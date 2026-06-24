/S&P ग्लोबल ने भारत की GDP ग्रोथ रेट को लेकर किया बड़ा ऐलान, FY27 में 6.6% रह सकती है विकास दर; महंगाई 5% के पार जाने का अनुमान

रिपोर्ट में ये भी कहा गया है कि एल-नीनो के प्रभाव से मानसून कमजोर पड़ा है और 22 जून तक वर्षा में 43% की कमी दर्ज की गई है. इससे कृषि उत्पादन प्रभावित होने और खाद्य महंगाई बढ़ने की आशंका है/ उर्वरकों की बढ़ती कीमतें भी किसानों की लागत बढ़ा सकती हैं. एसएंडपी का अनुमान है कि चालू वित्त वर्ष में खुदरा महंगाई बढ़कर 5.1% तक पहुंच सकती है. बढ़ती महंगाई के चलते भारतीय रिजर्व बैंक साल की दूसरी छमाही में ब्याज दरों में बढ़ोतरी कर सकता है.