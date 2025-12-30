Advertisement
trendingNow13058664
Hindi Newsबिजनेस2026 में रॉकेट बनेगी भारत की GDP, 2035 तक AI इकोनॉमी में लाएगा 1.7 ट्रिलियन डॉलर, क्या कहती है रिपोर्ट?

2026 में रॉकेट बनेगी भारत की GDP, 2035 तक AI इकोनॉमी में लाएगा 1.7 ट्रिलियन डॉलर, क्या कहती है रिपोर्ट?

Indian economy: भारतीय अर्थव्यवस्था दुनिया में सबसे तेजी से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्थाओं में से एक है. यह विश्व की चौथी बड़ी अर्थव्यवस्था है और आने वाले समय में यह दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की ओर है. देश की अर्थव्यवस्था में कई सेक्टरों का खास योगदान है, इनमें से एक सेक्टर AI (Artificial Intelligence) भी है. 

 

Written By  Amit Dubey|Last Updated: Dec 30, 2025, 05:16 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

2026 में रॉकेट बनेगी भारत की GDP, 2035 तक AI इकोनॉमी में लाएगा 1.7 ट्रिलियन डॉलर, क्या कहती है रिपोर्ट?

AI in Indian economy: तेजी से बढ़ती हुई भारत की अर्थव्यवस्था दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में से चौथे स्थान पर है. भारत सरकार का टारगेट है कि इसे आने वाले समय में दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनाना है. इसके लिए सरकार कई सेक्टरों में अपनी बड़ी तैयारी के साथ लगी हुई है. इस बीच टेक्नोलॉजी की दुनिया में भारत एक अहम रोल निभा रहा है और इस सेक्टर से देश की अर्थव्यवस्था को काफी फायदा हो रहा है. ताजा मामला भारत की अर्थव्यवस्था में AI (Artificial Intelligence) के योगदान की है. न्यूज एजेंसी एएनआई की एक रिपोर्ट के अनुसार, सरकार ने देश की अर्थव्यवस्था में आने वाले 10 वर्षों में AI की बड़ी भूमिका और सहयोग की बात कही है. सरकार की इस रिपोर्ट से यह संभावना जताई सकती है कि नए साल में देश की जीडीपी तेजी को अपने बनाए रख सकती है. 

1,70,000 करोड़ रुपये का योगदान- सरकार 

सरकारी अनुमानों के अनुसार, कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) 2035 तक भारत की अर्थव्यवस्था में 1.7 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर (करीब 1,70,000 करोड़ रुपये) तक का योगदान दे सकती है. इससे यह तकनीक अगले दशक में देश के सबसे शक्तिशाली विकास इंजनों में से एक के रूप में स्थापित हो जाएगी. यह अनुमान ऐसे समय में आया है जब भारत, इंडियाएआई मिशन जैसी पहलों के माध्यम से एआई के लिए सार्वजनिक निवेश और नीतिगत समर्थन बढ़ा रहा है, जिसके लिए कंप्यूटिंग इंफ्रास्ट्रक्चर के निर्माण, स्टार्टअप को समर्थन देने, स्वदेशी एआई मॉडल विकसित करने और कौशल विकास कार्यक्रमों का विस्तार करने के लिए पांच वर्षों में 10,300 करोड़ रुपये से अधिक आवंटित किए गए हैं.

Add Zee News as a Preferred Source

सरकार ने मंगलवार को वर्ष के अंत में जारी एक नोट में यह भी कहा कि आर्थिक प्रभाव स्वास्थ्य सेवा, कृषि, मैन्युफैक्चरिंग, वित्तीय सेवाओं, शिक्षा, शासन और जलवायु सेवाओं सहित विभिन्न क्षेत्रों में एआई को अपनाने से प्रेरित होगा, जहां स्वचालन और डेटा संचालित निर्णय लेने से पहले से ही उत्पादकता और सेवा वितरण में सुधार हो रहा है.

