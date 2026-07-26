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भारत की पहली हाइड्रोजन ट्रेन का कमाल! बचाया 3,200 लीटर डीजल, 1200 किमी का सफर किया तय

भारतीय रेलवे के अनुसार, हरियाणा के जींद और सोनीपत के बीच ट्रायल संचालन के दौरान इस परियोजना से अब तक 3,200 लीटर से अधिक डीजल की बचत हो चुकी है.

Written ByGaurav Singh
Published: Jul 26, 2026, 10:19 PM IST|Updated: Jul 26, 2026, 10:30 PM IST
भारत की पहली हाइड्रोजन ट्रेन का कमाल! बचाया 3,200 लीटर डीजल, 1200 किमी का सफर किया तय
Image Credit: Social media/X

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Gaurav Singh

Gaurav Singh

जी न्यूज में सीनियर सब-एडिटर हैं और वर्तमान में बिजनेस व फाइनेंशियल न्यूज कवर करते हैं.  देश की राजनीति से लेकर दुनिया के बनते-बिगड़ते सत्ता समीकरणों और घटनाओं को कवर कर चुके हैं  पढ़ाई-लिखाई की बात करें तो UPTU से इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में ग्रेजुएशन किया है. उत्तर प्रदेश से ताल्लुक रखने वाले गौरव ने अपने करियर की शुरुआत डिजिटल मीडिया से की और पिछले 6 वर्षों से लगातार इस क्षेत्र में सक्रिय हैं. आप गौरव सिंह से Gaurav.Singh@India.Com पर ईमेल के जरिए सीधे जुड़ सकते हैं.

 

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