Explainer: तेल के खेल में लगेगा बड़ा झटका; रूस से तेल खरीद मामले पर भारत की चुप्पी, आयात आधा होने की कगार पर

सूत्रों ने कहा कि शुक्रवार को जारी एग्जीक्यूटिव ऑर्डर के बाद ये रोक अब बढ़ने की संभावना है और खरीदारी अप्रैल तक धीरे-धीरे आधी हो जाएगी. बता दें रूसी तेल की जनवरी में खरीदारी औसतन 1.2 मिलियन बैरल प्रति दिन थी.

Written By  Gaurav Singh|Last Updated: Feb 09, 2026, 07:58 PM IST
Russian Oil : अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और भारत के बीच एक ट्रेड डील की कुछ शर्तों के बारे में एक ऑर्डर जारी करने के बाद भारत द्वारा रूसी तेल का आयात लगभग आधा होने की उम्मीद है. नाम न बताने की शर्त पर सूत्रों ने बताया कि नायरा एनर्जी लिमिटेड को छोड़कर सभी सरकारी और प्राइवेट रिफाइनरियों ने लगभग एक हफ्ते पहले ट्रंप द्वारा सोशल मीडिया पोस्ट में इस डील का पहली बार जिक्र करने के बाद से कोई भी स्पॉट कार्गो खरीदना बंद कर दिया था. हालांकि, भारत ने ट्रेड डील की पुष्टि की है, लेकिन उसने तेल सहित डिटेल्स पर कोई टिप्पणी नहीं की है. सूत्रों ने कहा कि शुक्रवार को जारी एग्जीक्यूटिव ऑर्डर के बाद ये रोक अब बढ़ने की संभावना है और खरीदारी अप्रैल तक धीरे-धीरे आधी हो जाएगी. बता दें रूसी तेल की जनवरी में खरीदारी औसतन 1.2 मिलियन बैरल प्रति दिन थी.

तेल आयात बंद करने का वादा 

व्हाइट हाउस ने ऑर्डर में कहा था कि भारत ने रूसी फेडरेशन से सीधे या अप्रत्यक्ष रूप से तेल आयात बंद करने का वादा किया है और अगर वो  फिर से खरीदारी शुरू करता है तो सभी भारतीय सामानों पर आयात शुल्क बढ़ाया जा सकता है. भारतीय विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने शनिवार को एक बयान में कहा था कि देश की एनर्जी सिक्योरिटी उसकी सर्वोच्च प्राथमिकता है और भारत अपने इंपोर्ट में विविधता लाना जारी रखेगा. भारतीय रिफाइनर्स ने कहा है कि उन्हें अभी तक भारत से कोई गाइडेंस नहीं मिला है और उन्हें जल्द ही इसके आने की उम्मीद नहीं है.

मुश्किल स्थिति में हैं प्रोसेसर्स 

प्रोसेसर्स खुद को राजनीतिक रूप से मुश्किल स्थिति में पा रहे हैं क्योंकि रियायती तेल के लिए उनका उत्साह अमेरिका की बढ़ती आक्रामक डिमांड से टकरा रहा है. भारत 2022 की शुरुआत में यूक्रेन पर हमले से पहले कोई रूसी कच्चा तेल नहीं खरीदता था. लेकिन अब ये दुनिया का सबसे बड़ा आयातक बन गया है. अमेरिका ने अक्टूबर में अपना दबाव बढ़ाया और रूसी प्रोड्यूसर्स रोसनेफ्ट PJSC और लुकोइल PJSC पर प्रतिबंध लगा दिए थे. केपलर डेटा के मुताबिक, जनवरी में 1.2 मिलियन बैरल प्रति दिन की खरीद की तुलना 2024 में लगभग 2 मिलियन बैरल प्रति दिन के हाई लेवल से की जाती है. सूत्रों ने बताया कि रोसनेफ्ट समर्थित नायरा शायद प्रतिदिन लगभग 400,000 बैरल रूसी तेल खरीदना जारी रखेगी. हालांकि, ये स्पष्ट नहीं है कि नायरा को अमेरिका और भारत से खरीद जारी रखने के लिए कोई छूट या अनुमति जारी की गई है या नहीं.

इंपोर्ट 400,000 से 500,000 बैरल प्रति दिन पर स्थिर होने की संभावना

सिंगापुर कंसल्टेंसी वांडा इनसाइट्स की फाउंडर वंदना हरि ने कहा कि एक बार जब ये प्रक्रिया पूरी हो जाएगी, तो भारतीय इंपोर्ट लगभग 400,000 से 500,000 बैरल प्रति दिन पर स्थिर होने की संभावना है. अमेरिका के साथ ट्रेड डील का कुल आर्थिक लाभ रियायती कच्चे तेल के इंपोर्ट के फायदे से कहीं अधिक होगा. सूत्रों ने कहा कि इंडियन ऑयल कॉर्प, भारत पेट्रोलियम कॉर्प और रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड द्वारा रूसी तेल की खरीद अब बहुत अनिश्चित है. उन्होंने कहा कि तीनों रिफाइनर्स पहले से बुक किए गए कार्गो की डिलीवरी लेंगे लेकिन नए ऑर्डर देना बंद कर दिया है.

Russian Oil

