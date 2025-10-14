Advertisement
नहीं होगा ट्रंप के टैरिफ का असर, दौड़ेगी भारत की अर्थव्यवस्था, IMF ने बढ़ाया GDP ग्रोथ रेट का अनुमान

 IMF का ये भी मानना है कि भारत की मजबूत विकास रफ्तार, अमेरिकी आयात पर लगे ऊंचे टैरिफ के असर को संतुलित कर देगी यानी अमेरिका की ओर से भारत पर लगाए गए टैरिफ का ज्यादा असर नहीं होगा. 

Written By  Gaurav Singh|Last Updated: Oct 14, 2025, 08:50 PM IST
International Monetary Fund : इंटरनेशनल मोनेटरी फंड (IMF) ने फिस्कल ईयर 2025-26 के लिए भारत की ग्रोथ के अनुमान को बढ़ा दिया है. IMF ने बताया है कि भारत की आर्थिक ग्रोथ का अनुमान 0.2 प्रतिशत बढ़ाकर 6.6% हो गया है. IMF का ये भी मानना है कि भारत की मजबूत विकास रफ्तार, अमेरिकी आयात पर लगे ऊंचे टैरिफ के असर को संतुलित कर देगी यानी अमेरिका की ओर से भारत पर लगाए गए टैरिफ का ज्यादा असर नहीं होगा. 

ग्लोबल प्रोडक्शन में 2.6% की ग्रोथ का अनुमान

इंटरनेशनल मोनेटरी फंड (IMF) के मुताबिक, 2025 में ग्लोबल प्रोडक्शन में 2.6% की ग्रोथ का अनुमान है. IMF की प्रेस रिलीज के मुताबिक, दुनिया में जैसे नया परिदृश्य आकार ले रहा है. उसी के मुताबिक सब ढल रहे हैं. अप्रैल में टैरिफ के झटके और उससे जुड़ी अनिश्चितता के कारण, अप्रैल 2025 के WEO में 2025 के लिए वैश्विक विकास अनुमान को 0.5 प्रतिशत अंक घटाकर 2.8% कर दिया गया है.

 भारत की GDP रफ्तार से भागी

IMF के मुताबिक, अप्रैल-जून में भारत की GDP अप्रत्याशित रूप से 7.8% की दर से बढ़ी है. इसका प्रमुख कारण मजबूत निजी  कंजप्शन को जाता है. इसी की वजह से अमेरिकी राष्ट्रपति डोनल्ड ट्रंप द्वारा लगाए गए एडिशनल 50% टैरिफ का ज्यादा असर नहीं हुआ है. अभी भी भारत सबसे तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्था बना हुआ है.

RBI ने भी बढ़ाया था अनुमान 

भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) की मौद्रिक नीति समिति (MPC) ने वित्त वर्ष 2025–26 (FY26) के लिए GDP ग्रोथ का अनुमान 6.5% से बढ़ाकर 6.8% कर दिया था. अगले वर्ष की पहली तिमाही (Q1) के लिए क्वार्टरली ग्रोथ 6.4% रहने का अनुमान लगाया था. RBI गवर्नर ने कहा था कि GST दरों में कटौती से महंगाई में कमी आएगी. ग्लोबल इकोनॉमी में तेजी से बदलाव देखने को मिल रहे हैं. ग्लोबल इकोनॉमी में भारी उतार-चढ़ाव हैं.

Gaurav Singh

ज़ी न्यूज़ में सीनियर सब-एडिटर हैं और वर्तमान में बिजनेस व फाइनेंशियल न्यूज कवर करते हैं. उत्तर प्रदेश से ताल्लुक रखने वाले गौरव ने अपने करियर की शुरुआत डिजिटल मीडिया से की और पिछले 6 वर्षों से लगा

International Monetary Fund

