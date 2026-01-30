बजट से पहले देश के खजाने में तगड़ा इजाफा! आर्थिक मोर्चे पर बड़ी खबर, फॉरेक्स रिजर्व $8 बिलियन बढ़कर $709.41 बिलियन हुआ

Advertisement
भारत के फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व में काफी बढ़ोतरी हुई और 23 जनवरी 2026 को खत्म हुए हफ्ते में यह $709.41 बिलियन तक पहुंच गया है. ये पिछले सप्ताह के मुकाबले $8 बिलियन की बढ़ोतरी है.

Jan 30, 2026
India’s forex reserves up : बजट से पहले आर्थिक मोर्चे पर बड़ी खुशखबरी मिली है. रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के डेटा के मुताबिक, 23 जनवरी 2026 को खत्म हुए सप्ताह में भारत का विदेशी मुद्रा भंडार बढ़कर $709.41 बिलियन हो गया है. ये पिछले हफ्ते के मुकाबले $8 बिलियन की बढ़ोतरी है. पिछले दो हफ़्तों में फॉरेक्स रिजर्व में तेजी से बढ़ोतरी हुई है. क्योंकि सेंट्रल बैंक ने घरेलू मार्केट में रुपये की लिक्विडिटी बढ़ाने के लिए फॉरेक्स स्वैप किए और उसके गोल्ड होल्डिंग्स की वैल्यू भी बढ़ी है. सेंट्रल बैंक के गोल्ड होल्डिंग्स की वैल्यू अब $123 बिलियन हो गई है. ये इस सप्ताह $5.6 बिलियन बढ़ गई है.

रुपये में हो रहा है लगातार उतार-चढ़ाव 

सेंट्रल बैंक रुपये को बचाने के लिए डॉलर बेचकर एक्टिव रूप से दखल दे रहा है. ये रिकॉर्ड निचले स्तर पर ट्रेड कर रहा है. हालांकि, डॉलर की बिक्री का असर सोने जैसी एसेट्स की बढ़ती कीमत और लंबे समय के फॉरेक्स स्वैप के कारण कम हो गया है. RBI फॉरेन एक्सचेंज मार्केट में होने वाले बदलावों पर करीब से नजर रखता है और जरूरी होने पर हालात को सामान्य बनाए रखने के लिए दखल देता है. ऐसे कदम रुपये में बहुत अधिक उतार-चढ़ाव को सीमित करने के लिए उठाए जाते हैं.

RBI के डेटा के मुताबिक, 23 जनवरी को खत्म हुए सप्ताह में फॉरेन करेंसी एसेट्स (FCA) की वैल्यू $2.367 बिलियन बढ़कर $562.885 बिलियन हो गई है. रिजर्व में रखे सोने की वैल्यू $5.635 बिलियन बढ़कर $123.088 बिलियन हो गई है. स्पेशल ड्रॉइंग राइट्स (SDRs) की वैल्यू $33 मिलियन बढ़कर $18.737 बिलियन हो गई. सेंट्रल बैंक के डेटा के मुताबिक, IMF के साथ रिजर्व पोजीशन $18 मिलियन बढ़कर $4.703 बिलियन हो गई है.

ये भी पढ़ें : कब लागू होगी नई वेज ल‍िम‍िट!नौकरीपेशा की बल्‍ले-बल्‍ले, इन हैंड क‍ितनी कम होगी सैलरी

क्या हुआ था पिछले सप्ताह

पिछले सप्ताह विदेशी मुद्रा भंडार $14.167 बिलियन बढ़कर $701.360 बिलियन हो गया था. इस बीच, इकोनॉमिक सर्वे 2025-26 के मुताबिक, भारत दुनिया में रेमिटेंस पाने वाला सबसे बड़ा देश बना हुआ है. FY25 में इनफ्लो $135.4 बिलियन तक पहुंच गया, वैश्विक वित्तीय स्थितियों में सख्ती के बावजूद भारत ने लगातार बड़ा सकल निवेश आकर्षित किया है. ये FY25 में GDP का 18.5 प्रतिशत रहा है.

ये भी पढ़ें : TAX नहीं बजट में होगा टैरिफ का इलाज! लाल पिटारे से निकलेगा 'स्वदेशी हथियार'

जीडीपी ग्रोथ 6.8%-7.2% रहने का अनुमान 

बजट 2026 से पहले इकोनॉमिक सर्वे पेश किया गया है. सर्वे में ये बताया गया कि वित्त वर्ष 2026-2027 में जीडीपी ग्रोथ 6.8% से 7.2% रहने का अनुमान है. आर्थिक सर्वे में भी इस बात का जिक्र किया गया है कि वैश्विक उतार-चढ़ाव के बीच स्वदेशी नीति भारत के ग्रोथ के लिए जरूरी है. जानकार भी इस पर जोर दे रहे हैं. मार्केट एक्सपर्ट्स की माने तो इस बार बजट में फोकस टैक्स पर नहीं बल्कि टैरिफ के असर को कम करने पर होगा. 

1 फरवरी 2026 को पेश होगा देश का बजट 

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 1 फरवरी 2026 को देश का आम बजट पेश करने जा रही हैं. ये उनकी तरफ से पेश क‍िया जाने वाला लगातार नौंवा बजट होगा. हर बार की तरह इस बार के बजट से क‍िसानों से लेकर सैलरीड क्‍लास तक को बड़ी उम्‍मीदें हैं. 

