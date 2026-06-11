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वर्ल्ड बैंक का अनुमान; तेल संकट के बीच FY27 में भारत की ग्रोथ रेट 6.6% रहने का अनुमान

जून 2026 की ग्लोबल इकोनॉमिक प्रॉस्पेक्ट्स रिपोर्ट में कहा गया है कि पश्चिम एशिया में जारी तनाव और ऊर्जा कीमतों में बढ़ोतरी का असर भारतीय अर्थव्यवस्था पर भी पड़ सकता है.

Written ByGaurav Singh
Published: Jun 11, 2026, 08:48 PM IST|Updated: Jun 11, 2026, 09:01 PM IST
वर्ल्ड बैंक का अनुमान; तेल संकट के बीच FY27 में भारत की ग्रोथ रेट 6.6% रहने का अनुमान
Image Credit: AI

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Gaurav Singh

Gaurav Singh

जी न्यूज में सीनियर सब-एडिटर हैं और वर्तमान में बिजनेस व फाइनेंशियल न्यूज कवर करते हैं.  देश की राजनीति से लेकर दुनिया के बनते-बिगड़ते सत्ता समीकरणों और घटनाओं को कवर कर चुके हैं  पढ़ाई-लिखाई की बात करें तो UPTU से इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में ग्रेजुएशन किया है. उत्तर प्रदेश से ताल्लुक रखने वाले गौरव ने अपने करियर की शुरुआत डिजिटल मीडिया से की और पिछले 6 वर्षों से लगातार इस क्षेत्र में सक्रिय हैं. आप गौरव सिंह से Gaurav.Singh@India.Com पर ईमेल के जरिए सीधे जुड़ सकते हैं.

 

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