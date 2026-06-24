/स्वर्णगिरि से निकलेगा ‘सोना’, आंध्र प्रदेश में बना नया इतिहास; भारत की पहली निजी गोल्ड माइन ने शुरू किया प्रोडक्शन

खदान में मई महीने से ट्रायल उत्पादन शुरू हो चुका है, जबकि वाणिज्यिक उत्पादन अब आधिकारिक उद्घाटन के बाद शुरू किया जाएगा. वित्त वर्ष 2026-27 में इस खदान से लगभग 400 किलोग्राम सोना उत्पादन का अनुमान है, जिसे आने वाले वर्षों में बढ़ाकर लगभग एक टन सालाना तक पहुंचाने का लक्ष्य है. विस्तार योजना के तहत मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू एक दूसरी प्रोसेसिंग यूनिट की आधारशिला भी रखेंगे. इसके बाद परियोजना की कुल उत्पादन क्षमता बढ़कर लगभग दो टन सालाना तक पहुंच सकती है. इस परियोजना के लिए हरि नीवा सुजलास्रवणथी योजना से लगभग 0.021 टीएमसी पानी 18 किलोमीटर लंबी पाइपलाइन के जरिए लिया जाएगा. संचालन शुरू होने से पहले सभी ट्रायल रन पूरे कर लिए गए हैं.