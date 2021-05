आ गया देश का पहला Automatic Hybrid Tractor, 50 पर्सेंट ईंधन की होगी बचत, फीचर्स उड़ा देंगे होश

नई दिल्ली: Hybrid Tractor launched: भारत के खेतों में अब इको फ्रैंडली ट्रैक्टर दौड़ेंगे. Proxecto ने भारत का पहला हाइब्रिड ट्रैक्टर लॉन्च कर दिया है. ये ट्रैक्टर पूरी तरह ऑटोमैटिक है जिसमें बैटरी भी नहीं होगी. करीब 2 दर्जन फीचर्स से लैस इस ट्रैक्टर जैसा दूसरा कोई ट्रैक्टर अभी इंडस्ट्री में नहीं है. नवंबर 2019 में इस HAV tractor को एक एग्रीटेक इवेंट में पहली बार दुनिया के सामने पेश किया गया था. जर्मनी में इस इवेंट का आयोजन हुआ था, तभी से इस ट्रैक्टर के लॉन्च होने का इंतजार किया जा रहा था.

The only tractor in India with Fully Automatic - AWED (All Wheel Electric Drive) Technology with No Clutch, No Gear and simple three mode operations - Forward – Neutral – Reverse, to ease out the human effort of our farmers.

