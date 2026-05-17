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नई दिल्ली स्टेशन से शिफ्ट होगी देश की पहली शताब्दी एक्सप्रेस? रेलवे बना रहा बड़ा प्लान

अब इस ट्रेन को नई दिल्ली रेलवे स्टेशन से हटाकर किसी दूसरे स्टेशन से चलाने की तैयारी की जा रही है. रेलवे से जुड़े सूत्रों के अनुसार, भोपाल शताब्दी को हजरत निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन से चलाने की योजना पर विचार किया जा रहा है.

Written By  Gaurav Singh|Last Updated: May 17, 2026, 04:29 PM IST
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Source : X/social media
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इंडियन रेलवे की प्रतिष्ठित ट्रेनों में शामिल शताब्दी एक्सप्रेस लंबे समय तक देश की सबसे तेज ट्रेनों में गिनी जाती रही है. वंदे भारत एक्सप्रेस के आने से पहले शताब्दी एक्सप्रेस ही भारतीय रेलवे की प्रीमियम और हाई-स्पीड ट्रेन मानी जाती थी. देश की पहली शताब्दी एक्सप्रेस नई दिल्ली से ग्वालियर के बीच शुरू की गई थी. इसे बाद में झांसी तक बढ़ाया गया. फिलहाल, ये ट्रेन नई दिल्ली और रानी कमलापति रेलवे स्टेशन के बीच संचालित होती है.

अब इस ट्रेन को नई दिल्ली रेलवे स्टेशन से हटाकर किसी दूसरे स्टेशन से चलाने की तैयारी की जा रही है. रेलवे से जुड़े सूत्रों के अनुसार, भोपाल शताब्दी को हजरत निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन से चलाने की योजना पर विचार किया जा रहा है.

30 ट्रेनों को शिफ्ट करने की तैयारी

सूत्रों के मुताबिक सिर्फ भोपाल शताब्दी ही नहीं, बल्कि नई दिल्ली रेलवे स्टेशन से संचालित होने वाली करीब 30 ट्रेनों को दिल्ली के अलग-अलग स्टेशनों पर शिफ्ट किया जा सकता है. इनमें शताब्दी, हमसफर और कई मेल-एक्सप्रेस ट्रेनें शामिल हैं. इन ट्रेनों का संचालन नई दिल्ली स्टेशन की जगह दूसरे टर्मिनलों से किया जाएगा.

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क्यों लिया जा रहा है फैसला?

दरअसल, नई दिल्ली रेलवे स्टेशन के बड़े रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट पर काम शुरू हो चुका है. यह परियोजना रेल लैंड डेवलपमेंट अथॉरिटी (RLDA) के तहत चल रही है. प्लेटफॉर्म नंबर-1 की ओर पुराने ढांचे को हटाकर आधुनिक स्टेशन बिल्डिंग तैयार की जाएगी. यह पूरा काम अगले करीब चार वर्षों तक चल सकता है.

रेलवे अधिकारियों का कहना है कि निर्माण कार्य के दौरान स्टेशन पर भारी भीड़ और यात्रियों को असुविधा होने की आशंका है. इसी वजह से ज्यादा यात्री संख्या वाली महत्वपूर्ण ट्रेनों को अस्थायी रूप से दूसरे स्टेशनों पर शिफ्ट करने की योजना बनाई गई है. कुछ ट्रेनों को पहले ही बदला जा चुका है और अब अगले चरण में करीब 30 ट्रेनों को स्थानांतरित किया जा सकता है. हालांकि, इसकी आधिकारिक तारीख अभी तय नहीं हुई है.

किन स्टेशनों पर जाएंगी ट्रेनें?

रेलवे की योजना के मुताबिक नई दिल्ली स्टेशन से चलने वाली ट्रेनों को आनंद विहार टर्मिनल, दिल्ली सफदरजंग रेलवे स्टेशन, शकूर बस्ती रेलवे स्टेशन और हजरत निजामुद्दीन स्टेशन पर शिफ्ट किया जा सकता है. अधिकारियों का कहना है कि ट्रेन जिस दिशा में जाती है, उसी हिसाब से उसे सुविधाजनक स्टेशन पर स्थानांतरित किया जाएगा.

कौन सी ट्रेन कहां से चल सकती है?

योजना के तहत भोपाल शताब्दी एक्सप्रेस के अलावा ताज एक्सप्रेस और डॉ. अंबेडकर नगर सुपरफास्ट एक्सप्रेस को भी हजरत निजामुद्दीन स्टेशन से चलाने पर विचार किया जा रहा है. वहीं, नई दिल्ली से हावड़ा जाने वाली पूर्वा एक्सप्रेस, बरौनी और सहरसा रूट की वैशाली एक्सप्रेस और बनारस जाने वाली कुछ ट्रेनों को शकूर बस्ती स्टेशन पर शिफ्ट किया जा सकता है. इसके अलावा बरौनी और दरभंगा के लिए चलने वाली कुछ स्पेशल ट्रेनों को दिल्ली सफदरजंग स्टेशन से संचालित करने की योजना बताई जा रही है.

आनंद विहार से चल सकती हैं ये ट्रेनें

सूत्रों के अनुसार देहरादून शताब्दी एक्सप्रेस, काठगोदाम शताब्दी एक्सप्रेस और प्रयागराज हमसफर एक्सप्रेस को आनंद विहार टर्मिनल से संचालित किया जा सकता है. ये ट्रेनें काफी लोकप्रिय मानी जाती हैं और रोजाना बड़ी संख्या में यात्री इनमें सफर करते हैं.

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Gaurav Singh

जी न्यूज में सीनियर सब-एडिटर हैं और वर्तमान में बिजनेस व फाइनेंशियल न्यूज कवर करते हैं.  देश की राजनीति से लेकर दुनिया के बनते-बिगड़ते सत्ता समीकरणों और घटनाओं को कवर कर चुके हैं  पढ़ाई-लिखाई की बा...और पढ़ें

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