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Hindi Newsबिजनेससोने की चमक से बढ़ा भारत का खजाना; विदेशी मुद्रा भंडार में जोरदार उछाल, $697 बिलियन के करीब पहुंचा

सोने की चमक से बढ़ा भारत का खजाना; विदेशी मुद्रा भंडार में जोरदार उछाल, $697 बिलियन के करीब पहुंचा

रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (RBI) के ताजा आंकड़ों के मुताबिक, 8 मई 2026 को समाप्त सप्ताह में देश का विदेशी मुद्रा भंडार 6.295 बिलियन डॉलर बढ़कर 696.988 बिलियन डॉलर पर पहुंच गया. इससे पहले वाले सप्ताह में इसमें 7.794 बिलियन डॉलर की गिरावट आई थी.

Written By  Gaurav Singh|Last Updated: May 15, 2026, 08:33 PM IST
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Source : X/social media
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India's Forex Reserves : भारत के विदेशी मुद्रा भंडार (Forex Reserves) में एक बार फिर मजबूत बढ़ोतरी दर्ज की गई है. रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (RBI) के ताजा आंकड़ों के मुताबिक, 8 मई 2026 को समाप्त सप्ताह में देश का विदेशी मुद्रा भंडार 6.295 बिलियन डॉलर बढ़कर 696.988 बिलियन डॉलर पर पहुंच गया. इससे पहले वाले सप्ताह में इसमें 7.794 बिलियन डॉलर की गिरावट आई थी.

गोल्ड रिजर्व का सबसे बड़ा योगदान 

RBI के अनुसार, इस बढ़ोतरी में सबसे बड़ा योगदान गोल्ड रिजर्व का रहा. ये 5.637 बिलियन डॉलर बढ़कर 120.853 बिलियन डॉलर हो गया. वहीं विदेशी मुद्रा परिसंपत्तियां (FCA) भी 562 मिलियन डॉलर बढ़कर 552.387 बिलियन डॉलर पर पहुंच गईं.

इसके अलावा स्पेशल ड्रॉइंग राइट्स (SDR) 84 मिलियन डॉलर बढ़कर 18.873 बिलियन डॉलर हो गए, जबकि IMF में भारत की रिजर्व पोजिशन 12 मिलियन डॉलर बढ़कर 4.875 बिलियन डॉलर रही. एनालिस्ट के मुताबिक, वैश्विक अनिश्चितताओं और मिडिल ईस्ट तनाव के बीच गोल्ड रिजर्व में बढ़ोतरी भारत की आर्थिक मजबूती का संकेत मानी जा रही है.

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फरवरी 2026 में बना था रिकॉर्ड

भारत का विदेशी मुद्रा भंडार फरवरी 2026 में रिकॉर्ड 728.49 बिलियन डॉलर के उच्च स्तर पर पहुंच गया था. लेकिन पश्चिम एशिया में बढ़ते तनाव और कच्चे तेल की कीमतों में उछाल ने भारतीय रुपये पर दबाव बढ़ा दिया है. रुपये को संभालने के लिए RBI को बाजार में डॉलर बेचने पड़े. इससे हाल के हफ्तों में विदेशी मुद्रा भंडार में गिरावट देखने को मिली.

हालिया, बढ़ोतरी इस बात का संकेत है कि स्थिति में कुछ सुधार आया है और इससे भारत को वैश्विक जोखिमों से निपटने में बेहतर सुरक्षा मिलेगी. खासकर ऐसे समय में जब तेल की कीमतें ऊंची बनी हुई हैं और आयात लागत लगातार बढ़ रही है.

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Gaurav Singh

जी न्यूज में सीनियर सब-एडिटर हैं और वर्तमान में बिजनेस व फाइनेंशियल न्यूज कवर करते हैं.  देश की राजनीति से लेकर दुनिया के बनते-बिगड़ते सत्ता समीकरणों और घटनाओं को कवर कर चुके हैं  पढ़ाई-लिखाई की बा...और पढ़ें

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