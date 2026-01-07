Advertisement
trendingNow13066726
Hindi Newsबिजनेसट्रंप का टैरिफ भी नहीं रोक पाएगा देश की रफ्तार, इकोनॉमी की उड़ान जारी, इस स्पीड से बढ़ेगी भारत की GDP

ट्रंप का टैरिफ भी नहीं रोक पाएगा देश की रफ्तार, इकोनॉमी की उड़ान जारी, इस स्पीड से बढ़ेगी भारत की GDP

NSO के पहले एडवांस एस्टिमेट के अनुसार, वित्त वर्ष 2025-26 में भारत की GDP ग्रोथ 7.4% रहने का अनुमान है. ये पिछले साल के 6.5% से काफी ज्यादा है. इस शानदार रिकवरी में सबसे बड़ा हाथ सर्विसेज सेक्टर का है, जो 9.9% की रफ्तार से बढ़ सकता है.

Written By  Gaurav Singh|Last Updated: Jan 07, 2026, 04:54 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

ट्रंप का टैरिफ भी नहीं रोक पाएगा देश की रफ्तार, इकोनॉमी की उड़ान जारी, इस स्पीड से बढ़ेगी भारत की GDP

India’s GDP forecast : इकोनॉमी के मोर्चे पर गुड न्यूज है. बुधवार यानी 7 जनवरी को जारी आधिकारिक आंकड़ों के मुताबिक, मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस ग्रोथ, घरेलू खर्च और फिक्स्ड एसेट्स में मजबूत निवेश के कारण चालू वित्त वर्ष में भारत की अर्थव्यवस्था में 7.4% की बढ़ोतरी होने की उम्मीद है. NSO के पहले एडवांस एस्टिमेट के अनुसार, वित्त वर्ष 2025-26 में भारत की GDP ग्रोथ 7.4% रहने का अनुमान है. ये पिछले साल के 6.5% से काफी ज्यादा है. इस शानदार रिकवरी में सबसे बड़ा हाथ सर्विसेज सेक्टर का है, जो 9.9% की रफ्तार से बढ़ सकता है. इसके अलावा मैन्युफैक्चरिंग और कंस्ट्रक्शन में भी 7% की ग्रोथ की उम्मीद है. RBI ने भी 7.3% की ग्रोथ का भरोसा जताया है, जिसे ग्रामीण मांग और निवेश में आई तेजी से सहारा मिल रहा है.

एशिया में भारत की स्थिति मजबूत 

NSO के डेटा से पता चलता है कि वैश्विक अनिश्चितता के समय भी भारत की अर्थव्यवस्था मजबूत बनी हुई है. इसमें औद्योगिक उत्पादन, बेहतर क्रेडिट फ्लो और बाजार में सुधार देश को गति बनाए रखने में मदद कर रहे हैं. इससे भारत बाहरी दबाव बढ़ने के बावजूद एशिया की सबसे तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में से एक बन गया है. वित्त वर्ष के दौरान, सरकार ने मध्यम वर्ग के लिए आयकर में राहत दी और 22 सितंबर 2025 से GST दरें कम कीं थी. इससे सामानों की कीमतें कम हुईं.

Add Zee News as a Preferred Source

ये भी पढ़ें : टैक्स कलेक्शन से खूब भरा सरकार का खजाना, बजट 2026 से उम्मीदें

FY26 में GDP एडवांस अनुमान

  • FY26 में GDP ग्रोथ 7.4% रहने का अनुमान 

  • FY26 GDP ग्रोथ अनुमान 6.5% से बढ़कर 7.4% (YoY) 

  • FY26 GVA ग्रोथ अनुमान 6.4% से बढ़कर 7.3% (YoY) 

  • नॉमिनल GDP ग्रोथ अनुमान 9.8% से घटकर 8% (YoY) 

  • फार्म सेक्टर ग्रोथ अनुमान 4.6% से घटकर 3.1% (YoY) 

  • माइनिंग सेक्टर ग्रोथ अनुमान 2.7% से घटकर -0.7% (YoY) 

  • मैन्युफैक्चरिंग ग्रोथ अनुमान 4.5% से बढ़कर 7% (YoY) 

  • कंस्ट्रक्शन ग्रोथ अनुमान 9.4% से घटकर 7% (YoY) 

  • प्राइवेट कंजप्शन ग्रोथ अनुमान 7.2% से घटकर 7% (YoY) 

  • ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन ग्रोथ अनुमान 7.1% से बढ़कर 7.8% 

  • गवर्मेंट कंजप्शन एक्सपेंडिचर ग्रोथ अनुमान 2.3% से बढ़कर 5.2% 

  • सर्विसेज सेक्टर ग्रोथ अनुमान 7.2% से घटकर 9.1% (YoY) 

  • इंडस्ट्री सेक्टर ग्रोथ अनुमान 5.9% से बढ़कर 6.2% (YoY)

RBI के अनुमान से आगे 

रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने पिछले महीने अनुमान लगाया था कि मजबूत इंडस्ट्रियल ग्रोथ, अच्छी खेती की पैदावार, अच्छी ग्रामीण मांग और शहरी खपत में सुधार के कारण इस साल भारत की GDP रियल टर्म्स में 7.3% बढ़ने की उम्मीद है. RBI ने दिसंबर तिमाही में 7% और मार्च तिमाही में 6.5% ग्रोथ का अनुमान लगाया था.

