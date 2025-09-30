Fiscal Deficit Data: सरकार ने जारी किये आंकड़े, वित्तीय घाटा बढ़कर ₹5.98 लाख करोड़ हुआ

अप्रैल-अक्टूबर के दौरान देश का वित्तीय घाटा (Fiscal Deficit) बढ़कर 5.98 लाख करोड़ रुपये हो गया है, जो कुल बजटीय लक्ष्य का 38% है.
Fiscal Deficit Data: आर्थिक मोर्चे पर देश के लिए थोड़ी परेशानी बढ़ाने वाली खबर है. अप्रैल-अक्टूबर के दौरान देश का वित्तीय घाटा (Fiscal Deficit) बढ़कर 5.98 लाख करोड़ रुपये हो गया है, जो कुल बजटीय लक्ष्य का 38% है.
कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स (Controller General of Accounts) ने इसके आंकड़े जारी किए. कंट्रोलर जनरल ऑफ एकाउंट्स के मुताबिक अप्रैल से अगस्त तक भारत का खर्चा इतना बढ़ गया है कि ये 5.98 लाख करोड़ रुपये को पार कर गया है. यानी साल 2026 के लिए तय किए गए कुल घाटे का अब तक 38% इस्तेमाल हो गया है। पिछले साल इसी समय ये सिर्फ 27% था. मतलब इस साल ज्यादा खर्चा हो गया है.
सरकार का खर्च 18.8 लाख करोड़ रुपये पहुंचा
सरकार का कुल खर्च इस साल अप्रैल–अगस्त में 18.8 लाख करोड़ रुपये पहुंच गया, जबकि पिछले साल यह 16.5 लाख करोड़ रुपये था. खासकर पूंजी व्यय, यानी सड़क, पुल और अन्य इंफ्रास्ट्रक्चर पर खर्च, तेजी से बढ़कर 4.3 लाख करोड़ रुपये हो गया, जो पिछले साल 3 लाख करोड़ रुपये था.