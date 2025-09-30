Advertisement
trendingNow12942490
Hindi Newsबिजनेस

Fiscal Deficit Data: सरकार ने जारी किये आंकड़े, वित्तीय घाटा बढ़कर ₹5.98 लाख करोड़ हुआ

अप्रैल-अक्टूबर के दौरान देश का वित्तीय घाटा (Fiscal Deficit) बढ़कर 5.98 लाख करोड़ रुपये हो गया है, जो कुल बजटीय लक्ष्य का 38% है.

Written By  Gaurav Singh|Last Updated: Sep 30, 2025, 05:06 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Fiscal Deficit Data: सरकार ने जारी किये आंकड़े, वित्तीय घाटा बढ़कर ₹5.98 लाख करोड़ हुआ

Fiscal Deficit Data: आर्थिक मोर्चे पर देश के लिए थोड़ी परेशानी बढ़ाने वाली खबर है. अप्रैल-अक्टूबर के दौरान देश का वित्तीय घाटा (Fiscal Deficit) बढ़कर 5.98 लाख करोड़ रुपये हो गया है, जो कुल बजटीय लक्ष्य का 38% है.

कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स (Controller General of Accounts) ने इसके आंकड़े जारी किए.  कंट्रोलर जनरल ऑफ एकाउंट्स के मुताबिक अप्रैल से अगस्त तक भारत का खर्चा इतना बढ़ गया है कि ये 5.98 लाख करोड़ रुपये को पार कर गया है. यानी साल 2026 के लिए तय किए गए कुल घाटे का अब तक 38% इस्तेमाल हो गया है। पिछले साल इसी समय ये सिर्फ 27% था. मतलब इस साल ज्यादा खर्चा हो गया है.

सरकार का खर्च 18.8 लाख करोड़ रुपये पहुंचा

Add Zee News as a Preferred Source

सरकार का कुल खर्च इस साल अप्रैल–अगस्त में 18.8 लाख करोड़ रुपये पहुंच गया, जबकि पिछले साल यह 16.5 लाख करोड़ रुपये था. खासकर पूंजी व्यय, यानी सड़क, पुल और अन्य इंफ्रास्ट्रक्चर पर खर्च, तेजी से बढ़कर 4.3 लाख करोड़ रुपये हो गया, जो पिछले साल 3 लाख करोड़ रुपये था.

About the Author
author img
Gaurav Singh

ज़ी न्यूज़ में सीनियर सब-एडिटर हैं और वर्तमान में बिजनेस व फाइनेंशियल न्यूज कवर करते हैं. उत्तर प्रदेश से ताल्लुक रखने वाले गौरव ने अपने करियर की शुरुआत डिजिटल मीडिया से की और पिछले 6 वर्षों से लगा...और पढ़ें

TAGS

India's fiscal deficit

Trending news

'जल्द सच सामने आएगा...', करूर भगदड़ के 72 घंटे बाद सामने आए विजय, 41 मौतों पर बोले
TVK
'जल्द सच सामने आएगा...', करूर भगदड़ के 72 घंटे बाद सामने आए विजय, 41 मौतों पर बोले
भविष्य की जंग में ड्रोन-AI तय करेंगे जीत-हार! एयर मार्शल ने दी चेतावनी, लेकिन...
Indian Air Force
भविष्य की जंग में ड्रोन-AI तय करेंगे जीत-हार! एयर मार्शल ने दी चेतावनी, लेकिन...
'परमाणु हमले की आशंका...', CDS जनरल चौहान को क्या दिखा ऐसा कि देनी पड़ गई वॉर्निंग?
nuclear attack
'परमाणु हमले की आशंका...', CDS जनरल चौहान को क्या दिखा ऐसा कि देनी पड़ गई वॉर्निंग?
ऑपरेशन सिंदूर से दुनिया को हमने दिखा दिया, मिलकर लड़ेंगे तो जीत पक्की है: राजनाथ
operation sindoor
ऑपरेशन सिंदूर से दुनिया को हमने दिखा दिया, मिलकर लड़ेंगे तो जीत पक्की है: राजनाथ
जम्‍मू-कश्मीर में सीजन की पहली बर्फबारी की हुई भविष्यवाणी, जानें IMD ने क्या दी डेट?
IMD
जम्‍मू-कश्मीर में सीजन की पहली बर्फबारी की हुई भविष्यवाणी, जानें IMD ने क्या दी डेट?
कम्युनिस्ट मुक्त भारत होगा? नक्सलियों के सपोर्ट में डी. राजा की सरकार से बड़ी डिमांड
Anti Naxal Operation
कम्युनिस्ट मुक्त भारत होगा? नक्सलियों के सपोर्ट में डी. राजा की सरकार से बड़ी डिमांड
कश्मीर में आतंकियों की खैर नहीं! NIA ने हिजबुल आतंकवादी की संपत्ति की कुर्क
NIA
कश्मीर में आतंकियों की खैर नहीं! NIA ने हिजबुल आतंकवादी की संपत्ति की कुर्क
विजयदशमी के दिन RSS के पूरे हो रहे 100 साल, कल संघ के कार्यक्रम में शामिल होंगे पीएम
RSS completes 100 years
विजयदशमी के दिन RSS के पूरे हो रहे 100 साल, कल संघ के कार्यक्रम में शामिल होंगे पीएम
'अमेरिका ने कहा था PAK पर हमला मत करना', पी चिदंबरम का मुंबई हमले पर बड़ा कुबूलनामा
P Chidambaram
'अमेरिका ने कहा था PAK पर हमला मत करना', पी चिदंबरम का मुंबई हमले पर बड़ा कुबूलनामा
करूर भगदड़ में 2 की गिरफ्तारी, पहले मथियाझागन अब पावुनराज अरेस्ट
Tamil Nadu Stampede
करूर भगदड़ में 2 की गिरफ्तारी, पहले मथियाझागन अब पावुनराज अरेस्ट
;