एशियन डेवलपमेंट बैंक को भी पीछे छोड़ा

एशियन डेवलपमेंट बैंक (ADB) ने पिछले महीने भारत के लिए FY26 के ग्रोथ फोरकास्ट को बढ़ाकर 7.2% कर दिया था, ये सितंबर में अनुमानित 6.5% से अधिक है. इसके पीछे मजबूत घरेलू खपत और शानदार एक्सपोर्ट परफॉर्मेंस को वजह बताया गया है.

चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था

हाल ही में भारत नॉमिनल GDP के मामले में जापान को पीछे छोड़कर दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बना है. आने वाले सालों में ये अर्थव्यवस्था जर्मनी को पीछे छोड़कर अमेरिका और चीन के बाद तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने वाली है. सरकार के अधिकारियों ने उम्मीद जताई है कि भारत आने वाले 3 साल में जर्मनी को भी पछाड़ देगा.

About the Author
author img
Gaurav Singh

जी न्यूज में सीनियर सब-एडिटर हैं और वर्तमान में बिजनेस व फाइनेंशियल न्यूज कवर करते हैं.  देश की राजनीति से लेकर दुनिया के बनते-बिगड़ते सत्ता समीकरणों और घटनाओं को कवर कर चुके हैं  पढ़ाई-लिखाई की बा...और पढ़ें

TAGS

GDP

Trending news

BJP की B नहीं अब A टीम बनी AIMIM, महाराष्ट्र की सियासत में कैसे आया 360 डिग्री टर्न
Maharashtra politics
BJP की B नहीं अब A टीम बनी AIMIM, महाराष्ट्र की सियासत में कैसे आया 360 डिग्री टर्न
'पुलिस ने पीटा, फाड़े कपड़े', BJP महिला कार्यकर्ता से मारपीट पर क्या बोला परिवार?
Karnataka Goverment
'पुलिस ने पीटा, फाड़े कपड़े', BJP महिला कार्यकर्ता से मारपीट पर क्या बोला परिवार?
कांग्रेस या AIMIM के साथ बीजेपी का गठबंधन मंजूर नहीं, बोले- देवेंद्र फडणवीस
Devendra Fadnavis Warning
कांग्रेस या AIMIM के साथ बीजेपी का गठबंधन मंजूर नहीं, बोले- देवेंद्र फडणवीस
पीएम मोदी ने ट्रंप की ‘जी-हजूरी’ की, 1971 में इंदिरा नहीं झुकी थीं: राहुल गांधी
#Rahul Gandhi
पीएम मोदी ने ट्रंप की ‘जी-हजूरी’ की, 1971 में इंदिरा नहीं झुकी थीं: राहुल गांधी
सोमनाथ मंदिर को लेकर गरमाई सियासत, नेहरू पर क्यों बरसे BJP नेता? याद दिलाया 1951
sudhanshu trivedi
सोमनाथ मंदिर को लेकर गरमाई सियासत, नेहरू पर क्यों बरसे BJP नेता? याद दिलाया 1951
उनका असर खत्म हो गया... ओवैसी पर बरसे BJP विधायक, राहुल गांधी को भी नहीं छोड़ा
Ram Kadam
उनका असर खत्म हो गया... ओवैसी पर बरसे BJP विधायक, राहुल गांधी को भी नहीं छोड़ा
'भारत में मुसलमानों के...' डायलॉग बोलने वाले प्रकाश राज ने अब क्या कह दिया?
actor prakash raj
'भारत में मुसलमानों के...' डायलॉग बोलने वाले प्रकाश राज ने अब क्या कह दिया?
नशा करने वालों की अब खैर नहीं! सरकार आपको पाताल लोक से भी खोज निकालेगी, ऑपरेशन शुरू
Drug
नशा करने वालों की अब खैर नहीं! सरकार आपको पाताल लोक से भी खोज निकालेगी, ऑपरेशन शुरू
ये हीरो तो फर्जी निकला! दिल जीतने के लिए दोस्त से करवाया एक्सीडेंट, फिर खुद बचाया
Kerala News
ये हीरो तो फर्जी निकला! दिल जीतने के लिए दोस्त से करवाया एक्सीडेंट, फिर खुद बचाया
रेप कर साबुन से नहला दिया... दिमागी रूप से कमजोर थी महिला, कोर्ट ने कैसे सुनाई सजा?
crime news
रेप कर साबुन से नहला दिया... दिमागी रूप से कमजोर थी महिला, कोर्ट ने कैसे सुनाई सजा?