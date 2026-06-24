/स्वर्णगिरि से निकलेगा ‘सोना’, आंध्र प्रदेश में बना नया इतिहास; भारत की पहली निजी गोल्ड माइन ने शुरू किया प्रोडक्शन

India's First Private Gold Mine : आंध्र प्रदेश में बुधवार को इतिहास रच दिया गया है. कर्नूल जिले के तुग्गली मंडल स्थित स्वर्णगिरि (पहले जिसे जोन्नागिरी के नाम से जाना जाता था) में भारत की पहली प्राइवेट सोने की खदान का शुभारंभ हो गया है. मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू ने इस खदान के कमर्शियल संचालन का उद्घाटन किया. ये देश के खनन क्षेत्र के लिए एक बड़ा मील का पत्थर माना जा रहा है.
उद्घाटन से पहले आंध्र प्रदेश कैबिनेट ने जॉननगिरी गांव का नाम बदलकर 'स्वर्णगिरि' रखने को मंजूरी दी. इससे इस क्षेत्र की बढ़ती पहचान एक प्रमुख गोल्ड माइनिंग हब के रूप में और मजबूत हो गई है. ये परियोजना जियोमायसोरे सर्विसेज इंडिया प्राइवेट लिमिटेड (GMSI) द्वारा संचालित की जा रही है और इसे स्वतंत्रता के बाद भारत की एकमात्र चालू निजी प्राथमिक सोने की खदान बताया जा रहा है. लगभग 405 करोड़ रुपये के निवेश से विकसित ये परियोजना 598 हेक्टेयर क्षेत्र में फैली हुई है.
स्वर्णगिरि गोल्ड प्रोजेक्ट से लगभग 700 लोगों को रोजगार मिलने की उम्मीद है, जिनमें से करीब 80 प्रतिशत स्थानीय समुदायों से होंगे. इसके अलावा, ये परियोजना रॉयल्टी और अन्य वैधानिक भुगतानों के माध्यम से राज्य सरकार के लिए महत्वपूर्ण राजस्व भी उत्पन्न करेगी. अधिकारियों के मुताबिक, अगर उत्पादन 400 किलोग्राम तक रहता है तो राज्य को लगभग 57 करोड़ रुपये सालाना राजस्व मिलेगा, जबकि 900 किलोग्राम उत्पादन होने पर ये आय बढ़कर करीब 144 करोड़ रुपये तक पहुंच सकती है.
खदान में मई महीने से ट्रायल उत्पादन शुरू हो चुका है, जबकि वाणिज्यिक उत्पादन अब आधिकारिक उद्घाटन के बाद शुरू किया जाएगा. वित्त वर्ष 2026-27 में इस खदान से लगभग 400 किलोग्राम सोना उत्पादन का अनुमान है, जिसे आने वाले वर्षों में बढ़ाकर लगभग एक टन सालाना तक पहुंचाने का लक्ष्य है. विस्तार योजना के तहत मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू एक दूसरी प्रोसेसिंग यूनिट की आधारशिला भी रखेंगे. इसके बाद परियोजना की कुल उत्पादन क्षमता बढ़कर लगभग दो टन सालाना तक पहुंच सकती है. इस परियोजना के लिए हरि नीवा सुजलास्रवणथी योजना से लगभग 0.021 टीएमसी पानी 18 किलोमीटर लंबी पाइपलाइन के जरिए लिया जाएगा. संचालन शुरू होने से पहले सभी ट्रायल रन पूरे कर लिए गए हैं.
डेक्कन गोल्ड माइन्स लिमिटेड के मैनेजिंग डायरेक्टर मोदली हनुम प्रसाद के अनुसार, ये परियोजना भारत में निजी क्षेत्र की भागीदारी के जरिए आधुनिक और टिकाऊ खनन तकनीकों की क्षमता को दर्शाती है. उन्होंने कहा कि आंध्र प्रदेश में सोने के बड़े भंडार मौजूद हैं और ये परियोजना न केवल निवेश आकर्षित करेगी बल्कि रोजगार बढ़ाने और वैज्ञानिक खनन को भी बढ़ावा देगी.
राज्य में अन्य संभावित सोना-समृद्ध क्षेत्रों की भी पहचान की जा रही है. प्रमुख सचिव (खान और भूविज्ञान) मुकेश कुमार मीना के मुताबिक, चिकुरगुंटा-बिसानाथम ब्लॉक में 2.2 मिलियन टन से अधिक अयस्क संसाधन पाए गए हैं, इसमें औसतन 5.64 ग्राम प्रति टन सोने की मात्रा है. इस ब्लॉक की नीलामी यूनिफाइड माइनिंग पोर्टल के जरिए की जा रही है.