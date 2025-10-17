देश का खजाना हुआ खाली! विदेशी मुद्रा भंडार में आई बड़ी गिरावट, गोल्ड रिजर्व पहली बार 100 अरब डॉलर के पार

India's foreign exchange reserves: दिवाली से पहले पहले आर्थिक मोर्चे पर बुरी खबर मिली है. देश के फॉरे​क्स रिजर्व से गिरावट देखने को मिली है. भारत का विदेशी मुद्रा भंडार (India's foreign exchange reserves) गिरकर 697.78 बिलियन डॉलर रह गया है. भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) के आंकड़ों के मुताबिक, 10 अक्टूबर को समाप्त सप्ताह की तुलना में विदेशी मुद्रा भंडार में 2.18 बिलियन डॉलर की गिरावट आई है. 3 अक्टूबर को ये 699.96 बिलियन डॉलर था. देश के विदेशी मुद्रा भंडार में ये गिरावट एक सप्ताह की बढ़त के बाद आई है. हालांकि, RBI ने कहा कि सप्ताह के दौरान गोल्ड रिजर्व 3.595 अरब डॉलर बढ़कर 102.365 अरब डॉलर हो गया है.

हालांकि, पिछले कुछ हफ्तों में रिजर्व लगातार बढ़ रहा था. पिछले महीने 5 सितंबर को समाप्त सप्ताह में ये 4.03 बिलियन डॉलर बढ़कर 698 बिलियन डॉलर के आंकड़े को पार कर गया था, जबकि इससे पहले के सप्ताह में यह 3.51 बिलियन डॉलर बढ़ा था.

गोल्ड रिजर्व पहली बार बढ़कर 100 अरब डॉलर के पार

भारत का गोल्ड रिजर्व पहली बार बढ़कर 100 अरब डॉलर के पार निकल गया है. RBI के मुताबिक, 10 अक्टूबर को समाप्त हुए हफ्ते में देश का गोल्ड रिजर्व 3.595 अरब डॉलर बढ़कर 102.365 अरब डॉलर हो गया है. बीते एक दशक में देश के विदेशी मुद्रा भंडार में गोल्ड की हिस्सेदारी दोगुनी हो गई है, जो कि पहले 7 प्रतिशत थी. वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल के डेटा के मुताबिक, केंद्रीय बैंक ने 2025 के पहले नौ महीनों में से केवल चार महीनों में ही सोना खरीदा, जबकि 2024 में लगभग हर महीने में इसमें बढ़ोतरी देखी गई थी. जनवरी से सितंबर तक कुल खरीद केवल 4 टन रही, जो एक साल पहले इसी अवधि में हुई 50 टन की तुलना में काफी कम है.

एक दशक में सोने की कीमतें 250 प्रतिशत से अधिक बढ़ी

वैश्विक अस्थिरता के कारण सोने की कीमतों में बीते एक साल में जोरदार तेजी देखने को मिली है. पिछली दीपावली से गोल्ड की कीमतों में 65 प्रतिशत से अधिक की तेजी देखने को मिली. पिछले दो वर्षों में सोने ने 117 प्रतिशत और बीते पांच वर्षों में 158 प्रतिशत का रिटर्न दिया है. वहीं, पिछले एक दशक में सोने की कीमतें 250 प्रतिशत से अधिक बढ़ चुकी हैं.

सितंबर 2024 में बनाया था रिकॉर्ड

बता दें , सितंबर 2024 में भंडार 705 अरब डॉलर के रिकॉर्ड उच्च स्तर पर पहुंच गया था.

फॉरेक्स करेंसी असेट्स में गिरावट

RBI के आंकड़ों के अनुसार, देश के फॉरेन करेंसी असेट्स में 10 अक्टूबर को समाप्त सप्ताह के दौरान 5.605 बिलियन डॉलर की गिरावट देखने को मिली है. देश का फॉरेन करेंसी असेट्स 572.103 बिलियन डॉलर हो गया है.

