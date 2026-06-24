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S&P ग्लोबल ने भारत की GDP ग्रोथ रेट को लेकर किया बड़ा ऐलान, FY27 में 6.6% रह सकती है विकास दर; महंगाई 5% के पार जाने का अनुमान

रिपोर्ट के मुताबिक, पिछले वित्त वर्ष 2025-26 में भारतीय अर्थव्यवस्था ने 7.7% की दर से ग्रोथ दर्ज की थी, जबकि FY24-25 में ये आंकड़ा 7.1% रहा था. S&P ने कहा कि वेस्ट एशिया में जारी तनाव के कारण ऊर्जा कीमतों में बढ़ोतरी हो रही है. इससे उद्योगों की लागत बढ़ रही है और महंगाई पर दबाव बन रहा है.

Written ByGaurav Singh
Published: Jun 24, 2026, 03:24 PM IST|Updated: Jun 24, 2026, 03:25 PM IST
S&P ग्लोबल ने भारत की GDP ग्रोथ रेट को लेकर किया बड़ा ऐलान, FY27 में 6.6% रह सकती है विकास दर; महंगाई 5% के पार जाने का अनुमान
Image Credit: X/Social Media/AI

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Gaurav Singh

Gaurav Singh

जी न्यूज में सीनियर सब-एडिटर हैं और वर्तमान में बिजनेस व फाइनेंशियल न्यूज कवर करते हैं.  देश की राजनीति से लेकर दुनिया के बनते-बिगड़ते सत्ता समीकरणों और घटनाओं को कवर कर चुके हैं  पढ़ाई-लिखाई की बात करें तो UPTU से इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में ग्रेजुएशन किया है. उत्तर प्रदेश से ताल्लुक रखने वाले गौरव ने अपने करियर की शुरुआत डिजिटल मीडिया से की और पिछले 6 वर्षों से लगातार इस क्षेत्र में सक्रिय हैं. आप गौरव सिंह से Gaurav.Singh@India.Com पर ईमेल के जरिए सीधे जुड़ सकते हैं.

 

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