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अगले हफ्ते भारत को मिलेगी हाइड्रोजन से चलने वाली पहली ट्रेन, मिली मंजूरी; इस रूट पर जल्द दौड़ेगी

ये ट्रेन जिंद सिटी, पांडु पिंडारा, लालित खेड़ा, भाम्बेवा, ईशापुर खेड़ी, बुटाना, खंडराई, गोहाना, रभड़ा, लाठ, मोहाना, हरियाणा और बरवासनी स्टेशनों पर व्यावसायिक ठहराव करेगी.

Written ByGaurav Singh
Published: Jul 10, 2026, 06:10 PM IST|Updated: Jul 10, 2026, 06:10 PM IST
अगले हफ्ते भारत को मिलेगी हाइड्रोजन से चलने वाली पहली ट्रेन, मिली मंजूरी; इस रूट पर जल्द दौड़ेगी
Image Credit: Social media/X/AI Source: ज़ी न्यूज़ डेस्क

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Gaurav Singh

Gaurav Singh

जी न्यूज में सीनियर सब-एडिटर हैं और वर्तमान में बिजनेस व फाइनेंशियल न्यूज कवर करते हैं.  देश की राजनीति से लेकर दुनिया के बनते-बिगड़ते सत्ता समीकरणों और घटनाओं को कवर कर चुके हैं  पढ़ाई-लिखाई की बात करें तो UPTU से इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में ग्रेजुएशन किया है. उत्तर प्रदेश से ताल्लुक रखने वाले गौरव ने अपने करियर की शुरुआत डिजिटल मीडिया से की और पिछले 6 वर्षों से लगातार इस क्षेत्र में सक्रिय हैं. आप गौरव सिंह से Gaurav.Singh@India.Com पर ईमेल के जरिए सीधे जुड़ सकते हैं.

 

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