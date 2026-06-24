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स्वर्णगिरि से निकलेगा ‘सोना’, आंध्र प्रदेश में बना नया इतिहास; भारत की पहली निजी गोल्ड माइन ने शुरू किया प्रोडक्शन

मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू ने इस खदान के कमर्शियल संचालन का उद्घाटन किया. ये देश के खनन क्षेत्र के लिए एक बड़ा मील का पत्थर माना जा रहा है.

Written ByGaurav Singh
Published: Jun 24, 2026, 04:43 PM IST|Updated: Jun 24, 2026, 04:53 PM IST
स्वर्णगिरि से निकलेगा ‘सोना’, आंध्र प्रदेश में बना नया इतिहास; भारत की पहली निजी गोल्ड माइन ने शुरू किया प्रोडक्शन
Image Credit: X/Social MediaSource: ज़ी न्यूज़ डेस्क

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Gaurav Singh

Gaurav Singh

जी न्यूज में सीनियर सब-एडिटर हैं और वर्तमान में बिजनेस व फाइनेंशियल न्यूज कवर करते हैं.  देश की राजनीति से लेकर दुनिया के बनते-बिगड़ते सत्ता समीकरणों और घटनाओं को कवर कर चुके हैं  पढ़ाई-लिखाई की बात करें तो UPTU से इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में ग्रेजुएशन किया है. उत्तर प्रदेश से ताल्लुक रखने वाले गौरव ने अपने करियर की शुरुआत डिजिटल मीडिया से की और पिछले 6 वर्षों से लगातार इस क्षेत्र में सक्रिय हैं. आप गौरव सिंह से Gaurav.Singh@India.Com पर ईमेल के जरिए सीधे जुड़ सकते हैं.

 

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