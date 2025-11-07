Advertisement
देश के खजाने में लगी सेंध! आर्थिक मोर्चे पर बड़ा झटका, विदेशी मुद्रा भंडार में 5.6 अरब डॉलर की बड़ी गिरावट

 भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) द्वारा जारी साप्ताहिक आंकड़ों के मुताबिक, 31 अक्टूबर 2025 को समाप्त सप्ताह में विदेशी मुद्रा भंडार में और 5.6 अरब डॉलर की कमी आई, जिससे कुल भंडार घटकर 689.73 अरब डॉलर रह गया. 

Written By  Gaurav Singh|Last Updated: Nov 07, 2025, 06:42 PM IST
India's foreign exchange reserves: एक बार फिर आर्थिक मोर्चे पर बुरी खबर मिली है. देश के फॉरे​क्स रिजर्व से बड़ी गिरावट देखने को मिली है. भारत का विदेशी मुद्रा भंडार (India's foreign exchange reserves) गिरकर 689.73 बिलियन डॉलर रह गया है. भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) के आंकड़ों के मुताबिक, 31 अक्टूबर को समाप्त सप्ताह की तुलना में विदेशी मुद्रा भंडार में 5.6 बिलियन डॉलर की गिरावट आई है. 

पिछले हफ्ते भारत के विदेशी मुद्रा भंडार (Forex Reserves) में 6.92 अरब डॉलर की गिरावट दर्ज की गई थी, जिससे भंडार घटकर 695.36 अरब डॉलर पर पहुंच गया था. भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) द्वारा जारी साप्ताहिक आंकड़ों के मुताबिक, 31 अक्टूबर 2025 को समाप्त सप्ताह में विदेशी मुद्रा भंडार में और 5.6 अरब डॉलर की कमी आई, जिससे कुल भंडार घटकर 689.73 अरब डॉलर रह गया. RBI के मुताबिक, विदेशी मुद्रा भंडार का मुख्य हिस्सा Foreign Currency Assets (FCA) इस दौरान 1.9 अरब डॉलर घटकर 564.59 अरब डॉलर पर आ गया.

 विदेशी मुद्रा भंडार में लगातार दूसरी हफ्ते गिरावट

इस गिरावट से देश के विदेशी मुद्रा भंडार में लगातार दूसरी हफ्ते गिरावट देखने को मिली है, जो वैश्विक बाजारों में उतार-चढ़ाव और कैपिटल फ्लो के दबाव को दर्शाता है.

देश के स्वर्ण भंडार में भी गिरावट

भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) द्वारा जारी आंकड़ों के मुताबिक, देश के स्वर्ण भंडार (Gold Reserves) की वैल्यू 3.8 अरब डॉलर घटकर 101.72 अरब डॉलर रह गई है. गौरतलब है कि अक्टूबर 2025 में सोने के दामों में तेजी के बीच RBI के स्वर्ण भंडार ने 100 अरब डॉलर का रिकॉर्ड स्तर छू लिया था, लेकिन उसके बाद वैश्विक बाजारों में आई गिरावट से इसमें तेज कमी देखने को मिली. इसके अलावा, स्पेशल ड्रॉइंग राइट्स (SDRs) में भी गिरावट दर्ज की गई है. यह 1.9 करोड़ डॉलर घटकर 18.64 अरब डॉलर पर पहुंच गया है. वहीं, अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष (IMF) में भारत की रिजर्व स्थिति में हल्की बढ़ोतरी दर्ज की गई है. ये 1.64 करोड़ डॉलर बढ़कर 4.77 अरब डॉलर हो गई है.

