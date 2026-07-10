/अगले हफ्ते भारत को मिलेगी हाइड्रोजन से चलने वाली पहली ट्रेन, मिली मंजूरी; इस रूट पर जल्द दौड़ेगी

मंत्रालय ने बताया कि हाइड्रोजन फ्यूल सेल तकनीक में हाइड्रोजन के रासायनिक रिएक्शन से बिजली पैदा की जाती है. इस पहल के साथ भारत उन देशों की सूची में शामिल हो जाएगा जो हाइड्रोजन आधारित रेल परिवहन की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं. इनमें जर्मनी, जापान, चीन और अमेरिका जैसे देश शामिल हैं. हरियाणा के जिंद-सोनीपत सेक्शन को इस हाइड्रोजन ट्रेन के संचालन के लिए पायलट रूट के तौर पर चुना गया है. ट्रेनसेट के लिए जिंद में स्वदेशी हाइड्रोजन स्टोरेज और रिफ्यूलिंग सुविधा भी स्थापित की गई है.