक मिलती है. रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने इस वीडियो के माध्यम से निर्माण कार्य से जुड़ी सभी अपडेट को दिखा दिया है.
महाराष्ट्र में ठाणे के शिलफाटा से महाराष्ट्र-गुजरात सीमा पर स्थित जारोली गांव तक 135.45 किलोमीटर लंबे एलिवेटेड सेक्शन पर निर्माण कार्य चल रहा है. इस पूरे हिस्से में करीब 124.027 किलोमीटर हिस्सा वायाडक्ट और पुलों का है. वहीं, ठाणे, विरार और बोइसर में तीन एलिवेटेड स्टेशनों का निर्माण भी किया जा रहा है.
बुलेट ट्रेन कॉरिडोर के महाराष्ट्र सेक्शन में पियर निर्माण का काम 100 किलोमीटर से अधिक हिस्से में पूरा हो चुका है. करीब 74 किलोमीटर के पियर वायाडक्ट गर्डर लगाने के लिए तैयार हैं. निर्माण कार्य को तेजी देने के लिए महाराष्ट्र में फिलहाल 9 कास्टिंग यार्ड, 7 फुल-स्पैन लॉन्चिंग गैन्ट्री और 8 सेगमेंटल लॉन्चिंग गैन्ट्री काम कर रही हैं.
ठाणे में बनने वाले बुलेट ट्रेन स्टेशन को पर्यावरण को ध्यान में रखते हुए डिजाइन किया गया है. स्टेशन का कॉनकोर्स जमीन से करीब 12 मीटर ऊपर बनाया जाएगा. एलिवेटेड स्ट्रक्चर का उद्देश्य इस संवेदनशील क्षेत्र में मैंग्रोव और पर्यावरण पर पड़ने वाले प्रभाव को कम करना है.
इस रेल कॉरिडोर में पहाड़ी इलाकों से गुजरने के लिए बड़े पैमाने पर सुरंग निर्माण भी किया जा रहा है. इस सेक्शन में कुल 7 माउंटेन टनल बनाए जाने की योजना है. इनमें से तीन सुरंगों में ब्रेकथ्रू हासिल किया जा चुका है. अब इन सुरंगों में ड्रेनेज, वॉटरप्रूफिंग और लाइनिंग का काम आगे बढ़ रहा है.
बुलेट ट्रेन कॉरिडोर पर कई महत्वपूर्ण नदियों को पार करने के लिए बड़े पुल बनाए जा रहे हैं. इनमें उल्हास नदी पर 460 मीटर, वैतरणा नदी पर 2.32 किलोमीटर और जगनी नदी पर 510 मीटर लंबाई का पुल शामिल है. इसके अलावा इस सेक्शन में कुल 36 पुल और क्रॉसिंग बनाए जा रहे हैं. इनमें 12 स्टील ब्रिज भी शामिल हैं, जो प्रमुख रेलवे लाइनों, उल्हास नदी, मुंबई-नासिक हाईवे और अन्य महत्वपूर्ण स्थानों को पार करेंगे.
मुंबई-अहमदाबाद हाई-स्पीड रेल परियोजना को भारत में आधुनिक हाई-स्पीड रेल नेटवर्क की दिशा में एक बड़ा कदम माना जा रहा है. ठाणे और पालघर के पहाड़ी, नदी और पर्यावरण की दृष्टि से संवेदनशील इलाकों में एक साथ एलिवेटेड ट्रैक, सुरंगों, पुलों और स्टेशनों का निर्माण इस परियोजना की तकनीकी जटिलता को भी दिखाता है. निर्माण कार्य में तेजी के साथ भारत की पहली बुलेट ट्रेन परियोजना अब जमीन पर तेजी से आकार लेती दिखाई दे रही है.