ट्रंप का टैरिफ भी नहीं रोक पाएगा देश की रफ्तार, इकोनॉमी की उड़ान जारी, इस स्पीड से बढ़ेगी भारत की GDP

India’s GDP forecast : इकोनॉमी के मोर्चे पर गुड न्यूज है. बुधवार यानी 7 जनवरी को जारी आधिकारिक आंकड़ों के मुताबिक, मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस ग्रोथ, घरेलू खर्च और फिक्स्ड एसेट्स में मजबूत निवेश के कारण चालू वित्त वर्ष में भारत की अर्थव्यवस्था में 7.4% की बढ़ोतरी होने की उम्मीद है. NSO के पहले एडवांस एस्टिमेट के अनुसार, वित्त वर्ष 2025-26 में भारत की GDP ग्रोथ 7.4% रहने का अनुमान है. ये पिछले साल के 6.5% से काफी ज्यादा है. इस शानदार रिकवरी में सबसे बड़ा हाथ सर्विसेज सेक्टर का है, जो 9.9% की रफ्तार से बढ़ सकता है. इसके अलावा मैन्युफैक्चरिंग और कंस्ट्रक्शन में भी 7% की ग्रोथ की उम्मीद है. RBI ने भी 7.3% की ग्रोथ का भरोसा जताया है, जिसे ग्रामीण मांग और निवेश में आई तेजी से सहारा मिल रहा है.

एशिया में भारत की स्थिति मजबूत

NSO के डेटा से पता चलता है कि वैश्विक अनिश्चितता के समय भी भारत की अर्थव्यवस्था मजबूत बनी हुई है. इसमें औद्योगिक उत्पादन, बेहतर क्रेडिट फ्लो और बाजार में सुधार देश को गति बनाए रखने में मदद कर रहे हैं. इससे भारत बाहरी दबाव बढ़ने के बावजूद एशिया की सबसे तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में से एक बन गया है. वित्त वर्ष के दौरान, सरकार ने मध्यम वर्ग के लिए आयकर में राहत दी और 22 सितंबर 2025 से GST दरें कम कीं थी. इससे सामानों की कीमतें कम हुईं.

FY26 में GDP एडवांस अनुमान

RBI के अनुमान से आगे

रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने पिछले महीने अनुमान लगाया था कि मजबूत इंडस्ट्रियल ग्रोथ, अच्छी खेती की पैदावार, अच्छी ग्रामीण मांग और शहरी खपत में सुधार के कारण इस साल भारत की GDP रियल टर्म्स में 7.3% बढ़ने की उम्मीद है. RBI ने दिसंबर तिमाही में 7% और मार्च तिमाही में 6.5% ग्रोथ का अनुमान लगाया था.

एशियन डेवलपमेंट बैंक को भी पीछे छोड़ा

एशियन डेवलपमेंट बैंक (ADB) ने पिछले महीने भारत के लिए FY26 के ग्रोथ फोरकास्ट को बढ़ाकर 7.2% कर दिया था, ये सितंबर में अनुमानित 6.5% से अधिक है. इसके पीछे मजबूत घरेलू खपत और शानदार एक्सपोर्ट परफॉर्मेंस को वजह बताया गया है.

चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था

हाल ही में भारत नॉमिनल GDP के मामले में जापान को पीछे छोड़कर दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बना है. आने वाले सालों में ये अर्थव्यवस्था जर्मनी को पीछे छोड़कर अमेरिका और चीन के बाद तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने वाली है. सरकार के अधिकारियों ने उम्मीद जताई है कि भारत आने वाले 3 साल में जर्मनी को भी पछाड़ देगा.