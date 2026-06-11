वर्ल्ड बैंक का अनुमान; तेल संकट के बीच FY27 में भारत की ग्रोथ रेट 6.6% रहने का अनुमान

World Bank : वर्ल्ड बैंक ने अनुमान जताया है कि वित्त वर्ष 2026-27 (FY27) में भारत की आर्थिक ग्रोथ दर घटकर 6.6 प्रतिशत रह सकती है. FY26 में भारत की जीडीपी ग्रोथ दर 7.7 प्रतिशत रहने का अनुमान है. वर्ल्ड बैंक के मुताबिक, कच्चे तेल, प्राकृतिक गैस और उर्वरकों की बढ़ती कीमतों के कारण उत्पादन लागत में इजाफा होगा. इससे निजी मांग की रफ्तार धीमी पड़ सकती है.
जून 2026 की ग्लोबल इकोनॉमिक प्रॉस्पेक्ट्स रिपोर्ट में कहा गया है कि पश्चिम एशिया में जारी तनाव और ऊर्जा कीमतों में बढ़ोतरी का असर भारतीय अर्थव्यवस्था पर भी पड़ सकता है. महंगे ईंधन और बढ़ी हुई लागत से उपभोक्ताओं तथा उद्योगों दोनों पर दबाव बढ़ने की आशंका है.
विश्व बैंक ने अपनी ताजा रिपोर्ट में आगाह किया है कि ईरान जंग से पैदा हुए एनर्जी संकट और वैश्विक अनिश्चितताओं का असर इस वर्ष दुनिया की आर्थिक रफ्तार पर पड़ सकता है. वर्ल्ड बैंक के मुताबिक, तेल और प्राकृतिक गैस की कीमतों में आई तेज बढ़ोतरी से कंपनियों की लागत बढ़ रही है, जबकि जियो-पॉलिटिकल संकट निवेशकों के भरोसे और उपभोक्ता खर्च दोनों को प्रभावित कर रहा है. इसके बावजूद, विश्व बैंक ने अमेरिका की आर्थिक ग्रोथ के अनुमान में कोई बदलाव नहीं किया है. बैंक का अनुमान है कि 2026 में अमेरिकी अर्थव्यवस्था 2.2 प्रतिशत की दर से बढ़ेगी. ये जनवरी के पूर्वानुमान के समान है और 2025 में दर्ज 2.1 प्रतिशत ग्रोथ से थोड़ा बेहतर है.
रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि बड़े पैमाने पर दी गई कर राहत और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से जुड़े क्षेत्रों में बढ़ते निवेश से अमेरिकी अर्थव्यवस्था को मजबूती मिल रही है. हालांकि, बढ़ती ईंधन कीमतों और महंगाई के कारण आम अमेरिकी उपभोक्ताओं की जेब पर दबाव बना हुआ है और रोजमर्रा की जरूरतों का खर्च बढ़ रहा है.