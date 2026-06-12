Forex Reserves India: खाड़ी युद्ध के चलते भारत के विदेशी मुद्रा भंडार पर काफी दबाव है. आयात बिल बढ़ने के वजह से फॉरैक्स रिजर्व लगातार घट रहा है. 5 जून को खत्म हुए हफ्ते में भी भारत का फॉरेक्स रिजर्व घटा है, जिसमें करीब 71.1 करोड़ डॉलर घटकर 681.61 अरब डॉलर पर पहुंच गया है. तेल की बढ़ती भारत के विदेशी मुद्रा भंडार पर दबाव डाल रहा है.
रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (RBI) के आंकड़ों के मुताबिक भारत का फॉरेक्स रिजर्व 5 जून को खत्म हुए हफ्ते में गिरकर 681.61 अरब डॉलर पर पहुंच गया.फॉरेन करेंसी एसेट्स (FCA) 2.704 अरब डॉलर गिरकर 543.44 अरब डॉलर रहा.इसके अलावा स्पेशल ड्रॉइंग राइट्स (SDRs) 18 मिलियन डॉलर की बढ़त के साथ 18.765 अरब डॉलर पर पहुंच गया है. जबकि IMF के साथ भारत की रिजर्व पोजीशन मजबूत होकर 4.826 अरब डॉलर पर पहुंच गई है
गोल्ड रिजर्व को लेकर राहत भरी खबर है. भारत के सोने के भंडार में मजबूत बढ़ोतरी दर्ज की गई है. भारत के गोल्ड रिजर्व की वैल्यूएशन 1.975 अरब डॉलर की बढ़ोतरी के साथ 114.575 अरब डॉलर पर पहुंच गया है. गोल्ड रिजर्व में इस तेजी से भारत के विदेशी मुद्रा भंडार में बड़ी गिरावट को थाम लिया है. जिस तरह से वैश्विक हालात हैं और आर्थिक अनिश्चितताओं का माहौल बना है, विदेशी मुद्रा भंडार पर दबाव बढ़ा हुआ है. संकट की घड़ी में सोना सबसे बड़ा साथी बनकर उभरा है. संकट के बीच सोना सुरक्षित निवेश की पहचान रखता है. यही वजह है कि केंद्रीय बैंक अपने गोल्ड रिजर्व को बढ़ाने पर जोर देते हैं.
विदेशी मुद्रा भंडार किसी भी देश की ताकत होती है, उसकी अर्थव्य़वस्था के लिए मजबूती का आधार होता है. ये किसी भी देश को संकट से निपटने में मदद देता है. वैश्विक स्तर पर उसकी मजबूती का आधार होता है. आर्थिक दबाव को झेलने की शक्ति देता है. आयात बिल का भुगतान करने, विदेशी कर्ज का निपटान करने में मदद करता है. फॉरेक्स रिजर्व किसी भी देश की करेंसी को स्थिर रखने के साथ- साथ विदेशी निवेशकों का भरोसा हासिल करने में मददगार साबित होता है.