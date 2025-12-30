2026 में रॉकेट बनेगी भारत की GDP, 2035 तक AI इकोनॉमी में लाएगा 1.7 ट्रिलियन डॉलर, क्या कहती है रिपोर्ट?

AI in Indian economy: तेजी से बढ़ती हुई भारत की अर्थव्यवस्था दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में से चौथे स्थान पर है. भारत सरकार का टारगेट है कि इसे आने वाले समय में दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनाना है. इसके लिए सरकार कई सेक्टरों में अपनी बड़ी तैयारी के साथ लगी हुई है. इस बीच टेक्नोलॉजी की दुनिया में भारत एक अहम रोल निभा रहा है और इस सेक्टर से देश की अर्थव्यवस्था को काफी फायदा हो रहा है. ताजा मामला भारत की अर्थव्यवस्था में AI (Artificial Intelligence) के योगदान की है. न्यूज एजेंसी एएनआई की एक रिपोर्ट के अनुसार, सरकार ने देश की अर्थव्यवस्था में आने वाले 10 वर्षों में AI की बड़ी भूमिका और सहयोग की बात कही है. सरकार की इस रिपोर्ट से यह संभावना जताई सकती है कि नए साल में देश की जीडीपी तेजी को अपने बनाए रख सकती है.

1,70,000 करोड़ रुपये का योगदान- सरकार

सरकारी अनुमानों के अनुसार, कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) 2035 तक भारत की अर्थव्यवस्था में 1.7 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर (करीब 1,70,000 करोड़ रुपये) तक का योगदान दे सकती है. इससे यह तकनीक अगले दशक में देश के सबसे शक्तिशाली विकास इंजनों में से एक के रूप में स्थापित हो जाएगी. यह अनुमान ऐसे समय में आया है जब भारत, इंडियाएआई मिशन जैसी पहलों के माध्यम से एआई के लिए सार्वजनिक निवेश और नीतिगत समर्थन बढ़ा रहा है, जिसके लिए कंप्यूटिंग इंफ्रास्ट्रक्चर के निर्माण, स्टार्टअप को समर्थन देने, स्वदेशी एआई मॉडल विकसित करने और कौशल विकास कार्यक्रमों का विस्तार करने के लिए पांच वर्षों में 10,300 करोड़ रुपये से अधिक आवंटित किए गए हैं.

सरकार ने मंगलवार को वर्ष के अंत में जारी एक नोट में यह भी कहा कि आर्थिक प्रभाव स्वास्थ्य सेवा, कृषि, मैन्युफैक्चरिंग, वित्तीय सेवाओं, शिक्षा, शासन और जलवायु सेवाओं सहित विभिन्न क्षेत्रों में एआई को अपनाने से प्रेरित होगा, जहां स्वचालन और डेटा संचालित निर्णय लेने से पहले से ही उत्पादकता और सेवा वितरण में सुधार हो रहा है.

एआई इंफ्रास्ट्रक्चर निर्माण की रणनीति

सरकार ने बड़े पैमाने पर कौशल विकास पहल भी शुरू की है. आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार, फ्यूचरस्किल्स प्राइम प्लेटफॉर्म पर 18.5 लाख से अधिक उम्मीदवारों ने रजिस्ट्रेशन कराया है, जिनमें से 3.37 लाख से अधिक प्रोफेशनल्स पहले ही एआई और अन्य उभरती प्रौद्योगिकियों में पाठ्यक्रम पूरा कर चुके हैं. भारत की रणनीति का एक प्रमुख स्तंभ किफायती एआई इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण करना है. इंडियाएआई मिशन के तहत, देश ने अपनी क्षमता को शुरुआती टारगेट 10,000 ग्राफिक्स प्रोसेसिंग यूनिट (जीपीयू) से बढ़ाकर 38,000 जीपीयू तक कर दिया है, जो स्टार्टअप और शोधकर्ताओं को रियायती दरों पर उपलब्ध कराए गए हैं. अधिकारियों का कहना है कि इससे इनोवेशन के लिए इंट्री दिक्कतें कम होंगी और घरेलू एआई विकास में तेजी आएगी.