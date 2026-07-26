भारत की पहली हाइड्रोजन ट्रेन का कमाल! बचाया 3,200 लीटर डीजल, 1200 किमी का सफर किया तय

India's First Hydrogen Train : भारत की पहली हाइड्रोजन ईंधन से चलने वाली ट्रेन ने 17 जुलाई को शुरू होने के बाद से अब तक 1,200 किलोमीटर से अधिक की दूरी तय कर ली है. भारतीय रेलवे के अनुसार, हरियाणा के जींद और सोनीपत के बीच ट्रायल संचालन के दौरान इस परियोजना से अब तक 3,200 लीटर से अधिक डीजल की बचत हो चुकी है.
इस दौरान करीब 3,200 लीटर डीजल की बचत हुई, जबकि ट्रेन से केवल पानी की भाप निकली. यही वजह है कि इसे रेल परिवहन का सबसे स्वच्छ विकल्प माना जा रहा है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने केंद्र सरकार की आत्मनिर्भर भारत पहल के तहत जींद से देश की पहली हाइड्रोजन ट्रेन को हरी झंडी दिखाई थी.
रेल मंत्रालय के अनुसार, पारंपरिक डीजल इंजन के विपरीत यह ट्रेन हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बीच होने वाली रासायनिक प्रक्रिया के जरिए फ्यूल सेल में बिजली पैदा करती है. इसी बिजली से ट्रेन के मोटर चलते हैं और इस पूरी प्रक्रिया में केवल पानी की भाप निकलती है. इसमें न तो धुआं निकलता है और न ही टेलपाइप से कार्बन उत्सर्जन होता है. यही कारण है कि इसे वर्तमान समय की सबसे स्वच्छ रेल प्रणालियों में से एक माना जा रहा है.
रेल मंत्रालय के मुताबिक, इस हाइड्रोजन ट्रेन को पूरी तरह भारतीय रेलवे ने स्वदेशी तकनीक से विकसित किया है. इस ट्रेन में 10 यात्री कोच और दो हाइड्रोजन ड्राइविंग पावर कार हैं, जो मिलकर 2,400 किलोवाट की शक्ति उत्पन्न करती हैं. इसकी प्रोपल्शन प्रणाली को लिथियम आयरन फॉस्फेट बैटरियों और हाइड्रोजन सिलेंडरों का भी समर्थन प्राप्त है. रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने इस परियोजना को ऐतिहासिक उपलब्धि बताते हुए कहा कि इसका प्रोपल्शन सिस्टम और इससे जुड़ी तकनीक भारत में ही विकसित की गई है.
इस परियोजना के तहत जींद में भारतीय रेलवे का पहला समर्पित हाइड्रोजन स्टोरेज और रिफ्यूलिंग केंद्र भी स्थापित किया गया है. रेल मंत्रालय के अनुसार, यहां ग्रीन हाइड्रोजन को 500 बार तक के दबाव पर संग्रहित किया जाता है और 350 बार के दबाव पर ट्रेन में भरा जाता है. इस केंद्र में लगभग 3,000 किलोग्राम हाइड्रोजन संग्रहित करने की क्षमता है, जिससे नियमित ट्रेन संचालन संभव हो सकेगा.
रेल मंत्रालय के अनुसार, ट्रेन में सुरक्षा के लिए कई आधुनिक प्रणालियां लगाई गई हैं, जिनमें शामिल हैं-
स्वतंत्र हाइड्रोजन लीक डिटेक्शन सिस्टम
हीट, फ्लेम और स्मोक सेंसर
ऑटोमैटिक इमरजेंसी शट-ऑफ सिस्टम
लगातार वेंटिलेशन की व्यवस्था
अंतरराष्ट्रीय सुरक्षा मानकों का पालन
संचालन से पहले सभी अनिवार्य तकनीकी परीक्षण
मंत्रालय का कहना है कि इन सभी सुरक्षा उपायों का उद्देश्य भारतीय परिस्थितियों में हाइड्रोजन ट्रेनों का सुरक्षित संचालन सुनिश्चित करना है.
जींद और सोनीपत के बीच सफल परीक्षण के बाद भारतीय रेलवे अब दिल्ली रूट पर भी इस हाइड्रोजन ट्रेन का ट्रायल शुरू करने की तैयारी कर रहा है. रेल मंत्रालय के अनुसार, इस परियोजना का उद्देश्य देश में स्वदेशी हाइड्रोजन रेल इकोसिस्टम विकसित करना और भारत को जीरो-एमिशन रेल परिवहन की दिशा में आगे बढ़ाना है. अधिकारियों का कहना है कि यह पहल भविष्य में पूरे देश में हाइड्रोजन से चलने वाली ट्रेनों के व्यापक संचालन की मजबूत नींव साबित हो सकती है.