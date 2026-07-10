/अगले हफ्ते भारत को मिलेगी हाइड्रोजन से चलने वाली पहली ट्रेन, मिली मंजूरी; इस रूट पर जल्द दौड़ेगी

India's First Daily Hydrogen Powered Train : रेल मंत्रालय ने भारत की पहली डेली हाइड्रोजन से चलने वाली ट्रेन सेवा को मंजूरी दे दी है. ये ट्रेन सेवा हरियाणा के जिंद-सोनीपत रूट के बीच शुरू की जाएगी.
सूत्रों के मुताबिक, ये ट्रेन नंबर 74010/74009 के रूप में संचालित होगी. मई में भारतीय रेलवे ने उत्तरी रेलवे के जिंद-सोनीपत सेक्शन पर 10 कोच वाली हाइड्रोजन फ्यूल सेल आधारित ट्रेनसेट चलाने को मंजूरी दी थी.
ये ट्रेन जिंद सिटी, पांडु पिंडारा, लालित खेड़ा, भाम्बेवा, ईशापुर खेड़ी, बुटाना, खंडराई, गोहाना, रभड़ा, लाठ, मोहाना, हरियाणा और बरवासनी स्टेशनों पर व्यावसायिक ठहराव करेगी. इससे पहले जून महीने में हाइड्रोजन से चलने वाली ट्रेन का दिल्ली और जिंद के बीच ट्रायल रन किया गया था. इस परीक्षण के दौरान ट्रेन की आपातकालीन ब्रेकिंग दूरी और ट्रेन के दोलन (Oscillation) समेत कई महत्वपूर्ण मानकों की जांच की गई थी.
रेल मंत्रालय के अनुसार, ये ट्रेनसेट जल्द ही सेवा शुरू करने के लिए तैयार है. यह ट्रेन 1200 किलोवाट हाइड्रोजन फ्यूल सेल प्रोपल्शन सिस्टम की मदद से अधिकतम 75 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलेगी. इस परियोजना का उद्देश्य रेलवे परिवहन को अधिक स्वच्छ और ऊर्जा-कुशल बनाना है.
मंत्रालय ने बताया कि हाइड्रोजन फ्यूल सेल तकनीक में हाइड्रोजन के रासायनिक रिएक्शन से बिजली पैदा की जाती है. इस पहल के साथ भारत उन देशों की सूची में शामिल हो जाएगा जो हाइड्रोजन आधारित रेल परिवहन की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं. इनमें जर्मनी, जापान, चीन और अमेरिका जैसे देश शामिल हैं. हरियाणा के जिंद-सोनीपत सेक्शन को इस हाइड्रोजन ट्रेन के संचालन के लिए पायलट रूट के तौर पर चुना गया है. ट्रेनसेट के लिए जिंद में स्वदेशी हाइड्रोजन स्टोरेज और रिफ्यूलिंग सुविधा भी स्थापित की गई है.
पेट्रोलियम एंड एक्सप्लोसिव्स सेफ्टी ऑर्गनाइजेशन (PESO) ने इस सुविधा में कंप्रेस्ड हाइड्रोजन गैस के भंडारण और वितरण के लिए जरूरी लाइसेंस जारी कर दिया है. रेल मंत्रालय के अनुसार, रिफ्यूलिंग ऑपरेशन के लिए हाइड्रोजन कंप्रेशन सिस्टम लगाया गया है. इसके साथ तकनीकी सहायता और जरूरी स्पेयर पार्ट्स भी उपलब्ध कराए गए हैं, ताकि ट्रेन का संचालन सुरक्षित और भरोसेमंद तरीके से हो सके. इसके अलावा एक स्टैंडबाय कंप्रेसर यूनिट की व्यवस्था भी की जा रही है.
मंत्रालय ने बताया कि हाइड्रोजन उत्पादन, भंडारण और वितरण केंद्र पर हाइड्रोजन लीक डिटेक्टर और फ्लेम डिटेक्टर जैसे सुरक्षा सेंसर लगाए गए हैं. इनकी नियमित जांच और सफाई की जाएगी ताकि सुरक्षित संचालन सुनिश्चित किया जा सके. भारतीय रेलवे ने हाइड्रोजन ट्रेनसेट और हाइड्रोजन प्लांट के लिए आरडीएसओ (RDSO) द्वारा अनुमोदित ऑपरेशन और मेंटेनेंस मैनुअल भी तैयार किए हैं. इसके अलावा सुरक्षा प्रावधान, ऑडिट और शकूरबस्ती स्थित मेंटेनेंस सुविधा के लिए मानक संचालन प्रक्रियाएं भी लागू की गई हैं.