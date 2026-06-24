/S&P ग्लोबल ने भारत की GDP ग्रोथ रेट को लेकर किया बड़ा ऐलान, FY27 में 6.6% रह सकती है विकास दर; महंगाई 5% के पार जाने का अनुमान

India's GDP Growth Rate : S&P ग्लोबल रेटिंग्स ने अनुमान जताया है कि वित्त वर्ष 2026-27 (FY27) में भारत की आर्थिक विकास दर घटकर 6.6% रह सकती है. रेटिंग एजेंसी के मुताबिक, ऊर्जा बाजार में बढ़ता दबाव, कमजोर मानसून और वैश्विक अर्थव्यवस्था की सुस्त रफ्तार इसके प्रमुख कारण होंगे.
रिपोर्ट के मुताबिक, पिछले वित्त वर्ष 2025-26 में भारतीय अर्थव्यवस्था ने 7.7% की दर से ग्रोथ दर्ज की थी, जबकि FY24-25 में ये आंकड़ा 7.1% रहा था. S&P ने कहा कि वेस्ट एशिया में जारी तनाव के कारण ऊर्जा कीमतों में बढ़ोतरी हो रही है. इससे उद्योगों की लागत बढ़ रही है और महंगाई पर दबाव बन रहा है.
रिपोर्ट में ये भी कहा गया है कि एल-नीनो के प्रभाव से मानसून कमजोर पड़ा है और 22 जून तक वर्षा में 43% की कमी दर्ज की गई है. इससे कृषि उत्पादन प्रभावित होने और खाद्य महंगाई बढ़ने की आशंका है/ उर्वरकों की बढ़ती कीमतें भी किसानों की लागत बढ़ा सकती हैं. एसएंडपी का अनुमान है कि चालू वित्त वर्ष में खुदरा महंगाई बढ़कर 5.1% तक पहुंच सकती है. बढ़ती महंगाई के चलते भारतीय रिजर्व बैंक साल की दूसरी छमाही में ब्याज दरों में बढ़ोतरी कर सकता है.
हालांकि, संभावित कमजोर मानसून से निपटने के लिए केंद्र सरकार ने राज्यों के लिए वैकल्पिक फसल योजनाएं तैयार की हैं, ताकि कृषि क्षेत्र पर असर को कम किया जा सके.
भारत अपनी कच्चे तेल (क्रूड ऑयल) की जरूरतों का लगभग 88 प्रतिशत आयात करता है और वैश्विक कीमतों में बढ़ोतरी से उसका आयात बिल बढ़ता है और महंगाई को बढ़ावा मिलता है. 'इकोनॉमिक आउटलुक एशिया-पैसिफिक Q3 2026: AI-Exposed Markets To Outperform' शीर्षक वाली अपनी रिपोर्ट में S&P ने कहा कि क्षेत्रीय आर्थिक परिदृश्य मजबूत वैश्विक गतिविधियों, ऊर्जा बाजार में तनाव और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से प्रेरित टेक्नोलॉजी निर्यात में उछाल से प्रभावित हो रहा है.
S&P के अनुसार, वेस्ट एशिया में जारी संघर्ष से पैदा हुआ ऊर्जा संकट का असर अब साफ दिखाई दे रहा है/ उद्योगों को कच्चे माल की लागत में भारी ग्रोथ और सप्लाई में देरी जैसी चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है. इसके अलावा, फर्टिलाइजर की बढ़ती कीमतें खाद्य उत्पादन पर दबाव डाल रही हैं और खाद्य पदार्थों की कीमतें बढ़ा रही हैं.
रिपोर्ट में कहा गया है कि बढ़ती महंगाई लोगों की क्रय शक्ति को कमजोर कर रही है. इससे आर्थिक विकास पर नेगेटिव असर पड़ रहा है. उर्वरकों की तेजी से बढ़ती कीमतें खाद्य उत्पादन को प्रभावित कर सकती हैं और खाद्य महंगाई को और बढ़ा सकती हैं.