यह भी पढ़ें- टैरिफ का स्पीड ब्रेकर भी नहीं रोक पाया भारत के तरक्की की रफ्तार, GDP अनुमान के ये आंकड़े दे रहे गवाही

 

एआई इंफ्रास्ट्रक्चर निर्माण की रणनीति 

सरकार ने बड़े पैमाने पर कौशल विकास पहल भी शुरू की है. आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार, फ्यूचरस्किल्स प्राइम प्लेटफॉर्म पर 18.5 लाख से अधिक उम्मीदवारों ने रजिस्ट्रेशन कराया है, जिनमें से 3.37 लाख से अधिक प्रोफेशनल्स पहले ही एआई और अन्य उभरती प्रौद्योगिकियों में पाठ्यक्रम पूरा कर चुके हैं. भारत की रणनीति का एक प्रमुख स्तंभ किफायती एआई इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण करना है. इंडियाएआई मिशन के तहत, देश ने अपनी क्षमता को शुरुआती टारगेट 10,000 ग्राफिक्स प्रोसेसिंग यूनिट (जीपीयू) से बढ़ाकर 38,000 जीपीयू तक कर दिया है, जो स्टार्टअप और शोधकर्ताओं को रियायती दरों पर उपलब्ध कराए गए हैं. अधिकारियों का कहना है कि इससे इनोवेशन के लिए इंट्री दिक्कतें कम होंगी और घरेलू एआई विकास में तेजी आएगी.

 

About the Author
author img
Amit Dubey

अमित दुबे Zee News में बतौर Senior Sub Editor के रूप में कार्यरत हैं। वह यहां बिजनेस की खबरें लिखते हैं। इन्होंने जामिया मिल्लिया इस्लामिया केंद्रीय विश्वविद्यालय से हिन्दी पत्रकारिता में पीजी डिप्...और पढ़ें

TAGS

indian economyGDP

Trending news

शेख हसीना से बेहतर या खराब? भारत के साथ कैसे रहे पूर्व पीएम खालिदा जिया के रिश्ते?
Khalida Zia
शेख हसीना से बेहतर या खराब? भारत के साथ कैसे रहे पूर्व पीएम खालिदा जिया के रिश्ते?
'तू घूर क्यों रहा है'? गुजरात में 48 घंटे से 2 गुटों के बीच संग्राम, जमकर चले पत्थर
Gujarat
'तू घूर क्यों रहा है'? गुजरात में 48 घंटे से 2 गुटों के बीच संग्राम, जमकर चले पत्थर
यहां खड़ा करना चाहते थे हंगामा, चौपट हुआ प्लान... पुलिस ने गिरफ्तार किए 11 लोग
Assam
यहां खड़ा करना चाहते थे हंगामा, चौपट हुआ प्लान... पुलिस ने गिरफ्तार किए 11 लोग
महायुति की सीट शेयरिंग से नाराज BJP की साथी ने तोड़ दिया नाता, अकले लड़ेगी BMC चुनाव
BMC Elections 2026
महायुति की सीट शेयरिंग से नाराज BJP की साथी ने तोड़ दिया नाता, अकले लड़ेगी BMC चुनाव
ध्वस्त किए आतंकी कैंप, घुटनों पर आया PAK... 2025 में भारतीय सेना की बड़ी उपलब्धियां
Indian Army
ध्वस्त किए आतंकी कैंप, घुटनों पर आया PAK... 2025 में भारतीय सेना की बड़ी उपलब्धियां
श्रीलंका की इतनी हिम्मत! समंदर में दिखा रही गुंडई; 3 और मछुआरों को पकड़ा, मचा बवाल
Indian fishermen
श्रीलंका की इतनी हिम्मत! समंदर में दिखा रही गुंडई; 3 और मछुआरों को पकड़ा, मचा बवाल
कौन हैं IPS राकेश अग्रवाल जिन्हें गृह मंत्रालय ने दिया NIA चीफ का एडिशनल चार्ज
NIA
कौन हैं IPS राकेश अग्रवाल जिन्हें गृह मंत्रालय ने दिया NIA चीफ का एडिशनल चार्ज
पुतिन के घर पर ड्रोन से हमले की सूचना, पीएम मोदी ने 'जिगरी दोस्त' के लिए क्या किया?
PM Modi-Putin
पुतिन के घर पर ड्रोन से हमले की सूचना, पीएम मोदी ने 'जिगरी दोस्त' के लिए क्या किया?
BSF केंद्र सरकार के अधीन तो बंगाल में घुसपैठ कैसे हो रही? पत्रकार ने शाह से पूछ लिया
amit shah news
BSF केंद्र सरकार के अधीन तो बंगाल में घुसपैठ कैसे हो रही? पत्रकार ने शाह से पूछ लिया
एंजेल चकमा की मौत के बाद सुप्रीम कोर्ट में दायर की गई याचिका, की गई ये मांग
Angel Chakma
एंजेल चकमा की मौत के बाद सुप्रीम कोर्ट में दायर की गई याचिका, की गई ये मांग