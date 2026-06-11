वर्ल्ड बैंक का अनुमान; तेल संकट के बीच FY27 में भारत की ग्रोथ रेट 6.6% रहने का अनुमान

विश्व बैंक ने अपनी ताजा रिपोर्ट में आगाह किया है कि ईरान जंग से पैदा हुए एनर्जी संकट और वैश्विक अनिश्चितताओं का असर इस वर्ष दुनिया की आर्थिक रफ्तार पर पड़ सकता है. वर्ल्ड बैंक के मुताबिक, तेल और प्राकृतिक गैस की कीमतों में आई तेज बढ़ोतरी से कंपनियों की लागत बढ़ रही है, जबकि जियो-पॉलिटिकल संकट निवेशकों के भरोसे और उपभोक्ता खर्च दोनों को प्रभावित कर रहा है. इसके बावजूद, विश्व बैंक ने अमेरिका की आर्थिक ग्रोथ के अनुमान में कोई बदलाव नहीं किया है. बैंक का अनुमान है कि 2026 में अमेरिकी अर्थव्यवस्था 2.2 प्रतिशत की दर से बढ़ेगी. ये जनवरी के पूर्वानुमान के समान है और 2025 में दर्ज 2.1 प्रतिशत ग्रोथ से थोड़ा बेहतर है.